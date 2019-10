Hatalmas brüsszeli díjat nyert egy EU-s projekt, amit magyarok irányítanak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A városok sétálhatóvá tételét célzó és így a zaj- és szén-dioxid-csökkentést is elérő CityWalk program nyerte a leginnovatívabb regionális projekteknek kiosztott európai díj, a Regiostars közönségdíját – jelentették be Brüsszelben. A projektet a Duna Transznacionális Program valósította meg az elmúlt 2,5 évben 1,9 millió eurónyi EU-s regionális fejlesztési forrásból és 10 uniós régió vett részt benne, köztük két magyar is: Dél- és Észak-Alföld. Mivel a program irányító hatósági és titkársági feladatait a magyar Pénzügyminisztériumból koordinálják, így a magyar szakértőknek is szól a rangos brüsszeli elismerés.