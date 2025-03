Trump háta mögött Ursula von der Leyen kiszervezte az Egyesült Államok mögül a világot

Szabó Dániel 2025. március 08. 18:30

Míg a világ figyelme Donald Trump amerikai elnök gazdaság- és külpolitikai manővereire irányult, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, számos új kereskedelmi megállapodást kötött, amivel csökkenteni kívánja Európa kitettségét és új piacokat nyit az Egyesült Államok esetleges bezárkózása után. Ráadásul szinte észrevétlenül, a Bizottság több területen is bejelentett reformokat a versenyképesség javítása érdekében, beleértve a Tiszta Ipari Megállapodást és a villamos energia piacának új szabályozását. Ráadásul Kínával is közel lehet egy megállapodás, amelynek fontos szerep juthat az ukrajnai háború lezárásában is.