Keménykednek a britek: jöhet a hard Brexit?

London nem kívánja meghosszabbítani a brit EU-tagság január végi megszűnése után kezdődött 11 hónapos - az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni kapcsolatrendszer kialakítására szolgáló - átmeneti időszakot, sőt már júniusban dönteni kíván arról, hogy érdemes-e folytatni az erről szóló tárgyalásokat az EU-val - áll a brit kormány által csütörtökön ismertetett tárgyalási javaslatcsomagban.

A 36 oldalas dokumentum megerősíti, hogy Nagy-Britannia olyan kapcsolatrendszert kíván kialakítani az EU-val, amelynek fő eleme egy átfogó kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás. A brit elképzelés szerint e megállapodásban olyan alapelveket kell érvényesíteni, amilyenek például az EU és Kanada kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményében is szerepelnek.

A csütörtökön közzétett javaslatcsomag szerint a december végéig tartó átmeneti időszak "korlátozott, de elégséges" időt biztosít egy ilyen megállapodás elérésére. A dokumentum leszögezi ugyanakkor, hogy ha júniusig nem látszanak egyértelműen e megállapodás körvonalai, a kormánynak döntenie kell arról, hogy folytassa-e a tárgyalásokat. Ez azt jelenti, hogy a brit kormány nem veti el a hard Brexit lehetőségét.

Ahogy korábban azt megírtuk, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója, Michael Barnier világossá tette, hogy a kanadaihoz hasonló együttműködés nem jöhet létre. A szigetország ugyanis amellett, hogy az EU fontos kereskedelmi partnere, egyben legközelebbi versenytársa is, így aztán nem számíthat olyan jellegű együttműködésre, mint az EU-s külkereskedelemben is alacsonyabb súllyal szereplő, és földrajzilag is távol eső Kanada.

Az EU szándéka a tárgyalások során, hogy a britek vállalatokra ugyanazok a piacszabályozási feltételek vonatkozzanak, mint a kontinens gazdasági szereplőire. A britek ezzel szemben nagyobb szabadságot szeretnének, és nem akarják beleszólás nélkül elfogadni az uniós piacszabályozási rendszert. Az álláspontok tehát eltérőek, a határidő pedig rövid.

A most megjelent brit dokumentum a tárgyalási pozíció felvételét jelenti, így korai lenne elhamarkodott következtetéseket levonni, de kétségtelen: a felek elképzelései nagyon távol állnak egymástól.

Ma délelőtt írtuk, hogy az Egyesült Királyság nem csak az EU-val tárgyal: Kanadával, Ukrajnával és Mexikóval is kialakulóban vannak az együttműködés feltételei, és hamarosan az USA-val is megindulnak a tárgyalások. Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy több technikai és politikai akadály miatt nem valószínű, hogy idén sikerül tető alá hozni egy átfogó brit-amerikai kereskedelmi megállapodást.

