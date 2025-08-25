  • Megjelenítés
A végtelenbe és tovább? − Hitelközvetítői csúcstalálkozó az Otthon Start pisztolyának eldördülésekor
A végtelenbe és tovább? − Hitelközvetítői csúcstalálkozó az Otthon Start pisztolyának eldördülésekor

A már az év elején is erősen kezdő lakossági hitelpiac ősszel az Otthon Start programnak köszönhetően újabb robbanás előtt áll, ami különösen aktuálissá teszi a hitelközvetítő szakma csúcsrendezvényét, a küszöbön álló FIN-CON 2025 konferenciát. Az eseményen a pénzügyi szektor szakértői, szabályozói és gyakorlati szakemberei gyűlnek össze, hogy megvitassák a hitelpiac kihívásait és lehetőségeit. Regisztráljon most és legyen részese a magyar pénzügyi szektor jövőjét formáló párbeszédnek!

Miközben a piac már az év elején is akár 10% körüli bővüléssel számolt a lakossági új hitelfolyósítások terén, az óriási várakozások által övezett Otthon Start program ennél is jóval feljebb tornázhatja a növekedés tényleges mértékét. A még több hiteligénylés értelemszerűen tovább energizálja az amúgy is élénk hitelközvetítői piacot, amelynek vezető szakértői szeptember 3-án gyűlnek össze, hogy megvitassák a legfrissebb fejleményeket.

FIN-CON 2025
Együtt a hitelközvetítő szakma! Minden új információ egy helyen a legkiválóbb szakértőktől. Regisztráljon most!
Információ és jelentkezés

Nemzetközi kitekintőkkel indul a program, amelynek keretében előbb Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője ismerteti külföldi példák alapján, hogyan lehet hatékonyabb a hitelezés, míg dr. Lutz Adrienn, az OVB Magyarország banki - és vagyonbiztosítási igazgatója a környező országok közvetítői jó gyakorlatairól oszt meg értékes információkat.

Az Otthon Start csodafegyver

A gazdasági növekedés beindulásához elengedhetetlen a vállalati hitelezés felfutása és a lakossági hitelezés további bővülése egyaránt, ezért is kulcsfontosságú számba venni a hitelezési volumen növekedését támogató irányokat, amire Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese vállalkozik. Ennek mentén kerülnek terítékre az egészséges hitelpiaci növekedés kihívásai Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatójának előadásában.

Szakértők jelentős tovagyűrűző hatással számolnak a már most hatalmas érdeklődést generáló Otthon Start programtól. Ennek kapcsán tart érdeklődésre számot, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium milyen növekedési célkitűzésekkel számon a lakossági hitelpiac vonatkozásában. A számokról és várakozásokról Suppan Gergely a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár beszél.

A-tól Z-ig

Az Otthon Start programnak – annak kiemelt piacformáló hatása miatt – dedikált kerekasztalt szentelünk, ahol a meghívott szakértők A-tól Z-ig végigzongorázzák a hatalmas várakozással kísért termékben rejlő lehetőségeket Baranyi Krisztina, az OC Pénzügyek Hitelközvetítő értékesítési igazgatójának moderálása mellett.

A beszélgetés résztvevői:

  • Árva András, otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezető, MBH Bank
  • Hován Tamás, értékesítési partnerek vezetője, K&H Csoport
  • Kói Tibor, lakossági hiteltermékek vezető, CIB Bank
  • Pélyi András, külső értékesítési főosztály igazgató, OTP Bank
  • Szikszai Éva, lakossági és kisvállalati hitelezési igazgató, UniCredit Bank
  • Tóth Áron, lakossági termékfejlesztés vezető, Erste Bank Hungary Zrt.
  • Wusching Erika, partnerkapcsolati fejlesztési vezető, Raiffeisen Bank Zrt.

De vajon mi újság közvetítői fronton és mit mutatnak a felügyeleti tapasztalatok? Mindezt megtudhatjuk dr. Maráczi Bettinától, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetőtől.

Mindez azonban csak ízelítő a rendkívül gazdag szakmai programból, ahol a szakma színe-java vonul fel.

FIN-CON 2025
Fókuszban a hitelközvetítés - regisztráljon most a szakma csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Ne hagyja ki ezt a páratlan lehetőséget a pénzügyi szektor jövőjének formálására! Regisztráljon most a FIN-CON 2025 konferenciára! A helyek limitáltak, ezért javasoljuk, hogy mielőbb biztosítsa helyét!

