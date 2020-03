Rendkívüli EU-csúcsot hívtak össze keddre a koronavírus miatt

A Reuters névtelen forrása szerint az állam- és kormányfők tanácskozására telefonkonferencia keretében várhatóan kedden kerül majd sor. A rendes, előre meghirdetett következő EU-csúcs március 26-27-én lesz, de a helyzet gyors romlása miatt már ezt megelőzően tanácskozniuk kell az uniós vezetőknek.

Ma már néhány EU-tagállam tartott délelőtt egy telefonkonferenciát, amelyen többek között Orbán Viktor magyar kormányfő is részt vett:

Utoljára február 20-án csütörtökön volt rendkívüli EU-csúcs, akkor a 2021-2027-es uniós költségvetésről kellett volna megegyeznie a 27 állam- és kormányfőnek, de nem sikerült, péntek este berekesztette az ülést Charles Michel.

Following consultations I will hold a members conference call shortly on -19 to coordinate efforts. We need to cooperate in order to protect the health of our citizens. #EUCO