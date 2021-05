Warren Buffett páros lábbal rúgta fejbe ezt a Nobel-díjas modellt

András Bence Cikk mentése Megosztás

Bizonyára mindenki hallott már arról, hogy érdemes lehet portfóliót tartani, ha már befektetünk. Az ötlet elméleti hátterét még Nobel-díjjal is jutalmazták. Meg ugye ezt az újságot is úgy hívják, hogy Portfolio. Ehhez képest Warren Buffett, a világ egyik leghíresebb befektetője rendszeresen belerúg a modern portfólióelméletbe. Szerinte jobban tesszük, ha csak néhány részvényt tartunk, de azokat cserébe jól kiismerjük. Ebben a cikkben annak eredünk utána, hogy pontosan mi is ez az ellentét, és hogy nekünk, kisbefektetőknek praktikusan mit is érdemes róla gondolnunk.