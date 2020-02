Orbán Viktor: nem lépünk ki a Néppártból, nagy viták várhatók az EU-pénzekről

Nemmel válaszolt Orbán Viktor kormányfő arra a kérdésre ma, hogy tervezi-e bejelenteni a Fidesz kilépését az Európai Néppártból, és hangsúlyozta: nem tervez semmilyen bejelentést – számolt be a Portugáliában járó kormányfő kijelentéséről az MTI. Úgy tűnik, hogy a Fidesz megmaradó néppárti tagsága még jól is jöhet a 2021-2027-es uniós költségvetésről szóló heves tárgyalásokon.

Az eseményt a portugál miniszterelnök azért hívta össze, hogy a Kohézió Barátai nevű formáció 16 tagállama egyeztessen a 2021-2027-es uniós költségvetésről azelőtt, hogy február 20-án Brüsszelben várhatóan maratoni csúcstalálkozón vitatják meg a felek a témát.

Nem lesz növekedés az eurózónában

A hírügynökség tudósítása szerint a kormányfő többek között azt mondta: az elmúlt években az európai gazdaságpolitikát Brüsszelben "elrontották", és ennek hamarosan látni fogjuk a nyilvánvaló következményeit. Már arra lehet számítani, hogy ebben az évben az eurózóna

biztosan elveszíti a növekedési képességét, vagyis megáll

- vélekedett. Hozzátette: de az övezeten kívül is - Közép-Európát is ideértve - lehetnek hatásai a korábbi rossz gazdaságpolitikának. A nullás idei eurózóna GDP-növekedésről Orbán Viktor már a január eleji nemzetközi sajtótájékoztatóján is beszélt, miközben a legtöbb prognózis 1% körüli növekedést vetít előre.

Közölte: bár Magyarország megtette, a legtöbb ország nem csökkentette az adókat, nem támogatta a versenyt és olyan védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek rosszak voltak a gazdaságnak. Összességében az európai gazdaság versenyképessége "világméretekben csökkent, és ennek meg kell fizetni az árát" - hangsúlyozta.

Orbán Viktor elmondta: a mostani tárgyalás arról szólt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az európai gazdaság ismét növekedési pályára álljon és visszanyerje a versenyképességét.

„A viták elején vagyunk”

Emlékeztetett: éppen most ér véget az előző hétéves költségvetés, "most egy újat kell megalkotni", és most arról beszéltek, hogyan kell ezt megtenni, hogy az az európai gazdaság növekedéséhez, gyarapodásához, így az emberek jólétéhez vezessen.

A viták elején vagyunk, nagyon messze vannak még az álláspontok

- fogalmazott.

Úgy látja, elsősorban abban kell egyetértenie a tagállamoknak, hogy az EU versenyképességének visszaszerzése a legfontosabb. Ehhez pedig olyan költségvetésre van szükség, amely a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a tagállamoknak, továbbá ösztönözni kell azokat az országokat, amelyek készen állnak az adók csökkentésére - közölte.

Orbán szerint tehát még messze vannak az álláspontok, így nagy viták várhatók a 2021-2027-es uniós költségvetésről, miközben brüsszeli információk szerint a németek és franciák mellett az Európai Tanács elnöke is döntésre akarja vinni a dolgot most február végéig. Azaz addig tart a rendkívüli EU-csúcs, amíg meg nem állapodik a 27 tagállam állam- és kormányfője.

Így tehát bár azt mondja Orbán Viktor, hogy messze vannak még az álláspontok, de úgy néz ki, hogy 3 héten belül meg kell állapodni. Ahhoz, hogy ebből a helyzetből minél jobban tudjon kijönni a magyar diplomácia, a Fidesz néppárti tagságának megmaradása is jól jöhet. Erre szintén utalt Ma orbán viktor.

A tárgyalási kilátásokról és arról, hogy nagyon szűk a magyar költségvetési mozgástér az alkudozások során a 6,5 milliárd eurós "mínusz" feljavítására, itt írtunk bővebben:

A Kohézió barátai csoport 2005-ben jött létre lengyel kezdeményezésre, hogy képviselje a kedvezményezett tagországok érdekeit a nettó befizető országokkal szemben, ráirányítsa a figyelmet a kohéziós politika aktuális kérdéseire, összehangolja az álláspontokat és rendezze a vitákat. A csoport tagjai először 2012-ben üléseztek.

Beja, 2020. február 1. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (első sor, b3) a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű ülésén a portugáliai Beja városában 2020. február 1-jén. Az első sorban balról jobbra állnak: Peter Pellegrini szlovák, Mateusz Morawiecki lengyel, Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh, Andrej Plenkovic horvát, António Costa portugál kormányfő, Nikosz Anasztasziadisz ciprusi államfő, Juri Ratas észt, Robert Abela máltai, Ludovic Orban román és Pedro Sánchez spanyol kormányfő. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Van élet az EU-n kívül is

A miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia EU-tagsága pénteken megszűnt, azt mondta:

a britek kilépése és az, hogy ma mindenki életben van Nagy-Britanniában, azt mutatja, hogy az Európai Unión kívül is van élet.

Semmilyen bejelentést nem tervez

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy tervezi-e bejelenteni a Fidesz kilépését az Európai Néppártból, nemmel felelt, hozzátéve: nem tervez semmilyen bejelentést.

Péntek délutáni hír egyébként, hogy váratlanul Brüsszelbe hívta egyeztetésre Orbán Viktort Ursula von der Leyen néppárti európai bizottsági elnök. A lehetséges témákat ebben a cikkben összegeztük:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 01. 31. Hétfőn Ursula von der Leyenhez látogat Orbán Viktor

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images