Mostantól még jobb helyek lesznek a Portfolio rendezvényei

Ma már nem attól tudatos, felelősségteljes, hasznos egy cég és egy rendezvény, ha minden csillámporral van meghintve, elfedve ezzel az esetleges hiányosságokat, hanem attól, ha képes fontos értékek mellett kiállni, segíteni, lehetőséget adni, és ezt akár büszkén fel is vállalni. Mi most az Access4you -val egy ideje tartó együttműködésünket új szintre emeljük és az idei rendezvényeinket az Access4you-val együttműködve szervezzük, akik neve egyet jelent itthon az akadálymentességről szóló hiteles információval. Együtt egy jobb (rendezvény)világért!

Mit jelent az akadálymentesség egy konferencia esetén, hogyan vállalja a Portfolio a rendezvény inkluzív jellegét?

arra törekszünk, hogy akadálymentesen megközelíthető helyszíneket válasszunk

fizikai akadálymentesség biztosítása (rámpák, ha szükséges, liftek, kerekesszékkel el lehet férni)

belső közlekedés mozgássérülteknek és mozgáskorlátozottaknak lehetséges

siketeknek és hallássérülteknek igény esetén biztosítunk infokommunikációs eszközöket és megoldásokat

a Portfolio az első olyan konferencia rendező szervezet, amely a társadalmi inklúzió iránt elkötelezetten, akadálymentes védjeggyel tanúsítja konferenciáinak helyszíneit és a rendezvényeket

a Portfolio azért tartja fontosnak ezt az ügyet, mert a társadalom 15%-a számára a befogadó környezet teszi lehetővé azt, hogy mindennapjaikat a legteljesebben élhessék. Ez az igény jelen van a mindennapi helyszínek esetében, úgy mint supermarketek, drogériák, éttermek, kávézók, szórakozóhelyek, kulturális helyszínek stb., de arra is kell gondolni, hogy egy szervezett konferenciára is el tudjon látogatni egy speciális igényű érdeklődő

az első lépés sokszor kicsi, de annál fontosabb: a változást el kell indítani, és ha megbízható információt adunk az akadálymentességről az Access4you bevonásával, akkor lépésről lépésre egyre közelebb kerülünk a célokhoz

a speciális igényű emberek mind fogyasztóként, mind munkaerőként, mind tehetségként háttérbe szorultak eddig, most viszont a DE&I (Diversity, Equity, Inclusion) értékek hangosodása miatt egyre inkább előtérbe kerülnek

mivel nagyon sok tehetséges és innovatív gondolkodású speciális igényű ember van, fontos, hogy a konferenciák híre eljusson hozzájuk, és részt tudjanak venni rajtuk (elmondhassák történeteiket, beszámolhassanak sikereikről, kapcsolatokat építhessenek)

bízunk benne, hogy a Portfolio mint felelős, hiteles szervezet és médium példát is tud mutatni a többi szereplő számára

Az Access4you-ról:

Az Access4you egy olyan hazai, társadalmi célú startup vállalkozás, amely speciális igényű emberek számára nyújt hiteles és részletes információt a különböző épületekhez, közösségi terekhez, eseményekhez és általában az ember által épített környezethez való akadálymentes hozzáférésről. Az Access4you által tanúsított és minősített helyszínek az “access4you” Európai Tanúsító Védjegy birtokában hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom 15%-át kitevő speciális igényű emberek életüket a legteljesebben, önállóan, és közösségi élményekben gazdagon élhessék, megszokott környezetüket pedig az információ birtokában bizalommal hagyják el.

Kinek számít az akadálymentesség, kik a speciális igényű emberek?

tartós fizikai, audio-vizuális vagy kognitív akadályozottsággal élő emberek és hozzátartozóik, barátaik

baleset következtében átmenetileg sérült emberek és hozzátartozóik, barátaik

idősek és hozzátartozóik, barátaik

kismamák, kisgyermekesek, babakocsit használó szülők és nagyszülők

nagybevásárlást, csomagokat, bőröndöket cipelő emberek

2021. szeptember 7. Helyszín: Anantara New York Palace Budapest Hotel

A hatalmas érdeklődéssel fogadott első alkalom után, 2021-ben másodszor rendezzük meg a Sustainable World, a jövő vállalatainak szóló konferenciát. A fenntarthatóság megkérdőjelezhetetlen súlyát és a gazdasági életbe való betörését tavaly még érdeklődő tekintetek figyelték, az elmúlt egy év azonban olyan gyors alkalmazkodásra bírta rá a gazdaság szereplőit, hogy sokan már irigylésre méltó tapasztalatokat szereztek arról, hogy milyen a zöld világ elitjébe tartozni.

A költség- és energiahatékony működés, a fenntarthatósági célok és konkrét lépések, valamint az ügyfelek és partnerek bizalmának hosszú távú megtartása adja azt az unikális tudást és stratégiát, ami zöld kártya a jövő vállalatai közé kerüléshez. Részletek, regisztráció: itt

Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG

Egy nehéz, de inspiráló időszak tapasztalatai a legelkötelezettebb nagyvállalatoknál

Tegnap csak ajánlott, ma már kötelező: mit okoz az EU-s SFDR-szabályozás a vállalatoknál?

Szinte gyerekjáték? - Így néz ki a gyakorlatban a zöldkötvény-kibocsátás

Az alternatív energia világában – Rengeteg lehetőség és megannyi akadály

Merre tovább? Hálózatfejlesztés, energiatárolás és a trükkös dekarbonizáció

Több oldalas letámadás: zöld energia, épületek és közlekedés a 2050-es célok szolgálatában

Új vállalati stratégia, új befektetési horizont

A szabályozások, a fogyasztók és a munkavállalók is a zöld útra terelnek – Vagy mégsem?

2021. szeptember 8. Helyszín: Anantara New York Palace Budapest Hotel

A kapcsolatépítési lehetőségek mellett magas színvonalú előadásokkal, esettanulmányokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel járjuk körbe a hazai vállalatok legfontosabb működési és pénzügyi kérdéseit. Olyan egyedi rendezvényről van szó, amely kifejezetten vállalatoknak szól, nagyobb és kisebb cégek vezetői tudják megvitatni egymással tapasztalataikat. Idén kiemelt figyelem helyezünk a koronavírus-járvány utáni kilábalás pénzügyi és digitális kihívásaira és lehetőségeire, emellett hagyományainknak megfelelően a credit management aktuális dilemmái is fontos szerepet kapnak. Részletek, regisztráció: itt

Magyar vállalatok üzleti és pénzügyi kilátásai a koronavírus-válság után

CFO-kerekasztal: a pénzügyi vezetők legfontosabb kihívásai 2021-ben és utána

Pénzügyi és működési hatékonyságnövelés a digitalizáció révén

Zöld pénzügyek a magyar vállalatoknál

Credit management a törlesztési moratórium közben és után

Magyarország legjobb pénzügyi vezetőinek kihirdetése

2021. szeptember 15. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest + Terasz

A 2 éve rekordot döntő, több mint 1000 fős szakmai közönség részvételével zajló esemény, amit tavaly online/hybrid formátumban, de hasonlóan óriási érdeklődés mellett tartottunk, egész napos programot kínál idén is a befektetések, a fejlesztések, a finanszírozás, a makrogazdasági folyamatok, a technológia újdonságok, a home office, az üzemeltetés, a retail, a hotel, az e-kereskedelem és logisztika, a future city, a lakáspiac, az alternatív termékek, vagy a marketing és a HR témáiban. Idén se hagyja ki az év eseményét! Találkozzunk újra! Részletek, regisztráció: itt

Látjuk már tisztán az új világot? Milyen jelenségek befolyásolják leginkább a jövő ingatlanpiacát?

A „zöld” pénzek leuralják a piacot? Ki vásárol és ki finanszíroz?

Jönnek az új fejlesztések? Milyen tervek kerültek évekre a fiókok mélyére?

Mekkora átalakulás lesz az irodapiacon? - Home office, sublease, coworking, remote working, és társaik.

Lakáspiac: Megtörhet a lendület, vagy távol még a megállás?

Üzleti vs. leisure turizmus és hotelpiac – Az egyiknek feltámadás a másiknak hosszú kóma?

Az ipar és a logisztika mindent visz! Hogy haladnak a grandiózus tervek?

Építőipar vs. fejlesztési piac – Mekkora gát az árak elszabadulása az új projektek számára?

Az offline és az online retail egyszerre tud győzni? Hogyan alakul át minden?

7 perces villámprezentációk

Marketing workshop – Változó világhoz, változó eszközök

Egészségügy? Oktatás? Idősotthonok? Kollégium? Adatközpontok? Mik az alternatív irányok?

Future City és a városfejlesztés - A koronavírus ezt is új alapokra helyezi?

2021. szeptember 21. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

A Hiventures hosszútávra tervez, a magyar tulajdonú vállalkozások jövőjét leginkább meghatározó kihívásokra fókuszál: kézzel fogható segítséget nyújt a cégfelvásárlás, a családon kívüli cégutódlás, a piaci konszolidáció, a beruházások finanszírozása, a külföldi terjeszkedés, vagy akár a reorganizáció esetében is. A szakmai előadások és beszélgetések során nemcsak számokról, üzletről, vállalatépítésről lesz szó, hanem cégek és folyamatok mögött álló emberekről, emberi tényezőkről, egy-egy cég jövője, átadásának sikeressége ugyanis ezeken is múlik.

Olyan hazai cégeket is bemutatunk, ahol a családon belüli tulajdonátadás valamilyen oknál fogva nem megoldható, azonban egy külső szereplő fantáziát lát benne és megjelenik vevőként. A konferencia meghívott előadói több ilyen tranzakcióban is aktív szerepet játszottak, tudásuk bizonyítottan segíti az érintett cégek további sikeres működését, amely hosszabb távon minden piaci szereplő alapvető érdeke. Részletek, regisztráció: itt

Most érdemes beruházni – De miből finanszírozzuk?

Hogyan döntsünk a hitel és a tőke megfelelő arányáról?

A cégérték és a tőkeszerkezet kapcsolata

Finanszírozási célok és megoldások: tőkeprogramok szerepe a forrásbevonásnál

Az intézményi tőkebefektető, mint kiszámítható partner

Ez már nemcsak pénzbőség, ez a korlátlan olcsó pénz időszaka: kötvénykibocsátás, jegybanki programok, banki hitel, pályázati források, tőkeági finanszírozás?

A sikeres vállalatértékesítés és vállalatfelvásárlás folyamata

A cégeladás emberi oldala: hogyan lehet megkönnyíteni az elválás nehéz folyamatát?

Generációváltás a gyakorlatban, esettanulmányok az életből, amikor a családon belüli átadás nem opció: buktatók, kockázatok és azok menedzselése az átadás során

Hogyan és miből finanszírozzuk vállalatunk növekedését, fejlesztését?

2021. szeptember 22. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

Kezd talpra állni a világgazdaság a koronavírus okozta negatív spirálból. Bár a pandémia elején úgy tűnt, a megtakarítások is megsínylik a járványt, a félelem rövid éltűnek bizonyult: ahogyan a világban, úgy Magyarországon is jelentősen nőttek a lakossági megtakarítások. Az állampapírokban lévő lakossági vagyon közelíti a 10 ezer milliárd forintot, de a befektetési alapok, bankbetétek, részvények és nyugdíjcélú megtakarítások állománya is nőtt.

Utóbbiaknak jó hír lehet, hogy állami versenytárstól egyelőre nem kell tartaniuk a piacon, a nyugdíjkötvény ötletét ugyanis elkaszálta a kormány. De képes lesz a nyugdíjcélú megtakarítások piaca megtörni az eddigi sikertelenséget és megszólítani a fiatalabb korosztályt? Mi lesz a jóléti alapok ötletének sorsa? Ilyen és még számos hasonló izgalmas kérdésre keressük a választ a megtakarítási és öngondoskodási piaci szakemberek a Portfolio Öngondoskodás 2021 konferenciáján. Részletek, regisztráció: itt

Öngondoskodás a pandémia után: mi lesz az extra megtakarítások sorsa?

Hogyan veszik fel a versenyt a hagyományos piaci szereplők a trónbitorlókkal?

Lakossági vagyontérkép: milyen jövő vár a befektetési alapokra?

Lakossági állampapír-piaci aktualitások: mi lesz veled, szuperállampapír?

Alternatív befektetések, avagy mit keresnek az ügyfelek?

Milyen tervekkel rukkolnak elő a privátbanki szolgáltatók?

Nyugdíjcélú megtakarítások: hogyan lesznek itt új belépők?

Ha nem a nyugdíjkötvény, akkor a jóléti alapok hozzák majd a megoldást a nyugdíjproblémára?

2021. szeptember 22. Helyszín: Marriott Hotel

A pandémia csak átmeneti megingást hozott a magánegészségügyben, és úgy tűnik, középtávon a privát szolgáltatók nyernek a járvány alatti, járvány utáni világban. A legnagyobb magánszolgáltatók szintugrásra készülnek és országos terjeszkedést terveznek. Kérdés, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük a humánerőforrás-ellátottság, biztonsági intézkedések, betegmegtartás, digitalizáció, telemedicina terén? Közben a nagy specializált magánszolgáltatók sem dőlnek hátra, új fejlesztésekkel alkalmazkodnak a megváltozott piaci igényekhez. Jól látható tehát ezek alapján, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók piaca egyre erősebb, és új szektorok (beszállítók, ingatlankezelők) is felismerik az ebben rejlő lehetőségeket.

Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt egy évben valósággal virágzásnak indult a magánegészségügyi szolgáltatók körül a digitális ökoszisztéma, innovatív startupok és egyre komolyabb kkv-k jelentek meg a piacon új, a szolgáltatók és végső soron a betegek életét megkönnyítő megoldásokkal. De kik ők és mire készülnek? Idén is lesz miről beszélgetni a Private Health Forumon. Részletek, regisztráció: itt

Post Covid: normalizálódott-e már a magánegészségügy működése

Lecsengett-e a szolgálati jogviszony hatása, rendeződtek-e már a HR kérdések, mi a mérleg: több az orvos a magánban? Közreműködőként vagy beosztottként?

Növekednek az állami várólisták, ami újabb lökést ad a magánszolgáltatások keresletének

Az emelkedő állami orvosbérek lecsapódása

Szektorokon átívelő együttműködések: biztosítók + egészségpénztárak + magánszolgáltatók + köztes szereplők. Mi motiválja őket?

A magánegészségügyi szolgáltatók köré épülő szektorok szerepe

Az egészségügy feltörekvő digitális szereplői: átrajzolják a térképet?

2021. szeptember 30. Helyszín: Kempinski Hotel Corvinus Budapest

Magyarország meghatározó energetikai konferenciájának, az Energy Investment Forumnak 2021-ben központi témája az energiaátmenet, a dekarbonizáció és az ellátásbiztonság lesz. A szektor hazai és nemzetközi vállalatainak képviselői többek között arról is beszélnek majd, hogy a pandémia után mi lesz a new normal, hogyan szövi át a cégek működését a digitalizáció, hogyan valósítható meg a fenntarthatóság és a jövedelmezőség, de a konferencia hallgatósága az előadások és a panelbeszélgetések alapján arról is pontos képet kaphat, hogy mi lesz a szerepe a földgáznak és az atomerőműveknek az energiaátmenetben, hogyan épülhet ki alternatív energiaforrásokból meghatározó infrastruktúra Magyarországon és a régióban, hogyan teljesíthetők a klímasemlegességi célok, és hogy a körforgásos gazdaság megteremtése milyen vállalati és politikai eszközrendszert igényel. Részletek, regisztráció: itt

Gyorsuló pályán az energiaátmenet, jelentős kihívások előtt az energetika

Energiabiztonság és a diverzifikált energiaellátás fontossága

Útban a klímasemlegesség felé – Elérhetők a klímacélok a politika által kijelölt úton?

Meddig emelkedhetnek a nyersanyagárak – Itt az új szuperciklus?

Paks II. és az atomenergia lehetséges szerepe a klímaváltozás elleni harcban

Magyarország megérkezett a napenergia-korszakba, merre vezet innen az út?

A földgáz szerepe az energetikai átalakulásban – Merre tovább LNG?

Hol lesz a zöld hidrogén helye az energiamixben?

Mi van, ha nem fúj a szél és nem süt a nap? Lehetőségek az energiatárolásban

Visszaszorulóban a széntermelés - Átalakul a Mátrai Erőmű

Kialakulóban a körforgásos gazdaság, a mindennapok része lehet a jövőben

Körforgásos gazdaság – Jóval több, mint egyszerű újrahasznosítás

Digitalizáció az energetikában – Okoshálózatok, IoT, Big Data, Blockchain

2021. október 13. Helyszín: Corinthia Hotel Budapest

Immáron hatodik alkalommal rendezzük meg a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szellemi műhelyéül szolgáló Banking Technology konferenciánkat, ahol a bankok digitális transzformációjáról, a szektor legfontosabb IT-üzleti és technológiai fejlesztési irányairól van szó.A lemaradó bankok digitális ugrásra készülnek, a digitálisan fejlettebbek újabb innovációkon dolgoznak, hogy megtartsák a pozíciójukat, miközben a B2C fintechek és a bigtechek is egyre több területen szállnak ringbe a bankokkal, a verseny egyre kiélezettebb.

Az MNB szerint továbbra is komoly szemléletváltásra, jelentős és átfogó fejlesztésekre van szükség a szektorban, a bankok októberben mutatják be digitális stratégiájukat és az ehhez kapcsolódó ütemtervet az MNB ajánlása nyomán.A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, a szabályozók és az IT-cégek szakértőinek krémje immáron hatodik éve gyűlik össze konferenciánkon, hogy megosszák egymással gondolataikat a bankszektort érintő legfontosabb üzleti és informatikai kérdésekben. Részletek, regisztráció: itt

Banki verseny a fintech és bigtech kihívók szorításában – Kikből lesznek a nyertesek

Digitális transzformáció a bankszektorban – Stratégiák és megoldások

UX, online hitelezés és digitális kiszolgálás a pénzintézeteknél

Mesterséges intelligencia, adattudósok, robotok és felhő a bankokban

Payment - az örök aranybánya, ahol az újítások utat törnek

Open banking Magyarországon – Itt vannak a fintech újítók, a PSD2-es szolgáltatók

2021. október 19. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

Tizenegyedik alkalommal rendezzük meg a Portfolio gazdasági csúcstalálkozóját, ahol gazdasági döntéshozók, vállalati vezetők, uniós szakértők, gazdaságpolitikusok, hazai és külföldi piaci elemzők találkoznak és cserélnek véleményt a világ és az ország helyzetéről, kilátásairól. A Budapest Economic Forumon minden szóba kerül, ami igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit. Részletek, regisztráció: itt

Élet a COVID után – Velünk marad gazdasági kockázatként a járvány?

A világjárvány gazdasági tanulságai

Meddig tarthat a magyar gazdaság felpattanása?

Az uniós források szerepe a válság utáni helyreállásban

Újraosztják a lapokat a turizmusban és a vendéglátásban? – A magyar vállalatok kilátásai

