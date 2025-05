Bérlakás, munkásszállók, bringás turizmus: aranytartalék potenciál a hazai ingatlanpiacon

Portfolio Property Investment Forum 2025 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!

Az egész turisztikának állandó fejtörést okoz a balatoni szezon egész évessé tétele, és ebben jelenthetnek kapaszkodót a nagyszabású sportversenyek. A horvátországi Porec szolgálhat remek példaként erre, ahol a futás, a triatlon és a kerékpározás sok héttel képes kitolni a főszezont, mutattak rá a Portfolio Property X délutáni nyitó panelbeszélgetés résztvevői.

A kerékpározásban különös potenciál rejlik. A balatoni kompforgalomban már most is érezhető, hogy a bringások kezdik felfedezni maguknak a térséget, és kulcsfontosságú lenne elérni, hogy a külföldiek is tegyenek ugyanígy. Megéri az infrastruktúrába fektetni, hiszen a bringások 100 km-re eső költése sokkal nagyobb az autósokéhoz képest.

Dr. Kovács Benedek, Baker McKenzie, Róna Andrea, Danubius Hotels, dr. Schneller Domonkos, Magyar Kerékpáros Szövetség, Dr Takács Ernő, IFK

A lakáspiac helyzetét elemezve a meghívott szakértők emlékeztettek arra, hogy a projektek hosszú életciklusúak, ezért fontos lenne, hogy az olyan keretfeltételek, pl. az új lakások áfája, ne változzanak. A szubvenciók és szabályozások nem feltétlenül a legjobb ütemben érkeznek: egy szűk kínálatra rászabadult egy növekvő kereslet, ami további áremelkedést generált.

Az idei 20%-os budapesti lakásár növekedés miatt tranzakciószámban és keresletben is látszik lassulás, hangzott el a Portfolio Property X-en. Ez is mutatja, hogy az első negyedévben az állampapír piacról ingatlanba áramló források volumene véges.

Nagy Gergely, OTP Bank, Banai Ádám PhD, MRICS, Magyar Nemzeti Bank, Kiss Ákos, Property Market Kft., Máté Viktor, BDO Corporate Finance (balról jobbra)

A hatalmas egyszeri lakáspiaci árugrás miatt a belépési küszöb egyre magasabbra kerül, ami abba az irányba mutat, hogy kevesebbek kezében lesz egyre több ingatlan, ami a nyugaton már bevett trendet idézi – került reflektorfénybe egy jellegzetes jelenség.

Az árakhoz kapcsolódóan arról is szó volt, hogy

a 3 milliós négyzetméterár már most valós, azonban egy ilyen budapesti átlagárral egyelőre nem kell számolni.

Kiss Ákos, Property Market Kft.

Az önkormányzatok számára a betelepülések korlátozásához jogosítványokat biztosító jogszabályról a vendégek felvetették: kérdés, hogy pontosan milyen jogosultsággal élnek majd a települések, ráadásul kb. 15%-ukat érinti csak a szabályozás.

Összességében azonban nem szerencsés beavatkozni ilyen módon a piacba.

Portfolio Property X 2025, Balatonfüred

A helyszínen végzett közvélemény-kutatás jó indikátor arra, hogy várhatóan mely eszközosztályok bonyolítják a legnagyobb forgalmat 2025-ben Magyarországon: a jelenlévő válaszadók körében a logisztika vitte a prímet 50%-kal, amit a hotelszegmens és a retail követett. Az irodapiacon most inkább pangást várnak, bár ebben a szegmensben sok esetben konverzió történik, pl. lakófunkcióvá alakítják át az épületeket.

A retail parkok továbbra is népszerű termékek, noha túl sok új fejlesztés nincs idehaza, a hozamok pedig nem nagyon változtak az utóbbi időben. Másutt, Nyugat-Európában ugyanakkor sok tranzakció nem is kerül ki a piacra.

Salamon Adorján MRICS, ESTON International, Galambos Máté, Colliers, Kutas Gábor, Recorde Alapkezelő, Madler Attila, CPI Hungary, Szimler Szabolcs, Indotek Group (balról jobbra)

Ami az alternatív eszközosztályokat illeti, egy kivételével nem lehet volument produkálni. Ez az osztály a living, bár nálunk ez a termék még gyerekcipőben jár, pedig a bérlakásból lehetne volument építeni. A hostel és a student housing felelhet meg még ennek a kritériumnak. A munkásszálló jó piac lehetne, de a szervezett migrációra vonatkozó szabályozás nemrég szigorodott, ami megnehezíti a terepet.

A régióban van egy általános ellenszenv a magyar szereplőkkel szemben, ami megnehezíti az üzletkötést az ingatlanpiacon

– fogalmazott meg egy általános benyomást az egyik résztvevő, ami a rendezvény kerekasztal-beszélgetéseinek már-már egyik toposzává vált.

Borbély Gábor, CBRE, Marossy Virág, Debreceni Vagyonkezelő Zrt., Nemes Rudolf, HelloParks, Pirint Tamás, Logicon Invest Magyarország Kft., Székely Ádám, Innovinia - IFK (balról jobbra)

A hazai ipari ingatlan-fejlesztések egyik fellegvára Debrecen, amely már több, mint 10 éve folytat intenzív városmarketinget külföldön, így a MIPIM-en is, ami sokat segített a befektetők bevonzásában. A futószalagon bejelentett debreceni fejlesztéseknél tapasztalható ugyan némi megtorpanás, a befektetőknek megvannak a vállalásaik, így nem engedhetik meg maguknak, hogy ne valósítsák meg a tervezett projekteket.

A hosszú távú elköteleződést tehát nem érinti a lassulás, ami a keleti befektetőknél kiemelten igaz: ők nem konjunktúrában, hanem piacokban gondolkoznak. A vámháború ezzel együtt nagyban befolyásolja a szereplőket, így számos döntés egyelőre tolódik.

Ditróy Gergely, Portfolio Csoport, Furulyás Ferenc, iO Partners Hungary Kft., Gárdai János, Futureal-csoport, Gyertyánfy Miklós MRICS, Gránit Pólus, Wolf László, OTP Bank (balról jobbra)

Finanszírozási oldalról összességében óvatos optimizmus jellemzi a piacot, a lokáció mellett azonban az értékteremtés is kell a sikerességhez. Új ciklus elején vagyunk, ahol egy stabil hazai működés megteremtheti a külföldi terjeszkedés lehetőségét. A piac számos izgalmas változás előtt áll, többek között a digitalizáció mentén, és mindig van fantázia egy-egy ígéretes projektben – fogalmazták meg általános benyomásaikat a záró kerekasztal résztvevői.

