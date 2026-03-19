Sehol nincs biztonságban az iráni flotta - Példátlan támadást indított Izrael

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint a csapások során megsemmisült egy iráni korvett, négy rakétanaszád, valamint több kisegítő- és járőrhajó.

Ezenfelül találat ért egy parancsnoki központot és egy hajógyárat is. A célpontok egy része a kikötőben horgonyzott, míg a többi a nyílt tengeren tartózkodott.

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy a Kaszpi-tengeren állomásozó rakétanaszádok közvetlenül nem jelentenek fenyegetést Izraelre. A katonai akció elsődleges célja így az iráni fegyveres képességek általános gyengítése volt. Az IDF tájékoztatása alapján az érintett hajók jelentős légvédelmi kapacitással rendelkeztek. Emiatt komoly veszélyt jelenthettek az Irán légterében tevékenykedő izraeli harci repülőgépekre. A megsemmisített járműveket emellett tengeralattjáró-elhárító fegyverzettel is felszerelték.

A művelet előkészítését mindössze néhány nappal korábban kezdték meg, és a térség eredetileg nem is szerepelt az Irán elleni célpontok listáján. A haditengerészeti hírszerzés elemzői sikeresen lokalizálták a hajókat. Ezt követően a katonai hírszerzéssel és az izraeli légierővel szorosan együttműködve dolgozták ki a támadás részletes tervét.

A hadvezetés közlése szerint ez volt az első alkalom, hogy az IDF Irán ezen térségében hajtott végre csapást. Ez a lépés mind a jelenleg zajló, mind pedig a korábbi konfliktusok történetében precedens nélkülinek számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images