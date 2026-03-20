Előkerültek a legendás csatarepülőgépek: A-10 Warthogokkal vadásznak a rezsim tengeri egységeire

Caine tájékoztatása szerint az amerikai erők eddig több mint 120 iráni hajót és 44 aknatelepítő egységet semmisítettek meg. Az iráni haditengerészetet korábban már harcképtelenné nyilvánították. A százával rendelkezésre álló gyorsnaszádok azonban továbbra is komoly fenyegetést jelentenek. Ezek egy része rövid hatótávolságú, hajók elleni rakétákkal és rakéta-sorozatvetőkkel is fel van szerelve. A kisméretű egységeket nehéz felderíteni és megsemmisíteni, mivel jelentős kikötői infrastruktúra nélkül is képesek működni.

Az A-10-est évtizedek óta elsősorban szárazföldi célok elleni, közvetlen légi támogató repülőgépként tartják számon, de a tengeri alkalmazása sem új keletű.

A pilóták korábban kifejezetten az iráni gyorsnaszádok elleni bevetéseket is gyakorolták a Hormuzi-szoros térségében. A típus legfőbb előnyei ebben a szerepkörben a hosszú őrjáratozási idő, a kis célpontok elleni precíz csapásmérő képesség, valamint a kézifegyverek tüzével szembeni nagyfokú ellenálló képesség. A nyilvánosságra hozott felvételek szerint a gépek APKWS II lézerirányítású rakétákat, AGM-65 Maverick levegő-föld rakétákat, AIM-9M Sidewinder légiharc-rakétákat, valamint a beépített 30 milliméteres GAU-8/A Avenger gépágyút használják a bevetések során.

A fenyegetést tovább fokozzák a robbanóanyaggal megrakott iráni kamikaze drónhajók. Ezeket az eszközöket Irán és szövetségesei már az ukrajnai konfliktust megelőzően is alkalmazták a közel-keleti vizeken. Teherán jelenleg ezeket a fegyvereket a Hormuzi-szoros lezárásának fenntartására is beveti. Az A-10-esek mellett AH-64 Apache harci helikopterek is hasonló tengerészeti feladatokat látnak el, miközben a térségbeli szövetségesek a saját Apache helikoptereiket az iráni drónok elfogására használják.

Caine arról is beszámolt, hogy az amerikai haderő 5000 fontos (mintegy 2270 kilogrammos) bunkerromboló bombákat is bevetett.

Ezekkel a partvédelmi robotrepülőgépeket és egyéb katonai felszereléseket tároló föld alatti létesítményeket támadták. Emellett folyamatosak a haditengerészeti lőszerraktárak és az aknakészletek elleni megsemmisítő műveletek is.

Az A-10 Warthog az amerikai légierő legolcsóbban üzemeltethető harci repülőgépe, amelyet a tervek szerint az évtized végéig kivonnak a szolgálatból. A Hormuzi-szoros feletti bevetések így a legendás típus utolsó jelentős harci alkalmazásai közé tartozhatnak.

