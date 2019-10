Több területen is kellemetlen lehet Magyarországnak az új EU-s költségvetés

Több területen is a vesztese lehet Magyarország az új, 2021-2027-es uniós költségvetésnek - vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Feledy Botond. A külpolitikai elemző szerint a Brexit is egyrészt negatívan fogja érinteni Magyarországot, másrészt megágyaz a skót függetlenedésnek Nagy-Britanniától, nem beszélve az északírekről és a walesiekről.

Több nyitott kérdés is van az unió új költségvetésében és elsőként azt kell eldönteni, hogy a britek távozása miatt kieső pénzt pótolják-e a tagállamok, vagy csökkentik a költségvetést.

Itt nyilvánvaló érdekütközést lát az elemző a nettó haszonélvezők között, akik hajlandók lennének többet is befizetni, és a nettó befizetők között, akik kisebb büdzsével is megelégednének. A legutóbbi fejlemények egyébként afelé mutatnak, hogy utóbbi tábor a britek kiesése miatt megelégedne 1%-os büdzséplafonnal is, ami még nagyobb forrásvesztés felé mutatna Magyarország számára, mint amit az Európai Bizottság javaslatából kalkulálni lehetett tavaly.

Azt is el kell dönteni, hogy az unió létrehoz-e olyan új eszközöket, amelyekkel a tagállami befizetéseken kívül is forrásokhoz juthat a közös költségvetés. Arról is határozni kell, hogy milyen arányban osztják el a pénzeket, a mezőgazdaságra fordítható források nagysága például várhatóan tovább csökken majd.

Ugyancsak kérdéses, hogy miként csoportosítják át a strukturális és kohéziós alapok forrásait a tervezett nagy európai innovációs központok finanszírozására. Ennek a kelet-közép-európai országok, így Magyarország is a vesztese lehet.

Kijelentette: „Amit el kellene kerülni, az az, hogy Párizsban és Frankfurtban legyen egy-egy innovációs központ, amit európai pénzből finanszírozunk, és ahol német és francia cégek informatikai globális szerepre tudnak törni. Egyfelől szeretnénk ezt, hogy legyenek európai olyan bajnokok az új generációs informatikában, a szoftverfejlesztésben, akik felveszik a versenyt a kínai és az amerikai versenytársakkal, de ez ne annak az árán legyen, hogy ebbe nincsenek bevonva a keleti tagállamok!”

Úgy folytatta: „A munkaerő át tud áramlani, ehhez képest nyilván hosszú távon cél lenne, hogy a vásárlóerővel rendelkező mérnököket itt tartsuk ezekben az országokban, de azt gondolom, hogy Berlin sem akarja, hogy a keleti végek kiürüljenek." Feledy Botond kiemelte: a kelet-közép-európai országoknak ebben is össze kell fogni, egyértelműen jelezniük kell, hogy a térség milyen szerepet akar vállalni európai innovációs törekvésekben.

Az új eurózóna költségvetésről, amely a 7 éves keretköltségvetés részeként jön létre és amely Magyarország számára inkább kedvezőtlen következményekkel jár rövid távon, itt írtunk részletesen:

Az elemző a Brexit kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a skót függetlenségi törekvések egyre erősebbek, folyamatosan napirenden tartja azokat a skót miniszterelnök. Szerinte

ez lehet egy dominó első darabja is; akár elindulhat egy északír eseménysorozat, és ne felejtsük el, hogy Walesről is keveset beszélünk, a birodalom szép lassú, de szabályozott töredezésében Wales is komolyan halad.

