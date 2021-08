Mi vár az ingatlanpiacra? - Tornyosuló milliárdok és átalakuló finanszírozás

Egy évvel ezelőtt még a Portfolio Property Awardson az „Év Ingatlanpiaci Innovációja” díját is be lehetett söpörni zöldkötvény-kibocsátással, azóta viszont olyan sok vállalat élt ezen forrásszerzés lehetőségével, hogy mára bőven 100 milliárd forint feletti a hazai ingatlanos cégek kibocsátása. De itt még koránt sincs vége a felsorolásnak, most jön még csak a Zöld Jelzáloglevél-vásárlási Program, a Zöld Otthon Program és a zöld hitel. Óriási változások zajlanak a finanszírozási piacon, amik komoly hatással lesznek a fejlesztésekre és a befektetésekre egyaránt. De vajon felkészült már a piac arra, hogy a zöld őrület új lehetőségeket nyit sokaknak, míg másokat akár padlóra is küldhet? Ezt a témakört boncolgatják a Property Investment Forum egyik kerekasztal-beszélgetése során a résztvevők.