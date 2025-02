Ursula von der Leyen bejelentette: forradalmi változások jönnek az EU pénzügyeiben

Az Európai Bizottság új költségvetési keretrendszerének és versenyképességi reformjainak célja, hogy az Európai Unió a polgárokat, vállalkozásokat és régiókat támogassa, valamint a biztonságot és gazdasági ellenállóképességet növelje. Az új költségvetés, amely 2028-ban lép életbe, az EU-nak új kihívásokra kell választ adnia, miközben biztosítania kell a NextGenerationEU program visszafizetését és a tagállamok stabil pénzügyi hozzájárulását – közölte szerdán az uniós végrehajtó testület a többéves pénzügyi keret reformjáról szóló bejelentése kapcsán . Brüsszel most nyilvános konzultációt indít és mindenki észrevételeire számít.

„A következő hosszú távú költségvetés erősíti majd közös látomásunkat az Unió jövőjéről. Közös prioritásainkat konkrét cselekvésbe foglalja, amely milliók életét javítja meg. Ezért hívjuk fel minden európait, hogy mondjanak véleményt a nyilvános konzultációkon, a polgári panelen vagy a részvételi platformon keresztül” – mondta Ursula von der Leyen az új tervek kapcsán.

Mint ismertették, a költségvetési reformok célja, hogy az EU költségvetése egyszerűbbé, rugalmasabbá és célzottabbá váljon, maximálisan kihasználva minden eurót.

A reformok magukban foglalják egy új Versenyképességi Alap létrehozását, amely stratégiai szektorokat és kritikus technológiákat támogat, valamint a külső akciók finanszírozásának átalakítását, hogy jobban illeszkedjen az EU külpolitikai érdekeihez.

Az új költségvetési keret kialakításához az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított, amelyben minden érintett fél és polgár kifejtheti véleményét.

A konzultációk során a résztvevők javaslatot tehetnek a költségvetési prioritásokra és a támogatandó politikákra. A konzultációk mellett egy polgári panel is működik, ahol 150 európai polgár vitázhat és konkrét javaslatokat tehet az új költségvetésre.

A költségvetési reformok mellett az Európai Bizottság egy sor egyszerűsítési intézkedést is bevezet, hogy az EU szabályok gyakorlati alkalmazása könnyebbé váljon, és csökkentsék az adminisztratív terheket. Ezek az intézkedések magukban foglalják a fenntartható pénzügyi beszámolók, a fenntarthatósági kötelezettségvállalás és a taxonómia területén történő egyszerűsítéseket, valamint az ipari dekarbonizációs gyorsító törvényben szereplő engedélyezési, autorizációs és beszámolói követelmények egyszerűsítését.

Az EU költségvetése a mezőgazdasági politika és más, a gazdákat érintő területek egyszerűsítésére is fókuszál majd, hogy csökkentsék a bonyolultság és adminisztratív terhek forrásait. Ezek mellett további egyszerűsítési javaslatok is szóba kerülhetnek, beleértve a védelmi területen történő egyszerűsítéseket is, hogy elérjék a befektetési célokat, amelyeket a fehér könyv fogalmaz meg, és hogy az innovatív vállalkozások fellendülhessenek.

A költségvetési reformok keretében az Európai Bizottság bevezeti a Versenyképességi Iránytűt, amely a fenntartható növekedési erőfeszítéseket irányítja majd. Az EU Start-up és Scale-up Stratégia segítségével a vállalkozók jobb hozzáféréshez jutnak majd tőkéhez, míg a Tiszta Ipari Megállapodás a dekarbonizáció és versenyképesség terén történő együttműködés középpontjában áll majd, és útmutatást ad a 2040-re tervezett 90%-os kibocsátáscsökkentési cél eléréséhez.

Az új költségvetési keret célja, hogy az EU költségvetése modernizált bevételekre támaszkodjon, hogy biztosítsa a közös prioritások finanszírozását.

Az Európai Bizottság szerint a testület 2025-ös munkaprogramja is hozzájárul majd az EU versenyképességének és biztonságának erősítéséhez. A program célja, hogy az EU szabályok gyakorlati alkalmazása egyszerűbbé váljon, és csökkentsék az adminisztratív terheket, valamint hogy az EU versenyképességét és ellenállóképességét erősítsék. A program magában foglalja a fenntartható jólét és versenyképesség, a védelem és biztonság, a társadalom megerősítése, az életminőség fenntartása, a demokrácia védelme és az értékek megőrzése, valamint a globális Európa területén történő intézkedéseket.

Az új költségvetési keret és a versenyképességi reformok célja, hogy az EU erősebbé és ellenállóbbá váljon a jövőbeli kihívásokkal szemben. Ezek az intézkedések hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az EU polgárai, vállalkozásai és régiói jobb helyzetben legyenek a globális versenyben, és hogy az EU biztonsága és gazdasági ellenállóképessége erősödjön.

