Friss kutatás: a lakásbiztosítási kampány ismertsége nőtt, mégis csökkent az érdeklődés

A lakásbiztosítással rendelkezők közül csak minden második személy tervez márciusban kalkulációt indítani vagy ajánlatot kérni, miközben a kampány ismertsége jelentősen megnőtt – derül ki az Impetus Research friss kutatásából.

A márciusi lakásbiztosítási kampány ismertsége jelentősen megnőtt a tavalyi évben – derült ki az Impetus Research reprezentatív online kérdőíves kutatásából, amely a hazai 18-69 éves lakásbiztosítási ügyfelek körében készült. 2023 őszén – az intenzív kampányidőszak előtt – még csak minden hatodik lakásbiztosítási ügyfél hallott arról, hogy 2024 márciusában lehetősége van lakásbiztosítást váltani. Ezzel szemben 2024 őszén már tíz ügyfélből legalább hat, azaz az ügyfelek kétharmada nyilatkozta azt, hogy tud a lehetőségről. A kampányról magasabb arányban értesültek az 50 évnél idősebb, magasabb végzettségű és kisvárosokban élő lakásbiztosítási ügyfelek – írja az Impetus kutatása.

Bár a lakásbiztosítási kampányt ismerők aránya jelentősen emelkedett, az ajánlatkérési és kalkulációs kedv érezhetően csökkent egy év alatt. 2023 őszén még a lakásbiztosítási ügyfelek háromnegyede nyilatkozta azt, hogy tervez ajánlatot kérni vagy összehasonlítani a biztosítói ajánlatokat 2024 tavaszán.

2024 őszén már csak az ügyfelek 54 százaléka válaszolta azt, hogy a következő, azaz a 2025. márciusi kampányban kér ajánlatot vagy kalkulál

a lakásbiztosításával kapcsolatban. A „biztosan” kalkulálók aránya is csökkent, már csak 19 százalék (2023 őszén még 29 százalék), de a „valószínűleg” kalkuláló ügyfelek részaránya is 35 százalékra csökkent a korábbi 46 százalékos szintről – számol be az eredményekről az Impetus.

Nagyobb arányban terveznek ajánlatokat bekérni a magasabb iskolai végzettségű, valamint a pénzügyileg tudatosabb, megtakarításokkal rendelkező ügyfelek. Ezzel szemben nem látunk nagyobb érdeklődést a kalkulációk iránt az idősebb ügyfelek, vagy a kisebb városokban élő ügyfelek körében.

„A kampány ismertsége jelentősen nőtt a tavalyi évben, ami a 2024-es kampány során látott nagyon intenzív marketingkommunikációs aktivitásnak köszönhető. Amennyiben azonban idén nem látunk hasonlóan aktív kommunikációs tevékenységet, félő, hogy a kampány ismertsége újra lecsökken a célcsoport körében, ami a piaci mobilizációra hat majd negatívan.” – értelmezi az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.

„Az ügyfelek jelentős része (a piac negyede), bár hallott a kampányról, de mégsem kért ajánlatot a biztosítóktól. Kutatásainkban azt látjuk, hogy ők leginkább azért nem tették ezt, mert bizalmi kötődésük van a biztosítójuk irányába, vagy a tanácsadójukhoz lojálisak. Mások, bár kértek ajánlatot, mégsem váltottak, amiben a jelenlegi biztosítóval való elégedettség mellett az érezhetően jobb ajánlat hiánya volt a fő ok az ügyfelek válaszai szerint. Ez az élmény is okozhatja a kalkulációs „kedv” csökkenését, amely ahhoz vezethet, hogy a 2025-ös kampány során alacsonyabb piaci átkötési arányokat fogunk látni.” – tette hozzá a szakember.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images