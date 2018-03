Ezek most az ország vezető bevásárlóközpontjai - Szerinted melyik a legjobb?

Budapest vezető bevásárlóközpontjai

A JLL Research 2017 utolsó negyedéves elemzése alapján a mai budapesti piacon elhelyezkedés, forgalom és méret alapján hat piacvezető bevásárlóközpontot lehet kiemelni, névsor szerint az Allee, az Aréna Pláza, az Árkád, a Mammut, a MOM Park és a WestEnd tartozik ide.

Mennyit ér egy bevásárlóközpont?

Hozamok és bérleti díjak

E-kereskedelem és a plázák

A tavaly gazdát cserélt Aréna Pláza 275 millió eurós (82,5 milliárd Ft) vételára jó irányt adhat, ha arra vagyunk kíváncsiak, mennyit érhet egy pláza. Ez a tranzakció nagyjából 6,2 százalékos hozamszint mellett köttetett, ami szintén támpont lehet, egy bevásárlóközpont értékének meghatározása azonban még így is rendkívül összetett feladat."Mivel az elmúlt években nem adtak át új egységeket, sok az első generációs bevásárlóközpont Magyarországon, melyek piaci értékét erősen befolyásolja a teljesítmény fenntartásához szükséges felújítás mértéke. Az ilyen jellegű tőkebefektetések szintjét azonban nehéz pontosan meghatározni, mivel bizonyos esetekben ez egyet jelent az adott center repozicionálásával, és erősen befolyásolja az időzítés és a piaci versenyhelyzet is. A bevásárlóközpontok értékelése során fontos a múltbeli teljesítmény elemzése és a menedzsmenttel való egyeztetés a közeljövőben tervezett változásokról" - mondta elA prémium bevásárlóközpontok esetében a havi béreti díjak 75-80 euró körül mozognak négyzetméterenként, az üzletházon belüli elhelyezkedés szerint azonban nagy különbségek lehetnek."A bérleti díjakat és a forgalmat erősen befolyásolja a lokáció, illetve a bérlői mix. A bérleti díjak általában a pláza központi pontjától mért távolság növekedésével csökkennek, miközben az egyes bérlők által bérelt felület növekszik. Mivel a horgonybérlők többnyire a bevásárlóközpontok végpontjain kapnak helyet, ez is igazolja azt, hogy nagy eladófelületen és alacsony bérleti díjak mellett működnek, amire jó példák a plázákban üzemelő Spar-ok" - tette hozzá a szakértő.Jelenleg a bevásárlóközpontok esetében 6 százalék körüli az elvárható hozam, a többi kiskereskedelmi egység esetében 6,25-7,00 százalékos hozamszinteket látunk, melyet az elhelyezkedés, a bérleti díjak és a bérlői mix befolyásol. Ahhoz, hogy növelni lehessen a magyarországi kiskereskedelmi egységek értékét a kiskereskedelmi mutatók folyamatos, tartós javulására van szükség, illetve egy erős piaci dinamikára, ami megnyilvánulhat új piaci belépők személyében, új típusú üzletekben, vagy éppen a régi egységek felújításában, modernizálásában.Mivel Magyarországon is évről-évre növekszik az internetes vásárlások száma és értéke, az e-kereskedelem népszerűbbé válásával fokozatosan átalakul a plázák funkciója. A webshopok elterjedésével bizonyos szegmensekben az üzletek már nem a vásárlás színtereként funkcionálnak majd, hanem olyan lehetőségként, ahol az érdeklődők élőben is megnézhetik, kiválaszthatják a terméket, amit később interneten keresztül vásárolnak meg.Friss kutatások szerint a tizenéves generáció tagjai ma már leginkább a vendéglátóipari szolgáltatások miatt látogatják a bevásárlóközpontokat, a divatcikkeket jellemzően inkább internetről rendelik. Ennek kapcsán a plázák előnye az, hogy a vásárlás mellett fontos funkciót töltenek be mint közösségi tér, így az e-kereskedelem terjedése rájuk nézve kevésbé lesz veszélyes, mint az éttermi-közösségi területekkel nem rendelkező kereskedelmi egységekre.Te melyik plázába jársz legtöbbet? Szerinted melyik a legjobb? Szavazz!