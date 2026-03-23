Kritikus időszakban érte súlyos veszteség Oroszországot, számottevő olajmennyiség esett ki
Kritikus időszakban érte súlyos veszteség Oroszországot, számottevő olajmennyiség esett ki

Dróntámadások miatt felfüggesztették a kőolaj- és üzemanyag-exportot Oroszország két legnagyobb balti-tengeri kikötőjében, Primorszkban és Uszt-Lugában. Az eset tovább súlyosbítja a globális ellátási zavarokat, amelyeket a Hormuzi-szoros iráni lezárása okozott az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán.

A hírügynökségnek nyilatkozó két iparági forrás szerint az exporttevékenység vasárnap óta szünetel. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója megerősítette, hogy Primorszkban több üzemanyagtartály is kigyulladt a dróntámadások következtében. Az export felfüggesztéséről azonban nem tett említést. Uszt-Luga esetében egyelőre nem tisztázott, hogy érte-e közvetlen kár a létesítményeket.

A két kikötő üzemeltetője, a Transznyefty állami csővezeték-monopólium nem reagált a megkeresésekre.

  • Primorszk napi szinten több mint egymillió hordó nyersolaj exportjára képes. Ez a kikötő az Urals típusú orosz nyersolaj, valamint a kiváló minőségű dízel egyik legfontosabb kiviteli pontja.
  • Uszt-Luga mintegy napi 700 ezer hordós olajexportot bonyolít le.

E két kikötőből tavaly közel 50 millió tonna kőolajterméket szállítottak külföldre.

Az ukrán fél nem kommentálta a balti kikötők elleni támadásokat. Kijev ugyanakkor rendszeresen veszi célba az orosz olajipari létesítményeket és finomítókat, hogy ezzel is gyengítse Moszkva hadigazdaságát. Primorszkban már tavaly szeptemberben is megakadt a hajók berakodása egy dróntámadás miatt. Ebben a hónapban pedig Oroszország legnagyobb fekete-tengeri kikötőjében, Novorosszijszkban is fennakadásokat okoztak a hasonló légicsapások.

Lelövi az egyik népszerű szolgáltatását az OpenAI: már most látványosak a lépés hatásai

Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Erre senki sem számított: egyszerű dobozból csaphat le a láthatatlan precíziós eszköz

Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben

Kimondta a nemzetközi szervezet: az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válsága fenyeget, egyetlen ország sincs biztonságban

Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!

Durva fenyegetést küldött Trump, alig néhány órája maradt Iránnak

Forrás: Reuters

Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára
Befutott a várva várt jelentés az Egyesült Államokból: ez lehet a kulcs az ukrajnai háború lezárásához?
