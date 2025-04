Navracsics: „nem elherdáljuk az uniós forrásokat, hanem az EU jövőjébe fektetjük be”

A versenyképesség nem csupán technológiai fejlesztést, hanem társadalmi és kulturális megerősítést is jelent – hangsúlyozta „A kohéziós politika jövője” című konferencián Navracsics Tibor területfejlesztési és közigazgatási miniszter. Szerinte az európai uniós források kulcsszerepet játszanak abban, hogy Magyarország gazdaságilag és társadalmilag is fejlődjön. Kiemelte, hogy a támogatások nemcsak beruházásokat, hanem presztízst is jelentenek a vállalkozásoknak. Mindezért fontos, hogy az EU saját versenyképessége érdekében is támogassa a közép-európai régiót – mondta el Navracsics Tibor.

Az operatív programok félidei felülvizsgálata nemcsak technikai, hanem stratégiai kérdés is, különösen abban a tekintetben, hogy az uniós pénzek hogyan járulnak hozzá a tartós fejlődéshez – mondta el nyitóbeszédében területfejlesztési és közigazgatási miniszter. Mint fogalmazott, „most, amikor a félidei felülvizsgálatról van szó, különösen fontos, hogy a versenyképesség és az uniós források kapcsolatáról beszéljünk”.

Navracsics rámutatott:

Magyarország számára az elmúlt évtizedekben az uniós támogatások kulcsszerepet játszottak a gazdasági fejlődésben.

De szerinte a versenyképesség fogalmát azonban nem szabad pusztán szűken értelmezni.

„Ha szűkebb értelemben beszélünk róla, akkor hatékonyság, fegyelem, automatizáció, digitalizáció és költséghatékonyság áll a középpontban” – mondta, ugyanakkor hozzátette:

Ha egy társadalom hosszú távon is versenyképes akar lenni, akkor a tágabb értelemben vett versenyképesség is elengedhetetlen – és itt már az embereken van a hangsúly.

A miniszter kifejtette, hogy a versenyképesség nemcsak gazdasági, hanem szociális és kulturális kérdés is. Ide tartoznak például a tudás, a nyelvismeret, a csapatmunka, a szociális készségek és a politikai gondolkodás is. Mint mondta: „Nem csak a gépeket kell versenyképessé tenni, hanem az embereket is – az egész társadalmat.” Ennek érdekében fontosnak nevezte az oktatás, a kultúra és az életminőség javítását célzó beruházásokat is, külön kiemelve, hogy „az európai uniós országok sajnálatos módon gyakran lemaradnak az olyan humán tényezők fejlesztésében, amelyek valóban javítanák az életszínvonalat”.

A kultúra kapcsán felidézte a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programot, amelynek során Veszprém és a Balaton térsége mutatta meg, milyen gazdasági és közösségi erőt képviselhet a kulturális beruházás. Mint mondta: „Sikeres programsorozatot valósítottunk meg 116 település együttműködésével – és ennek hatása túlmutatott a kultúrán: megerősítette a közösségeket, és gazdasági tényezővé tette a térséget.”

A beszéd során Navracsics hangsúlyozta, hogy Magyarország az elmúlt években kiemelkedő hatékonysággal használta fel az uniós forrásokat. A 2014–2020-as időszakban az ország az élmezőnybe tartozott, és a jelenlegi ciklusban is – a nehezebb körülmények ellenére – jól teljesít. Külön kiemelte a GINOP programot, amelynek keretében 7600 vállalkozás kapott támogatást, és 5000 már be is fejezte a projektjét 2025 márciusáig.

Nemcsak pénzről van szó – az uniós támogatás presztízskérdés is, minőségi garancia a vállalkozások számára

– emelte ki.

A kutatás-fejlesztés és szakképzés területén is komoly eredmények születtek. A miniszter elmondása szerint 155 K+F projektet támogattak, és több mint 860 fő vett részt ipari átállást és vállalkozási készségeket célzó képzésekben. Emellett közel 40 ezer munkavállaló kapott munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatást. Mint fogalmazott: „A tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalokat is támogatjuk, mert hiszünk benne, hogy az ő felemelésük is a jövő versenyképességének záloga.”

A miniszter ugyanakkor nem hallgatta el a nehézségeket sem. Emlékeztetett arra, hogy a jogállamisági eljárás miatt több operatív programot is felfüggesztett az Európai Bizottság, ami nemcsak a magyar vállalkozásokat érinti hátrányosan, hanem az egész unió versenyképességét is gyengíti. „Az Európai Unió saját magát is megfosztja az erőtől, ha nem segíti elő tagállamai fejlődését” – figyelmeztetett.

Zárásként Navracsics kiemelte, hogy a közép-európai régió gazdasági teljesítménye ma az unió növekedésének motorja, ezért a versenyképességet célzó beruházások nemzeti és európai érdekek is egyszerre.

„Mi nem elherdáljuk, hanem a jövőbe fektetjük az uniós forrásokat. Hiszünk abban, hogy ha Magyarország versenyképesebbé válik, akkor az egész Európai Unió is megerősödik” – zárta beszédét a miniszter.

Címlapkép forrása: Portfolio