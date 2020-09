A sokkon túl vagyunk, de a jövő ködös: most indul az új ingatlanpiac

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Nézd vissza a teljes beszélgetésről készült videót!

Nem az idei lesz az elmúlt öt év legjobb éve, sőt 2021 is lassú lesz - vélik a konferencia első kerekasztal-beszélgetésében részt vett szakértők. A beruházások kapcsán elmondták, hogy a piacon lévő már elindult projektek várhatóan befejezésre kerülnek, aki viszont most kezdene, az előbérlet nélkül feltehetően nem fog belevágni. A hozamokban most sokkal nagyobb különbség lesz, de a jó termékek továbbra is magas árazás mellett fognak menni, a rosszak pedig sokkal nagyobbat zuhanhatnak. Az irodai munkakörülmények változásáról is szó volt, a tapasztalatok alapján a bérlők már most kérik, hogy rugalmasabbak legyenek a bérleti szerződések. A kiskereskedelemben az emberek vásárlási igénye továbbra is érzékelhető, de végig kell gondolni, hogy mi kell, ahhoz, hogy a következő 12-24-36 hónapban életben maradhassanak.

A konferencia összefoglaló videója

A konferencián készült képek