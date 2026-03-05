  • Megjelenítés
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák

Portfolio
Papíron minden adott: stabil szabályozói környezet, több évnyi fejlesztés, „digitális fordulat”. A valóságban viszont az elektronikus ingatlan-nyilvántartás, az E‑ING máig nem képes üzembiztosan működni. Üzemzavar üzemzavart követ, a funkciók csonkák, a leállások pedig kiszámíthatatlanok – és ez már rég nem csak a lakást venni vagy eladni akarókat és az ügyvédeket hozza lehetetlen helyzetbe, hanem a bankokat is komolyan próbára teszi. Közben az ingatlanpiac olyan tempóra kapcsolt, ahol egy gyors, stabil digitális rendszer alapfeltétel lenne. Csakhogy ilyen most nincs. A rendszer körül már korábban az OLAF is vizsgálódni kezdett; a fejleményeket Gulyás Veronika, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője követi, akivel adásunk első felében beszélgetünk.

A folytatásban Kuruc Pétert, az EY biztosítási szakértőjét kérdezzük. Néhány napja indult ugyanis a lakásbiztosítási kampány, ami minden évben jó lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek felülvizsgálják: a díjuk és a biztosítási fedezeteik valóban lekövetik-e a helyreállítási költségek változását. Ugyanakkor a kampányon túl is több, aktuális piaci fejleményről érdemes beszélni: különadókról, a piac esetleges szerkezeti átalakításáról és természetesen a megállíthatatlan digitalizációról is.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Túl sok sebből vérzik az E-ING – (03:30)
  • Hogy áll a biztosítói piac 2026-ban? – (12:34)
