Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst

Már hallgatható a Portfolio Checklist mai adása. A műsor első részében az arany és az ezüst súlyos korrekcióját értékeltük: trendfordulót látunk, vagy jó vételi lehetőség nyílt a nemesfémek piacán? Vendégünk volt Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvénypiaci elemzője.  A témáról szó lesz a Portfolio Investment Day 2026 rendezvényen is február 24-én. Az adás második részében a turizmus 2025ös adatainak fényében értékeltük az ágazat jelenlegi helyzetét: arról, hol van még rejtett turisztikai potenciál hazánkban, és milyen trendek zajlanak jelenleg, Dr. Kökény Lászlót, egyetemi adjunktust, a Budapesti Corvinus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezetőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Nemesfémek – (01:36)
  • Makronaptár – (09:34)
  • Turizmus – (11:48)
