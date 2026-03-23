Kritikus időszakban érte súlyos veszteség Oroszországot, számottevő olajmennyiség esett ki

Dróntámadások miatt felfüggesztették a kőolaj- és üzemanyag-exportot Oroszország két legnagyobb balti-tengeri kikötőjében, Primorszkban és Uszt-Lugában. Az eset tovább súlyosbítja a globális ellátási zavarokat, amelyeket a Hormuzi-szoros iráni lezárása okozott az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán.

A hírügynökségnek nyilatkozó két iparági forrás szerint az exporttevékenység vasárnap óta szünetel. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója megerősítette, hogy Primorszkban több üzemanyagtartály is kigyulladt a dróntámadások következtében. Az export felfüggesztéséről azonban nem tett említést. Uszt-Luga esetében egyelőre nem tisztázott, hogy érte-e közvetlen kár a létesítményeket.

A két kikötő üzemeltetője, a Transznyefty állami csővezeték-monopólium nem reagált a megkeresésekre.

Primorszk napi szinten több mint egymillió hordó nyersolaj exportjára képes. Ez a kikötő az Urals típusú orosz nyersolaj, valamint a kiváló minőségű dízel egyik legfontosabb kiviteli pontja.

Uszt-Luga mintegy napi 700 ezer hordós olajexportot bonyolít le.

E két kikötőből tavaly közel 50 millió tonna kőolajterméket szállítottak külföldre.

Az ukrán fél nem kommentálta a balti kikötők elleni támadásokat. Kijev ugyanakkor rendszeresen veszi célba az orosz olajipari létesítményeket és finomítókat, hogy ezzel is gyengítse Moszkva hadigazdaságát. Primorszkban már tavaly szeptemberben is megakadt a hajók berakodása egy dróntámadás miatt. Ebben a hónapban pedig Oroszország legnagyobb fekete-tengeri kikötőjében, Novorosszijszkban is fennakadásokat okoztak a hasonló légicsapások.

Forrás: Reuters