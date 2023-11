Nem csökken a kereslet a prémium irodákra Budapesten

A 2021-ben megkezdett kivitelezési munkálatok után az első bérlők már az év végén beköltözhetnek a Bem Centerbe, amelyben több mint 20 ezer négyzetméternyi modern irodaterület és egy kapcsolódó, 5 csillagos butik hotel található. Szakértők szerint egyértelműen látszik, hogy az energiahatékony, modern épületekre továbbra is van igény.

A cikk megjelenését a Market Asset Management támogatta.

Közzétette 2023 harmadik negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését a BRF (A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma), amelyből kiderül, hogy a teljes budapesti modern irodaállomány jelenleg 4 344 580 négyzetméter, amelyen belül 3 546 390 négyzetméter „A” és „B” kategóriás modern spekulatív irodaterület, valamint 798 190 négyzetméter saját tulajdonú irodaház található.

Kulcsszó a nyomon követhető energiafelhasználás

A prémium kategóriás irodatereket most is keresik a bérlők a budapesti irodapiacon, ilyen a BEM Center épülete is, melynek energetikai besorolása AA+ , többek között, a hőszivattyúknak és a tetőn elhelyezett napelemeknek köszönhetően.

A bérlőknek az egy munkaállomásra vetített összköltsége - a saját energiahasználatot is beleértve - versenyképes alternatívát nyújt az új irodát kereső cégeknek, illetve az ESG kritériumoknak való megfelelés jelentősége is felértékelődött a közelmúlt gazdasági és geopolitikai változásai miatt.

– tudta meg a Portfolio a beruházó Market Asset Management vezérigazgatójától, Makra Sándortól.

Kilátás a BEM Center passzázsából a Kandó Kálmán utca felé.

Másik fontos szempont, hogy a jövőre nyíló, 5 csillagos Kimpton hotel szolgáltatásai és jelenléte tovább emelik az épület nívóját és előnyeit, további szinergiák lehetőségét kínálva a bérlőinknek.

Ugyanakkor a piaci adatok alapján a spekulatív fejlesztések száma és volumene is jól láthatóan csökkenőben van, és ez a trend várhatóan velünk marad a következő évben is. A piac tehát összességében nem áll jól, de mutat pozitív jeleket, a fejlesztők szerint ezért is fontos most egy ilyen előremutató projekt létrejötte.

A piaci folyamatokat jól tükrözik a számok: az üresedési ráta 2023 harmadik negyedévében elérte a 13,2%-ot. A kihasználatlansági ráta az előző negyedévhez képest 0,6 százalékponttal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,2 százalékponttal emelkedett. 2023 harmadik negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát Buda Központ alpiacon regisztrálták (7,3%), míg a legmagasabb érték, változatlanul az agglomerációban volt mérhető (36,9%). A nettó abszorpció a harmadik negyedév során negatív tartományba került, összesítve 12865 négyzetméterrel csökkent a használatban lévő irodaállomány mérete.

A következő egy évben 15% körüli üresedési rátát várunk, de a BEM Center relevanciájában az alpiaci üresedési ráta várhatóan nem éri el a 10% -ot sem. Ez egy kifejezetten egészséges érték

– tette hozzá Katkó Károly, a BEM Center bérbeadásáért felelős Property Market iroda bérbeadási igazgatója, és kiemelte azt is, hogy az a tapasztalat az ügyfelek részéről, hogy szinte mindenki kimagaslóan fontosnak tartja a hatékony üzemeltetést és azt, hogy a bérlemények energiafelhasználása nyomon követhető, tervezhető legyen. Ehhez nem csak az épületnek kell műszakilag és építészetileg modernnek lennie, de a mindekori bérbeadónak is rugalmasan, hatékonyan kell reagálnia az energiapiac volatilitására.

Kimpton BEM Budapest Hotel és a Bem Center Irodaház találkozása a Fekete Sas utca felől

Jönnek a bérlők

Szeptemberben új otthonra talált a Bem Center Budapestben, október közepétől pedig az épület ingatlankezelését is végzi a Colliers. A tanácsadó cég a szolgáltatást teljes mértékben az ESG kritériumok szerint végzi.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 01. Költözik az egyik legaktívabb magyarországi ingatlantanácsadó

„Több mint 30 évnyi működés után, az új üzletágak, bővített szolgáltatásaink és technológia változásoknak köszönhetően olyan irodaterületre lett szükségünk, ami jelentősen támogatja az integrált működésünket és reprezentálja a Colliers brand-et. A BEM Center nagy mértékben hozzájárul 2030-ig tett ESG vállalásunkhoz, a kiváló elhelyezkedésnek köszönhetően időt spórolhatunk az ingázás során, és könnyedén elérjük ügyfeleinket a városon belül és kívül” – mondta el a Portfolio-nak Mazsaroff Kata, a Colliers ügyvezető igazgatója.

Az ingatlantanácsadó ügyvezetője azt is hozzátette, hogy az épület hatékony alaprajza és a minden irányból beáramló természetes fény, időtálló és hatékony irodatér kialakítását teszi lehetővé, amely fokozza a bejárás élményét.

A Colliers mellett egy másik új bérlő, a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda is beköltözik az épületbe. Az ügyvédi irodánál az irodaválasztás során több fontos szempontot is figyelembe vettek. Az első a helykihasználás maximalizálása volt, szeretnék a rendelkezésre álló területet a lehető legjobban felhasználni, ezzel is javítva a produktivitást. Emellett a legmodernebb technológiák és a megújuló energiát használó gépészet is kiemelten fontos szempont volt, hiszen ezek révén nemcsak környezetbarát módon működtethető az iroda, de jelentős költségcsökkentést is el tudnak érni.

Harmadik szempontként kiemelték még az elkülönült iroda és tárgyaló szinteket, ami biztosítja, hogy a mindennapi munkavégzés és az üzleti találkozók zavartalanul folyhassanak, valamint a rugalmas parkolási lehetőségeket, az étteremet és az irodaház által kínált kényelmi szolgáltatásokat.

„A Dentons Budapest elkötelezett a fenntarthatóság iránt, ezért olyan új irodaépületet kerestünk, ami a tradicionális értékekre alapozva fenntartható és költséghatékony megoldást kínál. A Bem Irodaház AA+ minősítésű és megfelel a legszigorúbb ESG előírásoknak is. Emellett az épület egyedi koncepciója megőrzi Budapest tradicionális építészeti hagyományait, és kínál számos olyan kényelmi és design megoldást, ami ügyfeleink és kollégáink maximális kényelmét szolgálja" - mondta Király Gábor, a Dentons Budapest Irodavezető Partnere.

A parkolási lehetőség nemcsak az irodában dolgozókat érinti, akiknek létszáma teljes telítettség esetén meghaladhatja a 2 ezer főt, de tervben van, hogy a környéken lakók számára is kidolgozzanak egy kedvezményes éjszakai parkolást.

A fővárosi Duna-Buda felújítási tervek alapján rendezni kívánják az épület előtti Bem teret, illetve a Fekete Sas és Bem utca érintett szakaszát. A projekt keretében a környező útburkolatok és járdafelületek fognak megújulni, a Bem tér teljes rendezése és az egységes park létrehozása pedig a Fővárosi Önkormányzat távlati terve: a teret jelenleg kettévágó autós fogalmat a közlekedési rend megváltoztatásával elterelnék, így létrejönne egy egységes park.

A cikk megjelenését a Market Asset Management támogatta.

Címlapkép forrása: Market Asset Management