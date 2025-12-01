"Minden fővállalkozót előveszünk" - Lázár János követeli, hogy fizessék ki az alvállalkozókat

  • Megjelenítés
Általános vizsgálatot rendel el az állami beruházások fővállalkozói körében Lázár János – az építési és közlekedési miniszter ezt egy Facebook-posztban jelentette be, miután elmondása szerint több megkeresést kapott olyan alvállalkozóktól, akik „hosszú ideje nem kapják meg a fővállakozóktól jogos jussukat”.

A miniszter korábban is szigorúan lépett fel állami tendereken nyertes cégekkel szemben, megtiltva például, hogy azok 10%-nál magasabb haszonkulccsal dolgozzanak, illetve a „Lex Strabag" néven elhíresült tövénnyel zárná ki a közbeszerzésből azokat a vállalatokat, amelyek „rosszul teljesítenek” és nem javítják ki a teljesítés során vétett hibákat.

Lázár János
Építési és Közlekedési Minisztérium, építési és közlekedési miniszter
Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely
A miniszter most általános vizsgálatot rendel el az összes magyar állami beruházást illetően arról, hogy az alvállalkozók "hogyan és mikor kapják meg a fizetésüket".

„Az az alvállalkozó, aki jó áron, jó minőségben és tisztességesen elvégezte a munkát, meg kell kapja akár soron kívül is a jogos fizetését, a jogos jussát" – mondta a miniszter.

Minden fővállakozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk, mindenkinek kötelező az alvállalkozókat a legrövidebb határidőn belül kifizetnie, ennek meg kell történnie a következő hetekben.

– ígérte a miniszter.

A miniszter elmondta, hogy akinek tartozik az állam, attól elnézést kér:

a vizsgálat kemény lesz és szigorú. Az alvállalkozók pénzhez jutnak, a fővállalkozók kapaszkodhatnak

– tette hozzá.

Lázár János arra kérte azokat a cégeket, akiknek ilyen jellegű panasza van, hogy soron kívül tegyenek bejelentést Juhász Tünde közigazgatási államtitkárnál az Építési és Közlekedési Minisztériumban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

