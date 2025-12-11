Olyan fogyókúrás csodaszert fejlesztettek ki, amely minden eddiginél hatékonyabb lehet

A gyógyszergyártó csütörtökön jelentette be, hogy a retatrutide nevű, heti egyszeri injekció formájában adható készítmény legmagasabb dózisa

68 hét alatt átlagosan 23,7%-os testsúlycsökkenést eredményezett az elhízással és térdízületi gyulladással küzdő betegeknél.

Azoknál a pácienseknél, akik végig a kezelés alatt maradtak, ez az érték még magasabb, 28,7% volt.

Az Eli Lilly részvényei több mint 3%-kal emelkedtek a bejelentés napján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images