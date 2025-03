Óriásprojektek Budapesten: megnéztük, hogy áll a Zenit Corso és a Kincsem by Bayer

Portfolio 2025. március 13. 11:00

A főváros két pontján is olyan óriásberuházások folynak, amelyek új identitást adnak a városrészeknek. A Zenit Corso by Bayer Zugló központját újítja meg, a Kincsem by Bayer pedig több mint 1300 egy ütemben megépülő lakással új városrészt hoz létre a X. kerültben, az Örs Vezér tere mellett. A Bosnyák téri komplexum az év végén fog megnyitni, a kőbányai lakásprojekt pedig már gőzerővel épül. Bár a projektek eddig is ismertek voltak, azonban most újabb részletek derültek ki az építkezésekről.