Olyan fogyókúrás csodaszert fejlesztettek ki, amely minden eddiginél hatékonyabb lehet
Olyan fogyókúrás csodaszert fejlesztettek ki, amely minden eddiginél hatékonyabb lehet

Az Eli Lilly új generációs elhízás elleni gyógyszere kiemelkedő eredményeket mutatott a késői fázisú klinikai vizsgálatban, ahol a résztvevők átlagosan 23,7%-os testsúlycsökkenést értek el, miközben a térdízületi fájdalmaik is jelentősen enyhültek - írta meg a CNBC.

A gyógyszergyártó csütörtökön jelentette be, hogy a retatrutide nevű, heti egyszeri injekció formájában adható készítmény legmagasabb dózisa

68 hét alatt átlagosan 23,7%-os testsúlycsökkenést eredményezett az elhízással és térdízületi gyulladással küzdő betegeknél.

Azoknál a pácienseknél, akik végig a kezelés alatt maradtak, ez az érték még magasabb, 28,7% volt.

Az Eli Lilly részvényei több mint 3%-kal emelkedtek a bejelentés napján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

