Rábólintottak Európa törvényhozói: jöhet az EU-ban a háborús felkészülés

Az Európai Parlament jóváhagyta az 1,5 milliárd eurós védelmi beruházási programot – számolt be a Reuters.

Az EP-képviselők rábólintottak az 1,5 milliárd eurós (1,7 milliárd dolláros) csomagra, amely az EU-n belüli védelmi beruházásokat finanszírozza, és Ukrajnát is támogatja.

A program az Európai Védelmi Ipari Program (EDIP) keretében valósul meg és közvetlen, brüsszeli irányítású eszköz lesz.

Az EDIP a 2022-es ukrajnai invázió nyomán indult, az Oroszországgal kapcsolatos aggodalmakra válaszul.

A program célja Európa újrafegyverzésének részeként a védelmi képességek erősítése és a gyártás ésszerűsítése.

A 2027-ig futó programból akkor jár támogatás, ha egy védelmi termék alkatrészköltségének legalább 65%-a az EU-ból vagy partnerországokból származik. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke az X platformon azt írta, hogy az EDIP az EU védelmi iparának megerősítését, a közös beszerzések és a gyártás ösztönzését, valamint Ukrajna támogatásának növelését szolgálja.

A tagállami kormányok hosszan vitáztak az EDIP jogosultsági és egyéb feltételeiről. Franciaország szigorú "buy European" szabályokat szorgalmazott az európai ipar védelmére, míg például Hollandia nagyobb rugalmasságot akart a fegyverek Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és más országokból történő beszerzéséhez.

A parlamenti jóváhagyás a jogalkotási folyamat utolsó lépése azelőtt, hogy az EU 27 tagállama hivatalosan is rábólintson a programra. Ez várhatóan formaság lesz.

Forrás: Reuters

