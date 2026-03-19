Sehol nincs biztonságban az iráni flotta - Példátlan támadást indított Izrael
Az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán csapásokat mért az iráni Bandar-e Anzali kikötővárosra, valamint a Kaszpi-tengeren található egyéb célpontokra. Az akciókról felvételeket is közzétettek. A támadások során több iráni hadihajó és tengerészeti infrastruktúra is megsemmisült - tudósított a Times of Israel.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint a csapások során megsemmisült egy iráni korvett, négy rakétanaszád, valamint több kisegítő- és járőrhajó.

Ezenfelül találat ért egy parancsnoki központot és egy hajógyárat is. A célpontok egy része a kikötőben horgonyzott, míg a többi a nyílt tengeren tartózkodott.

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy a Kaszpi-tengeren állomásozó rakétanaszádok közvetlenül nem jelentenek fenyegetést Izraelre. A katonai akció elsődleges célja így az iráni fegyveres képességek általános gyengítése volt. Az IDF tájékoztatása alapján az érintett hajók jelentős légvédelmi kapacitással rendelkeztek. Emiatt komoly veszélyt jelenthettek az Irán légterében tevékenykedő izraeli harci repülőgépekre. A megsemmisített járműveket emellett tengeralattjáró-elhárító fegyverzettel is felszerelték.

A művelet előkészítését mindössze néhány nappal korábban kezdték meg, és a térség eredetileg nem is szerepelt az Irán elleni célpontok listáján. A haditengerészeti hírszerzés elemzői sikeresen lokalizálták a hajókat. Ezt követően a katonai hírszerzéssel és az izraeli légierővel szorosan együttműködve dolgozták ki a támadás részletes tervét.

Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Előkerült Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Megérkeztek a részletek a pusztító támadásról: akár öt évig is eltarthat a javítás

A hadvezetés közlése szerint ez volt az első alkalom, hogy az IDF Irán ezen térségében hajtott végre csapást. Ez a lépés mind a jelenleg zajló, mind pedig a korábbi konfliktusok történetében precedens nélkülinek számít.

Megelégelte hat nagyhatalom a folyamatos támadásokat: megindulhat a nemzetközi fellépés a Hormuzi-szorosnál

Az utolsó háború: Irán mindent egy lapra tesz fel, amihez robbanófejes ütőkártyája is van

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Magyarország kilenc másik tagállammal együtt dobott bombát az uniós csúcstalálkozóra
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
