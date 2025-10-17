Korszakváltás zajlik az építőiparban – Immár harmadik alkalommal jön a Future of Construction konferencia!

A végső visszaszámlálás már elindult: a mesterséges intelligencia, a digitális építésmenedzsment, az automatizált projektkövetés vagy az ESG-megfelelés már nem opciók – hanem alapfeltételek.
A költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás, munkaerő-optimalizálás mindenhol a legfontosabb feladatok között szerepel, miközben a technológiai újítások, a digitalizáció és robotizáció elképesztő sebességgel hatják át és formálják az építőipar minden szeletét.
A hazai építőipar elmúlt évtizednyi szárnyalása és a begyűrűző nehéz esztendők után eljött a pillanat, amikor már kizárólag a legújabb technológiákkal felvértezett tervezők és kivitelezők tudnak majd hatékonyan üzemelni.
A konferencia középpontjában azok a rendszerek, eszközök és együttműködési modellek állnak, amelyek valós választ adnak az iparági kihívásokra: a munkaerőhiányra, a fenntarthatósági elvárásokra vagy az integrált tervezés és kivitelezés igényére.
Minden szempár az AI-on
Nem véletlenül foglalkozik külön szekció a mesterséges intelligencia és a technológia által rejtett potenciállal, hiszen a vállalatok egyirányú utcában vannak: egyetlen opciójuk az előremenekülés.
Prof. Dr. Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára többek között a tudásmegosztás fontosságáról tart előadást, de arról is szó lesz, hogy melyek azok az alacsony csüngő gyümölcsök, amelyekkel viszonylag könnyedén léphetünk nagyot a hatékonyságnövelés felé.
Az építőipari hatékonyság idehaza sokak szerint azért is marad el a nyugat-európaitól, mert sok a holtidő – amikor nincs érdemi munkavégzés és/vagy céltalanul telefonoznak a munkatársak. Milyen technológiai megoldások segíthetnek ennek javításában? – erről is beszélnek majd dedikált panelbeszélgetéseink résztvevői, így többek között:
- Borbély Csaba, regionális vezető, PlanRadar
- Jánky Zoltán, ügyvezető igazgató, BIM szakértő, NOVU Tervezőiroda
- Vatai Krisztián, CEO, FDB-Projekt Kft.
- Csanády Miklós, igazgató, Óbuda Group
- Kovács Ádám, alapító ügyvezető, Brick+Data Kft.
- Ritter Ádám, műszaki ügyvezető helyettes, Moratus Szerkezetépítő Kft. / Market Csoport
Az Otthon Start és mellékhatásai
Nem tudjuk és nem is akarjuk megkerülni az Otthon Start piacra gyakorolt hatását sem. A kedvezményes hitel ugyanis csak bizonyos műszaki paramétereknek megfelelő ingatlanok vásárlása esetén igényelhető, de hogy pontosan milyen feltételeknek kell megfelelni, külön kerekasztalban értekeznek szakértőink az alábbiak szerint:
- Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK, alelnök
- Dr. Panyi Miklós, miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, Miniszterelnökség
- Tatár Tibor MRICS, magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető, WING
Itt van továbbá az ÉVOSZ Prémium Magyar Építőanyag védjegy, amely szintén új horizontokat nyithat meg.
- De vajon mennyire nehéz a védjegyet megszerezni?
- Miért érheti meg ezt az adminisztratív lépést megtenni?
- Hogyan kapcsolódik a meghirdetett otthonfelújítási programokhoz?
Megtudhatjuk a helyszínen.
Egy talán még érdekesebb nóvum a tervasztalról vásárlás finanszírozhatósága szintén az Otthon Start keretében. Nagy Gergely, az OTP Bank vállalati régióvezetője fejlesztői és Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója osztja meg gondolatait a témában.
Van új a szabályozási nap alatt
Az I. szekcióban Lánszki Regő építészeti államtitkár a "Korszakváltás az építőipar és építészet szabályozásában" címmel tart előadást, amelyben az Építési és Közlekedési Minisztérium perspektívájából mutatja be a szabályozási változásokat.
A II. szekcióban Csillag Boglárka, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. BIM managere "A többletköltségtől a digitalizált projektkezelésig" címmel osztja meg tapasztalatait a digitális átállás gyakorlati kihívásairól és megoldásairól.
A III. szekcióban Vitézy Dávid, Budapest Főváros Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke "Fókuszban a rákosrendezői mesterterv! - Mi készül a háttérben?" címmel nyújt betekintést az egyik legfontosabb budapesti városfejlesztési projektbe.
A konferencia során szó lesz még:
- Különleges műszaki megoldásokról
- Előregyártás lehetőségeiről
- Big data alkalmazásáról az építőiparban
- ConTech, PropTech, GreenTech és HR-Tech innovációkról
- A zöld megfelelés eszközeiről
- Robotizáció és munkavégzést segítő technológiákról
Az esemény nem csupán az iparág vezetőinek szól, hanem minden szakembernek, aki szeretné bővíteni kapcsolati hálóját és megismerni a legfrissebb üzleti networking lehetőségeket. Ne maradjon le, regisztráljon most!
