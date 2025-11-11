Lánszki Regő: ezek most az építőipar legnagyobb kihívásai a kormány szerint

A minisztérium szabályozással igyekszik ösztönözni a hazai építőanyag nagyobb mértékű használatát, csökkentve az importkitettséget, de megjegyezte, hogy sokszor a szabályozók lehetőségein túl is vannak olyan tényezők, amik egyik napról a másikra befolyásolják az építőanyag-árakat.
Kitért a lakásépítésekre is, elmondása szerint az ilyen projektek - az állami beruházások nélkül - az építőipari szektor 30-35 százalékát teszik ki, ez azt mutatja, hogy jelenleg a lakásépítés az építőipar egyik meghatározó faktora.
A minisztérium szabályozóként azt is igyekszik befolyásolni, hogy hol épüljenek új ingatlanok, hiszen az elmúlt 35 évben Magyarország zöld területeiek több mint 10 százaléka került beépítésre, vagy sorolták át beépítésre szánt zónába.
Ez óriási szám, aminek számos problémája van: egyrészt eltűnnek az ökoszisztémáink, másrészt a nagyvárosok és agglomerációs területein nagy beépítést jelent, az úgynevezett városi szétterülés problémájával találkoztunk
- figyelmeztetett Lánszki. A minisztérium gátat szabott ennek, és igyekszik a barnamezős területek felhasználása felé irányítani a fejlesztőket.
A főépítész elmondta, hogy az építőipar Magyarországon közvetlenül a GDP 7 százalékát teszi ki, illetve hozzátéve a kapcsolódó szektorokat, akkor ez 13 százalékra tehető, ami már megközelíti a GDP-arányban élenjáró turisztikai szolgáltatási szektort.
"Nagyon fontos tehát, hogy bármit is teszünk az építőipar szabályozásában, akár digitalizáció terén, ennek nagyon komoly kihatása van" - tette hozzá Lánszki.
A konferencia felvezetőjében elhangzott az a kérdés a jelenlévők felé,
hogy szerintük mi a hazai építőipar digitalizációjának a legnagyobb kerékkötője.
A Menti.com-on leadott válaszok alapján az iparági szereplők elaprózottsága. Ezt alátámasztja Lánszki is, aki megjegyezte, hogy van egy-két olyan nagy iparági szereplő, akinek ezer feletti munkavállalója van, utána pedig hatalmas ugrással néhány tíz vagy akár csak néhány fős munkavállalókról lehet beszélni, és összesen 150 000 kivitelező és tervező cég működik Magyarországon.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kiadták a figyelmeztetést: erős mágneses vihar közeledik a Föld felé, az egyik napkitörés erősítheti a másikat
Valószínűleg a délebbi szélességi körökön is megfigyelhető lesz az északi fény.
Megjöttek a legújabb adatok a nyugdíjpénzek lakáscélú felhasználásáról
A Portfolio kérdésére elárulta a friss számokat az MNB.
Nem várt helyről kaphat pofont Ukrajna: fordulatra készül a legfontosabb szövetségese
Ez rengeteg dolgot megváltoztatna.
Egy csapásra 4 millió boltban jön a bitcoinos fizetés
Valós idejű árfolyamon váárolhatnak a kriptósok.
Nagy esésben az OTP
Megy vele a magyar tőzsde.
Milliárdos tranzakciót jelentett be az OTP
51 000 törzsrészvényt vásároltak.
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.