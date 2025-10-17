Korszakváltás zajlik az építőiparban – Immár harmadik alkalommal jön a Future of Construction konferencia!

A végső visszaszámlálás már elindult: a mesterséges intelligencia, a digitális építésmenedzsment, az automatizált projektkövetés vagy az ESG-megfelelés már nem opciók – hanem alapfeltételek.

A költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás, munkaerő-optimalizálás mindenhol a legfontosabb feladatok között szerepel, miközben a technológiai újítások, a digitalizáció és robotizáció elképesztő sebességgel hatják át és formálják az építőipar minden szeletét.

A hazai építőipar elmúlt évtizednyi szárnyalása és a begyűrűző nehéz esztendők után eljött a pillanat, amikor már kizárólag a legújabb technológiákkal felvértezett tervezők és kivitelezők tudnak majd hatékonyan üzemelni.

A konferencia középpontjában azok a rendszerek, eszközök és együttműködési modellek állnak, amelyek valós választ adnak az iparági kihívásokra: a munkaerőhiányra, a fenntarthatósági elvárásokra vagy az integrált tervezés és kivitelezés igényére.

Minden szempár az AI-on

Nem véletlenül foglalkozik külön szekció a mesterséges intelligencia és a technológia által rejtett potenciállal, hiszen a vállalatok egyirányú utcában vannak: egyetlen opciójuk az előremenekülés.

Prof. Dr. Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára többek között a tudásmegosztás fontosságáról tart előadást, de arról is szó lesz, hogy melyek azok az alacsony csüngő gyümölcsök, amelyekkel viszonylag könnyedén léphetünk nagyot a hatékonyságnövelés felé.

Az építőipari hatékonyság idehaza sokak szerint azért is marad el a nyugat-európaitól, mert sok a holtidő – amikor nincs érdemi munkavégzés és/vagy céltalanul telefonoznak a munkatársak. Milyen technológiai megoldások segíthetnek ennek javításában? – erről is beszélnek majd dedikált panelbeszélgetéseink résztvevői, így többek között:

Csanády Miklós, igazgató, Óbuda Group

Kovács Ádám, alapító ügyvezető, Brick+Data Kft.

Ritter Ádám, műszaki ügyvezető helyettes, Moratus Szerkezetépítő Kft. / Market Csoport

Az Otthon Start és mellékhatásai

Nem tudjuk és nem is akarjuk megkerülni az Otthon Start piacra gyakorolt hatását sem. A kedvezményes hitel ugyanis csak bizonyos műszaki paramétereknek megfelelő ingatlanok vásárlása esetén igényelhető, de hogy pontosan milyen feltételeknek kell megfelelni, külön kerekasztalban értekeznek szakértőink az alábbiak szerint:

Itt van továbbá az ÉVOSZ Prémium Magyar Építőanyag védjegy, amely szintén új horizontokat nyithat meg.

De vajon mennyire nehéz a védjegyet megszerezni?

Miért érheti meg ezt az adminisztratív lépést megtenni?

Hogyan kapcsolódik a meghirdetett otthonfelújítási programokhoz?

Megtudhatjuk a helyszínen.

Egy talán még érdekesebb nóvum a tervasztalról vásárlás finanszírozhatósága szintén az Otthon Start keretében. Nagy Gergely, az OTP Bank vállalati régióvezetője fejlesztői és Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója osztja meg gondolatait a témában.

Van új a szabályozási nap alatt

Az I. szekcióban Lánszki Regő építészeti államtitkár a "Korszakváltás az építőipar és építészet szabályozásában" címmel tart előadást, amelyben az Építési és Közlekedési Minisztérium perspektívájából mutatja be a szabályozási változásokat.

Lánszki Regő Építési és Közlekedési Minisztérium, építészeti államtitkár

A II. szekcióban Csillag Boglárka, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. BIM managere "A többletköltségtől a digitalizált projektkezelésig" címmel osztja meg tapasztalatait a digitális átállás gyakorlati kihívásairól és megoldásairól.

Csillag Boglárka KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., BIM manager Többéves tapasztalattal rendelkezik építőipari projektek BIM menedzsmentjében és digitalizációs támogatásában. Pályafutása során átfogó rálátást szerzett közép- és megaprojektek megvalósítására, ahol

A III. szekcióban Vitézy Dávid, Budapest Főváros Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke "Fókuszban a rákosrendezői mesterterv! - Mi készül a háttérben?" címmel nyújt betekintést az egyik legfontosabb budapesti városfejlesztési projektbe.

Vitézy Dávid Budapest Főváros, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a...

A konferencia során szó lesz még:

Különleges műszaki megoldásokról

Előregyártás lehetőségeiről

Big data alkalmazásáról az építőiparban

ConTech, PropTech, GreenTech és HR-Tech innovációkról

A zöld megfelelés eszközeiről

Robotizáció és munkavégzést segítő technológiákról

