Megszületett a fontos brüsszeli alku, ami fájhat Magyarországnak

Weinhardt Attila

Kétéves alkudozás után bejelentette csütörtökön az Eurócsoport elnöke, hogy megszületett a megállapodás a közös eurózóna költségvetés főbb paramétereiről, amelynek kialakításában a jelek szerint a magyar érdekek egy részét is figyelembe vették. Összességében azonban felemásak a most megszületett alku következményei hazánknak, így talán nem véletlen, hogy most elmaradt a Pénzügyminisztérium közleménye, noha korábban sorozatosan adott ki ilyeneket az egyeztetések különböző fázisaiban a magyar tárca.