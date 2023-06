Itt a nagy lehetőség - Nyolc fejlesztési ingatlant pályáztat nyilvánosan Józsefváros

Összesen nyolc, fejlesztésre alkalmas ingatlant dobott piacra a józsefvárosi önkormányzat. A VIII. kerület már eddig is népszerű volt az ingatlanfejlesztők körében, a döntéssel azonban újabb fejlesztések előtt nyílhat meg a lehetőség. A döntés hátteréről a kerület polgármestere, valamint lakáspiaci és urbanisztikai szakértők beszéltek.

Tavaly nyáron írtunk arról, hogy elindul a józsefvárosi önkormányzat vagyongazdálkodási tervének a megvalósítása, amiről akkor Pikó András, VIII. kerületi polgármester részletesen nyilatkozott a Portfolio-nak. Hogy mi történt azóta és milyen további tervei vannak a kerületnek, arról a nemrég megrendezett Józsefvárosi Városfejlesztési Reggelin beszélt a kerület vezetése, valamint lakáspiaci és urbanisztikai szakértők.

Ma Józsefváros tele van fejlesztésre alkalmas üres telkekkel és régi, az önkormányzat tulajdonában álló, de felújításra nem alkalmas épületekkel. Ezek közül döntött úgy a kerület, hogy az idei évben nyolcat értékesítésre bocsát, hogy azokon újabb lakásfejlesztések kezdődhessenek - mondta el Pikó András, VIII. kerületi polgármester. Bár a kerület kapcsán még mindig találkozhatunk a korábban kialakult negatív sztereotípiákkal, a valóság már rég eltávolodott ettől – tette hozzá, kiemelve, hogy az elmúlt évtizedek fejlesztései Józsefvárost a főváros egyetemi negyedévé tették, míg a Corvin Sétányra beköltöző nagy multinacionális cégek a kerület irodapiacát erősítik.

Az önkormányzat feladata a lakhatási lehetőségek javítása, valamint a minőségi városi és közösségi szolgáltatások biztosítása. A zöldítés és a közterek megújítása mellett a kerületi lakhatási program is ehhez kapcsolódik, ahol ma még a saját lakásállomány rendbetételét végzik, de nincs messze az idő, amikor a kerület is új lakásokat fog építeni. Addig is a kerület olyan partnereket keres, akik piaci alapú fejlesztéseikkel ezt a víziót erősítik – emelte ki a polgármester.

Fotó: Karancsi Albert Rudolf

Ezt követően Rádai Dániel, Józsefváros alpolgármestere a kerület már megvalósult és tervezett fejlesztéseit ismertetve elmondta, hogy fejlesztéseik során odafigyelnek arra, hogy azok mind társadalmi, mind területi értelemben mindenki számára egyenlő mértékben történjenek és a kerület minden városnegyedére kiterjedjenek. Ennek részeként valósul meg az egészséges utcák víziója, ami többek között fásítási programot, forgalomcsillapítási és akadálymentesítési beruházásokat, valamint a közterek megújítását jelenti. Minden negyedben van egy főutcaprogram, melyre nagyon jó példa a már megvalósult Corvin Sétány vagy a Rákóczi téri csarnok mellett futó Déri Miksa utca, ahol rendezett környezetben szintén új teraszok nyíltak, javítva a kerület élhetőségét. Ezen túl az önkormányzat hat óvodáját újítja fel, nyáron nyit a Polgármesteri Hivatal integrált ügyfélszolgálata, valamint megújult külsővel várja a látogatókat jövő évtől a Józsefvárosi Múzeum.

Lakáspiaci körkép

A Józsefvárosi Városfejlesztési Reggelin a kerület újlakáspiacáról Horváth Áron, az ELTINGA kutatóközpont vezetője beszélt, aki nyolc pontban kérdezte meg a főként ingatlanfejlesztőkből álló közönség véleményét és foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

A közönség véleménye szerint a következő egy évben stagnálni vagy enyhén emelkedni fognak a józsefvárosi újlakásárak. A kerületben jelenleg 19 beruházásban vannak eladó lakások. Tavaly, vagyis 2022-ben 539 új lakást adtak el Józsefvárosban, ami az egyik legmagasabb a budapesti kerületek között. A VIII. kerületi átlagos lakásprojektek mérete 91 lakás. Az épülő lakások azonban meglehetősen kicsik, az eladásra kínált új lakások 76 százaléka kisebb mint 50 négyzetméter. A kerületi új lakások átlagára 1,336 millió forint négyzetméterenként. Az új és újszerű lakások átlagos bérleti díja ehhez képest elég magas, 6922 forint/négyzetméter/hó. A közönség szerint a következő évek legvonzóbb fejlesztési területei a Csarnok negyed, a Losonczi negyed és az Orczy negyed lesznek.

Forrás: Horváth Áron / ELTINGA

Önkormányzati helyiséggazdálkodás

Meglehetősen sok bérleményként használható hely van Józsefvárosban, de ezek sok esetben nincsenek kiadva, nem termelnek bevételt. Hogy hogyan lehetne ezeket a helyiségeket hasznosítani, arra kíván megoldást találni a Baross terv - mondta el a városfejlesztési reggelin Veres Gábor, a Tulajdonosi Bizottság elnöke. Ennek során ezeket az önkormányzati üzlethelyiségeket kategorizálták aszerint, hogy milyen a helyiség állapota, milyen az ott nyújtott szolgáltatás, és az mennyire passzol a kerülethez.

A Józsefvárosi Önkormányzatnak számos üres üzlethelyisége van, melyeket a kerület pályázatok útján szeretne kiadni, új szolgáltatásokat odacsábítani.

A Déri Miksa utca felújításával egy időben például helyiségpályázatot hirdettek a közeli, üres helyiségekre. A beköltözőknek új utcát ígértek, ami el is készült és a 14 helyiségből 10-et ki is adott az önkormányzat. A civil szervezetek számára pedig kedvezményes bérleti díjon hirdetnek helyiségpályázatokat. Már tavaly is 13 szervezet költözött a kerületbe, de idén még nagyobb a pályázat népszerűsége.

Önkormányzati ingatlanértékesítés, ingatlanfejlesztési jövőkép

2022 tavaszán fogadta el a képviselőtestület az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét, aminek fontos kérdése, hogy mit kellene kezdeni az önkormányzat tulajdonában álló forgalomképes vagyonnal, az üres telkekkel, bérházakkal, bérlakásokkal. Józsefvárosnak jelenleg 126 önkormányzati bérháza és 11 üres telke van. A vagyonterv készítése során felmérték, hogy ezek milyen állapotban vannak, melyek a bontandó épületek, melyek azok, ahol épületszerkezeti felújítással az élettartam évtizedekkel növelhető, és melyek azok, amikhez most nem kell hozzányúlni.

Az 50 rossz állapotú bérházból idén 18-at újítanak fel, valamint összesen 25 bontandó bérházat és 11 üres telket szeretne értékesíteni az önkormányzat.

Ezek közül dobtak most piacra 4 bérházat és 4 üres telket, részben a Semmelweis Egyetem fejlesztési területéhez kapcsolódóan – hangsúlyozta Borbás Gabriella, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal ügyosztályvezetője.

A fentieken kívül a legnagyobb komplexumot a Diószegi tömb fejlesztése jelenti, melyek kapcsán Alföldi György, a Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztikai Tanszékének egyetemi tanára elmondta, hogy a kerületnek itt hat egymás melletti ingatlanja van, amelyekben a lakások többsége kis méretű, 30 négyzetméter alatti alapterületű. Egy leromlott állapotú városképi jelentőségű épületegyüttes fejlesztése mindig nagy kihívás, melynek során kiemelten figyelni kell a társadalmi, önkormányzati, klíma és költség/haszon szempontok együttes érvényesítésére.

A cikk megjelenését Józsefváros Önkormányzata támogatta.

Címlapkép forrása: Nagy István Dániel / Józsefváros Önkormányzata