Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák

A folytatásban Kuruc Pétert, az EY biztosítási szakértőjét kérdezzük. Néhány napja indult ugyanis a lakásbiztosítási kampány, ami minden évben jó lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek felülvizsgálják: a díjuk és a biztosítási fedezeteik valóban lekövetik-e a helyreállítási költségek változását. Ugyanakkor a kampányon túl is több, aktuális piaci fejleményről érdemes beszélni: különadókról, a piac esetleges szerkezeti átalakításáról és természetesen a megállíthatatlan digitalizációról is.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Túl sok sebből vérzik az E-ING – (03:30)
- Hogy áll a biztosítói piac 2026-ban? – (12:34)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
