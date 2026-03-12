Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Mennyire fájhat a hormuzi lezárás? − (2:10)
- Magyarország és a bóvli minősítés réme − (17:20)
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
