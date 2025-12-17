Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?

Portfolio 2025. december 17. 17:00

Megjelent a Portfolio Checklist legfrissebb adása. Az első részben Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgetünk a magyar gazdaság állapotáról, kilátásairól: mik voltak a legfontosabb tanulságok 2025-ben, milyen kilátásokkal futunk neki 2026-nak? Hogy csatornázódhatnak be a választási és politikai kockázatok a forint árfolyamába, milyen szerepet játszik ebben a kamatszint, és mire érdemes figyelniük a befektetők olyan helyzetben, amikor több lehetséges forgatókönyv van, de kevés a konkrétum?



Adásunk második felében arról lesz szó, hogy a szakemberek szerint idén karácsonykor is bőséges és jó minőségű magyar halkínálatra számíthatunk a boltokban és piacokon. Bár a termelési költségek jelentősek megemelkedtek, a halárak a tavalyi szinten maradtak, bár boltonként és régiónként lehetnek eltérések. De milyen halat eszünk, mennyit, és honnan érkezik a hal a karácsonyi asztalra? Erről kérdezzük Szedlák Leventét, az Agrárszektor szerkesztőjét.