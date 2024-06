Egy méltatlanul alulértékelt terület, amin milliók élete múlhat

Az egészségügyi intézményekhez kapcsolódó fertőzések csendes járványként évente 16 millió halálesetért felelősek világszerte, melyek többsége a szennyezett kéz és a nem megfelelően fertőtlenített környezet miatt következik be. Bár a Covid óta a takarítás, a higiénia és a felületek fertőtlenítése kiemelten fontossá vált, számos intézmény még mindig nem fordít kellő figyelmet és erőforrást erre. A takarítás ugyanakkor az épületüzemeltetésnek is az egyik nagyon fontos feladata, ahol a robotizáció és a mesterséges intelligencia ugyanúgy tör előre, mint az élet más területein. Hogy mik a legújabb trendek és eszközök, illetve mire kell figyelni az egészségügyi intézmények takarításánál, arról a május 14-17. között megrendezett amszterdami Interclean Forum 2024-en, és az annak keretében megtartott Healthcare Cleaning Forum konferencián beszéltek a szakértők.

Több mint 900 kiállító vett részt a 2024-es amszterdami Interclean Forumon, ahova a Portfolio is meghívást kapott. A rendezvényen, ahol minden a takarításról és a higiéniáról szólt, mintegy 120 ország kiállítói voltak jelen, akik között a magyar B+N Referencia Zrt. kutatás-fejlesztési részlege saját fejlesztésű takarítórobotjával képviseltette magát.

A négynapos rendezvény keretében került sor a Healthcare Cleaning Forum konferenciára, ami célzottan az egészségügyi intézményekre fókuszálva mutatta be a takarítással és fertőtlenítéssel kapcsolatos legfontosabb irányokat. Bár elsőre evidensnek tűnik az egészségügyi intézmények fertőtlenítésének fontossága, a tapasztalatok azt mutatják, hogy világszerte számos intézményben a költségcsökkentés áldozata lesz az épületüzemeltetés ezen területe, ami súlyos következményekkel jár.

Életeket menthet a fertőtlenítés

Egy több mint 30, különböző fejlettségű országban készített felmérés szerint minden 15. páciens kap valamilyen fertőzést a kórházi tartózkodása során, amit a kéz és a környezet megfelelő higiéniája és folyamatos monitoring által meg lehetne előzni. Sajnálatos, hogy a takarítás meglehetősen kevés figyelmet és erőforrást kap a kórházi kérdések között, de az ágazat egészéről is kevés az információ, nincsenek egységes nemzetközi útmutatók és az ezekkel foglalkozó tanulmány is kevés, így nehéz meghatározni, hogy a nem megfelelő takarítás valójában mekkora problémát jelent globálisan. Jó hír viszont, hogy a terület nagyon gyorsan növekszik, egyre több cikk és esemény foglalkozik a kérdéssel, aminek főként a Covid adott lökést – mondta el előadásában Alexandra Peters, a Genfi Egyetem, Globális Egészségügyi Intézményének kutatási vezetője.

Didier Pittet, a Genfi Egyetem Orvosi Karának professzora hozzátette, hogy a fertőzések megelőzésében és megállításában a kezek fertőtlenítése jó kiindulópont, de ugyanezt a fertőtlenítést a környezettel is el kell végezni. Az egészségügyi higiénia komplex, az emberi faktor, az elérhető technológiák és az empirikus kutatások egyaránt meghatározzák a hatékonyságot. A betegek biztonsága érdekében az állami és a magánegészségügyi szektor elkülönülését meg kell törni, mindkét területen biztosítva a higiéniához való hozzáférés lehetőségét, miközben fontos a tudomány és az iparág találkozásának erősítése, szisztematikusan visszajelzést adva egymásnak.

Ha az átlagembert megkérdezzük, mindenki tudja, hogy a higiénia rendkívül fontos, de a kórházak számára mégsem mindig ez az elsődleges prioritás, amiben a kevés elérhető tanulmány mellett a költségek is szerepet játszanak. A kórházak számára ugyanis mindig a költséghatékonyság az elsődleges szempont – tette hozzá a szakember.

A számokat ismertetve Edmée Bowles, járványmegelőzést kutató holland klinikai mikrobiológus rávilágított, hogy

Európában évente 4,1 millió fertőzésért és 90 ezer halálesetért felelősek a nem megfelelően fertőtlenített egészségügyi intézmények.

A probléma feltárásában nagyon fontos a mikroorganizmusok antibiotikumokkal szembeni ellenállásának vizsgálata. Van olyan mikroorganizmus, ami akár 600 napig is életben lehet, és ez ellen az egyetlen fegyver a fertőtlenítés.

Ennek ismertebb módjai a hidrogén-peroxidos (H2O2), az ózonos (O3), valamint az UV fertőtlenítés. Ez utóbbi előnyösebb abból a szempontból, hogy vegyszermentes és gyors, miután az adott helyiségben nincs szükség hosszas előkészítésre, és a szoba a fertőtlenítés után azonnal használható. Nem véletlenül döntött emellett a B+N sem, amikor elindította saját, önjáró UV-fertőtlenítő berendezésének a kifejlesztését.

A módszernek azonban van egy hátránya is, ami az UV-C sugárzással való fertőtlenítés adottságaiból fakad: a távolság és a szög miatt árnyékolt területeken romlik a hatékonyság, így azokat utólag manuálisan is meg kell tisztítani. A B+N kutatás-fejlesztési részlegének új robotja erre azt a megoldást adta, hogy a robot nem egy, hanem több pontról sugározza be a területet, ezzel csökkentve a takart felületek számát. A berendezés a fertőtlenítés során felvett 3D modellen kiszámolja a megvalósult dózist, azaz a sugárzás mértékét, amiről vizuális visszajelzést ad a kezelőnek, illetve az érintett szakembereknek, így a fertőtlenítés minősége ellenőrizhető, az esetleg szükséges kiegészítő kézi fertőtlenítés könnyen meghatározható.

Andreas Voss, a Groningeni Egyetem Orvosi Központjának professzora is felhívta a figyelmet, hogy a tisztaság nemcsak látszat, hanem a páciensek biztonsága múlik rajta. Minél több a mikroorganizmus a környezetben, annál több a fertőzés és annál több a haláleset. A tisztítás minősége a takarítótól, a módszertől és a takarítószer típusától is függ.

Gyakoriak a kórházi hiányosságok

A már említett 30 országban elkészített felmérés szerint

a vizsgált kórházak 4 százalékában nem volt megfelelő a felmosó, 12 százalékában nem volt veszélyeshulladék-elkülönítés, 22 százalékában a kórház területén nyitott szemétlerakók voltak,

és közel 50 százalékában nem volt menedzsere a takarítószemélyzetnek. Sok helyen pedig hiányzott a kommunikáció a különböző területek között. Hiába állnak tehát rendelkezésre a legfejlettebb technológiák és megoldások, a folyamat végén a rossz eredmény mindig az emberi tényezőre vezethető vissza.

Komplexebb folyamat a takarítás, mint gondolnánk

Brett Mitchell, a járványmegelőzés és -kezelés ausztrál klinikai kutatási szakértője is megerősítette, hogy a takarítás egy összetett folyamat, melyben az emberi viselkedés, a tanulmányok, a takarítás szerepei és felelőssége is előkerül. A végső eredményhez az előkészítés, a termék, a technika, az oktatás, a visszajelzés és a takarítócsapaton belüli, a nővérekkel történő, és az egész szervezettel való kommunikáció is hozzájárul. A hatékonysághoz tervet kell készíteni arról, ki, hogyan, hol, mikor és mit végezzen el. A gyakorlati tudnivalók része az ütemezés és a takarítás gyakorisága.

meg kell tanulni, és el kell fogadni, hogy a takarítás egy szakma, ami anyagi elismerést érdemel.

Sajnos azonban az intézmények leggyakrabban a takarítási szolgáltatás díját vágják le, ha spórolniuk kell.

Vannak még kihívások

A takarítás során kihívást jelent, hogy ki, mit végezzen el. Fontos a megfelelő betanítás, a takarításra fordítható anyagi lehetőségek, a minőségellenőrzés (a látható tisztaság már nem elegendő) és az alkalmazott technológia.

A megfelelő hatékonyság eléréséhez a takarítóknak, az FM csapatnak, a nővéreknek, az orvosoknak mind egy csapatként kell gondolkodniuk.

Martin Kiernan, a Nyugat-Londoni Egyetem kutatási központjának professzora szerint a takarításra fordított idő és a végső eredmény jellemzően nincs arányban egymással. Probléma, hogy a gyakran megérintett felületeket elfelejtik takarítani és az sem konzisztens, hogy honnan indul és milyen sorrendben halad a takarító. A takarítás hatékonysága a kórházi berendezések tervezésekor sem kerül jellemzően előtérbe, a régi kórházi ágyakat például sokkal egyszerűbb volt tisztítani, mint a mai összetett funkciókkal rendelkezőket. Mérlegelni kell, melyik takarítási módszer a legjobb a sebesség és a hatékonyság szempontjából. A kórházi fertőzések terjedéséért 30%-ban a kezek, 20%-ban a gyakran megérintett felületek felelősek, amiket például a betegektől kezdve a nővéreken, a látogatókon, a karbantartókon, a személyzeten és az orvosokon át mindenki megérint. Ilyenek például a kilincsek, az asztalok és a függönyök.

A folyamat során azonban az emberi tényezőre is kiemelten fontos odafigyelni. A munkavállalói képességek és a lehetőségek meghatározzák a motivációt, ami hatással van a végeredményre, így fontos a szakmai és anyagi elismerés, és a megfelelő visszajelzés. Vonjuk be a folyamatba a takarítót, hogy megértse, miért fontos az ő munkája, ehhez megfelelő tréning, oktatás, képzés és a munka anyagi és szóbeli elismerése szükséges. Mindez növeli a takarítás minőségét és csökkenti a fertőzések terjedését – emelte ki.

Fenntarthatóság a takarításban

Clare Nash, brit egészségügyi termékszakértő elmondta, hogy

ha az egészségügy egy ország lenne, az lenne a világ 5. legnagyobb karbonkibocsátója.

Amikor az alkalmazott takarítószerről és megoldásról gondolkodunk, fontos, hogy a klímaváltozás is jusson eszünkbe. A beszállítói láncban az alapanyagok előállítása 70%-ban nem elfogadható munkakörülmények között dolgozóktól származik, de a fenntartható fejlődéshez szükséges tényezők között is megjelenik a kérdés, például az egészség és jóllét, a felelős fogyasztás és termelés, valamint a tiszta víz és szennyvízkezelés által. A 118 földi elem 40 százaléka súlyosan veszélyeztetett.

A takarítás környezeti lábnyomának csökkentésében a kulcsszó a körforgásos gazdaság és az újrahasznosítás, a termékek életciklusának megismerése. A legnagyobb környezeti lábnyoma az alapanyag bányászatának van, ezt követi a használat, a gyártás, a végső elhelyezés és a szállítás.

A mesterséges intelligencia lehetőségei

Végül meg kell említeni a legújabb technológiát, ami mára a takarítás iparágát is átszövi. A mesterséges intelligencia alkalmazása napjainkban számos iparágban megfigyelhető, így nem meglepő, hogy a takarítóipar is egyre inkább az autonóm gépek felé fordul.

A mesterséges intelligencia és a robotika alkalmazása forradalmasítja a takarítóipart,

lehetővé téve az autonóm gépek bevetését alapvető takarítási feladatokra, amelyekkel növelhető a hatékonyság, csökkenthetők a költségek és javítható az általános tisztaság színvonala. Ezek az eszközök hozzájárulnak ahhoz, hogy a takarítószemélyzet a részletesebb és specifikusabb feladatokra összpontosíthasson.

Az AI-alapú gépek érzékelőket és gépi tanulási algoritmusokat használnak a térbeli navigálásához és a takarítási feladatok végrehajtásához. Ezek az eszközök képesek akadályokat észlelni és elkerülni, valamint információkat gyűjteni a tisztítandó területekről. A technológia fejlődésével pedig egyre önállóbban és hatékonyabban fognak tudni működni, amire a fórumon Zalka Péter, a B+N Referencia Zrt. LAB/DA Innovations nevű kutatás-fejlesztési részlegének vezetője is rávilágított.

Címlapkép forrása: Getty Images