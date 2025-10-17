  • Megjelenítés
Korszakváltás zajlik az építőiparban – Immár harmadik alkalommal jön a Future of Construction konferencia!
Ingatlan

Korszakváltás zajlik az építőiparban – Immár harmadik alkalommal jön a Future of Construction konferencia!

Portfolio
November 11-én ismét összejön a hazai építőipar krémje a Radisson Blu Béke Hotelben, ahol harmadik alkalommal kerül megrendezésre az iparág legfontosabb technológiai és innovatív tudásokat bemutató prémium esemény – ezúttal Future of Construction néven. A Portfolio Csoport konferenciája új névvel, új alapokkal, de a megszokott innovatív szemlélettel és szakmaisággal kínálja azt a tudást, amire most a legnagyobb szükség van az építőiparban.

A végső visszaszámlálás már elindult: a mesterséges intelligencia, a digitális építésmenedzsment, az automatizált projektkövetés vagy az ESG-megfelelés már nem opciók – hanem alapfeltételek.

A költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás, munkaerő-optimalizálás mindenhol a legfontosabb feladatok között szerepel, miközben a technológiai újítások, a digitalizáció és robotizáció elképesztő sebességgel hatják át és formálják az építőipar minden szeletét.

A hazai építőipar elmúlt évtizednyi szárnyalása és a begyűrűző nehéz esztendők után eljött a pillanat, amikor már kizárólag a legújabb technológiákkal felvértezett tervezők és kivitelezők tudnak majd hatékonyan üzemelni.

speaker image
Banai Ádám PhD, MRICS
monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató
Magyar Nemzeti Bank
speaker image
Borbély Csaba
regionális vezető
PlanRadar
speaker image
Prof. Dr. Boros Anita
egyetemi tanár, központvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont
speaker image
Csanády Miklós
igazgató
Óbuda Group
speaker image
Csillag Boglárka
BIM manager
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
speaker image
Ditróy Gergely
üzletfejlesztési igazgató
Portfolio Csoport
speaker image
Guba Sándor
építész, ügyvezető
GUBAHÁMORI Építészstúdió
speaker image
Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
speaker image
Jánky Zoltán
ügyvezető igazgató, BIM szakértő
NOVU Tervezőiroda
speaker image
Kiss Gábor
ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező
IFK, alelnök
speaker image
Kovács Ádám
alapító ügyvezető
Brick+Data Kft.
speaker image
Lánszki Regő
építészeti államtitkár
Építési és Közlekedési Minisztérium
speaker image
Makkos Lilla
senior manager, TEKLA termékek
Construsoft Kft.
speaker image
Nagy Gergely
vállalati régióvezető
OTP Bank
speaker image
Dr. Panyi Miklós
miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár
Miniszterelnökség
speaker image
Papp Gábor
vezérigazgató
Stratos Magasépítő
speaker image
Papp Gergely
kutatásvezető
PAD Alapítvány
speaker image
Ritter Ádám
műszaki ügyvezető helyettes
Moratus Szerkezetépítő Kft. / Market Csoport
speaker image
Szemerey Samu
partner, építészeti és urbanisztikai igazgató
DANU
speaker image
Szórády Csilla
vezérigazgató
Újház Zrt.
speaker image
Dr Takács Ernő
elnök
IFK
speaker image
Tatár Tibor MRICS
magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető
WING
speaker image
Tibor Dávid
alelnök, ÉVOSZ
elnök, Masterplast
speaker image
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Tóth Zoltán
Representative for Digitalisation
STRABAG
speaker image
Vatai Krisztián
CEO
FDB-Projekt Kft.
speaker image
Vitézy Dávid
Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Budapest Főváros
A konferencia középpontjában azok a rendszerek, eszközök és együttműködési modellek állnak, amelyek valós választ adnak az iparági kihívásokra: a munkaerőhiányra, a fenntarthatósági elvárásokra vagy az integrált tervezés és kivitelezés igényére.

Minden szempár az AI-on

Nem véletlenül foglalkozik külön szekció a mesterséges intelligencia és a technológia által rejtett potenciállal, hiszen a vállalatok egyirányú utcában vannak: egyetlen opciójuk az előremenekülés.

Prof. Dr. Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára többek között a tudásmegosztás fontosságáról tart előadást, de arról is szó lesz, hogy melyek azok az alacsony csüngő gyümölcsök, amelyekkel viszonylag könnyedén léphetünk nagyot a hatékonyságnövelés felé.

Az építőipari hatékonyság idehaza sokak szerint azért is marad el a nyugat-európaitól, mert sok a holtidő – amikor nincs érdemi munkavégzés és/vagy céltalanul telefonoznak a munkatársak. Milyen technológiai megoldások segíthetnek ennek javításában? – erről is beszélnek majd dedikált panelbeszélgetéseink résztvevői, így többek között:

Az Otthon Start és mellékhatásai

Nem tudjuk és nem is akarjuk megkerülni az Otthon Start piacra gyakorolt hatását sem. A kedvezményes hitel ugyanis csak bizonyos műszaki paramétereknek megfelelő ingatlanok vásárlása esetén igényelhető, de hogy pontosan milyen feltételeknek kell megfelelni, külön kerekasztalban értekeznek szakértőink az alábbiak szerint:

  • Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK, alelnök
  • Dr. Panyi Miklós, miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, Miniszterelnökség
  • Tatár Tibor MRICS, magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető, WING

Itt van továbbá az ÉVOSZ Prémium Magyar Építőanyag védjegy, amely szintén új horizontokat nyithat meg.

  • De vajon mennyire nehéz a védjegyet megszerezni?
  • Miért érheti meg ezt az adminisztratív lépést megtenni?
  • Hogyan kapcsolódik a meghirdetett otthonfelújítási programokhoz?

Megtudhatjuk a helyszínen.

Egy talán még érdekesebb nóvum a tervasztalról vásárlás finanszírozhatósága szintén az Otthon Start keretében. Nagy Gergely, az OTP Bank vállalati régióvezetője fejlesztői és Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója osztja meg gondolatait a témában.

Van új a szabályozási nap alatt

Az I. szekcióban Lánszki Regő építészeti államtitkár a "Korszakváltás az építőipar és építészet szabályozásában" címmel tart előadást, amelyben az Építési és Közlekedési Minisztérium perspektívájából mutatja be a szabályozási változásokat.

Lánszki Regő
Építési és Közlekedési Minisztérium, építészeti államtitkár
Tovább
 Tovább

A II. szekcióban Csillag Boglárka, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. BIM managere "A többletköltségtől a digitalizált projektkezelésig" címmel osztja meg tapasztalatait a digitális átállás gyakorlati kihívásairól és megoldásairól.

Csillag Boglárka
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., BIM manager
Többéves tapasztalattal rendelkezik építőipari projektek BIM menedzsmentjében és digitalizációs támogatásában. Pályafutása során átfogó rálátást szerzett közép- és megaprojektek megvalósítására, ahol
Tovább
Többéves tapasztalattal rendelkezik építőipari projektek BIM menedzsmentjében és digitalizációs támogatásában. Pályafutása során átfogó rálátást szerzett közép- és megaprojektek megvalósítására, ahol Tovább

A III. szekcióban Vitézy Dávid, Budapest Főváros Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke "Fókuszban a rákosrendezői mesterterv! - Mi készül a háttérben?" címmel nyújt betekintést az egyik legfontosabb budapesti városfejlesztési projektbe.

Vitézy Dávid
Budapest Főváros, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a...
Tovább
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a... Tovább

A konferencia során szó lesz még:

  • Különleges műszaki megoldásokról
  • Előregyártás lehetőségeiről
  • Big data alkalmazásáról az építőiparban
  • ConTech, PropTech, GreenTech és HR-Tech innovációkról
  • A zöld megfelelés eszközeiről
  • Robotizáció és munkavégzést segítő technológiákról

Az esemény nem csupán az iparág vezetőinek szól, hanem minden szakembernek, aki szeretné bővíteni kapcsolati hálóját és megismerni a legfrissebb üzleti networking lehetőségeket. Ne maradjon le, regisztráljon most!

Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: ALL RIGHTS RESERVED!

