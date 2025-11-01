  • Megjelenítés
Iszlám Állam inspirálta terrorcselekményt hiúsítottak meg – Már AK-47-esekkel gyakorlatoztak, halloweenkor csaphattak volna le
Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) őrizetbe vett két embert Michiganben, miután meghiúsítottak egy feltehetően a halloweeni hétvégére időzített, az Iszlám Állam (ISIS) által inspirált terrorcselekményt. A hatóságok szerint nincs közvetlen veszély a lakosságra - számol be a CNN.

A két letartóztatott mellett további három embert kihallgattak. A legfiatalabb érintett 16 éves, a legidősebbek a 20-as éveikben járnak. Kash Patel FBI-igazgató az X-en azt írta, hogy a nyomozóiroda

meghiúsított egy lehetséges terrortámadást, és több személyt letartóztatott Michiganben, akik állítólag erőszakos akciót terveztek a halloweeni hétvégére.

Rendészeti tisztviselők úgy tudják, a tervet az ISIS inspirálta, azt online csetszobákban szőtték,

azonban még az egyeztetések korai szakaszában bevettek egy fedésben lévő FBI-ügynököt is a csoportba.

John Miller, a CNN elemzője szerint az FBI azért lépett közbe ezen a héten, mert a megfigyelt csoport lőtéri gyakorlatokba kezdett egyebek mellett AK-47-esekkel, illetve felmerült a beszélgetéseikben a "pumpkin day" (a tök napja) kifejezés, ami feltehetően a Halloweenre utalt.

A résztvevők külföldiekkel is kommunikáltak, feltehetően az ISIS-hoz köthető személyekkel. A megbeszéléseik egy merénylet végrehajtásáról szóltak, annak konkrét idejében és célpontjában azonban nem volt egyetértés, több forgatókönyvet is mérlegeltek.

Nem tudni, hogy a két őrizetbe vett fiatal ellen emeltek-e vádat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

