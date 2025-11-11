  • Megjelenítés
Lánszki Regő: ezek most az építőipar legnagyobb kihívásai a kormány szerint
Ingatlan

Lánszki Regő: ezek most az építőipar legnagyobb kihívásai a kormány szerint

Portfolio
A magyar építőipar importkitettségének csökkentése, a szabályozás további egyszerűsítése és a lakásépítések ösztönzése a jogalkotó legfontosabb feladata, mondta el a Portfolio Future of Construction 2025 konferencia első előadója, Lánszki Regő, Országos főépítész és az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára.

A minisztérium szabályozással igyekszik ösztönözni a hazai építőanyag nagyobb mértékű használatát, csökkentve az importkitettséget, de megjegyezte, hogy sokszor a szabályozók lehetőségein túl is vannak olyan tényezők, amik egyik napról a másikra befolyásolják az építőanyag-árakat.

Kitért a lakásépítésekre is, elmondása szerint az ilyen projektek - az állami beruházások nélkül - az építőipari szektor 30-35 százalékát teszik ki, ez azt mutatja, hogy jelenleg a lakásépítés az építőipar egyik meghatározó faktora.

Lánszki Regő
Építési és Közlekedési Minisztérium, építészeti államtitkár
A minisztérium szabályozóként azt is igyekszik befolyásolni, hogy hol épüljenek új ingatlanok, hiszen az elmúlt 35 évben Magyarország zöld területeiek több mint 10 százaléka került beépítésre, vagy sorolták át beépítésre szánt zónába.

Ez óriási szám, aminek számos problémája van: egyrészt eltűnnek az ökoszisztémáink, másrészt a nagyvárosok és agglomerációs területein nagy beépítést jelent, az úgynevezett városi szétterülés problémájával találkoztunk

- figyelmeztetett Lánszki. A minisztérium gátat szabott ennek, és igyekszik a barnamezős területek felhasználása felé irányítani a fejlesztőket.

A főépítész elmondta, hogy az építőipar Magyarországon közvetlenül a GDP 7 százalékát teszi ki, illetve hozzátéve a kapcsolódó szektorokat, akkor ez 13 százalékra tehető, ami már megközelíti a GDP-arányban élenjáró turisztikai szolgáltatási szektort.

"Nagyon fontos tehát, hogy bármit is teszünk az építőipar szabályozásában, akár digitalizáció terén, ennek nagyon komoly kihatása van" - tette hozzá Lánszki.

Portfolio_Future of Construct_1szekcio_2025_11_11_009
Lánszki Regő. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

A konferencia felvezetőjében elhangzott az a kérdés a jelenlévők felé,

hogy szerintük mi a hazai építőipar digitalizációjának a legnagyobb kerékkötője.

A Menti.com-on leadott válaszok alapján az iparági szereplők elaprózottsága. Ezt alátámasztja Lánszki is, aki megjegyezte, hogy van egy-két olyan nagy iparági szereplő, akinek ezer feletti munkavállalója van, utána pedig hatalmas ugrással néhány tíz vagy akár csak néhány fős munkavállalókról lehet beszélni, és összesen 150 000 kivitelező és tervező cég működik Magyarországon.

