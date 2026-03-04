  • Megjelenítés
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében arról volt szó, hogyan használhatott fel diplomáciai aktusokat az iráni rezsim megtévesztésére az Egyesült Államok és Izrael, illetve hogy milyen világpolitikai jövőképet festenek elénk az egymást követő amerikai külpolitikai beavatkozások. Vendégünk volt Gyarmati István, a Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója, biztonságpolitikai szakértője. Az adás második részében a forint elmúlt napokban történt megingásáról volt szó. Csak időleges a háború keltette sokk, vagy hosszabb instabilitás következik a magyar deviza számára? A témát Beke Károllyal, a Portfolio makroelemzőjével beszéltük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Irán, USA, új világrend – (01:50)
  • Forint – (19:40)

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

