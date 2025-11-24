Hivatalos: igent mondtak a 200 milliárdos tervre, megvan, mire költhetik az uniós pénzeket jövőre

A korábban igényelt megszorítások helyett, a betervezettnél még több uniós forrás lesz elérhető 2026-ban, miután a tagállamokat tömörítő Európai Tanács hivatalosan is rábólintott a Parlament javaslatára.

Hivatalosan is igent mondott a Tanácsban az Európai Unió következő évre szóló költségvetésére, amely a jelenlegi többéves pénzügyi keret (MFF) tárgyalásakor 192,4 milliárdra tervezett helyett, kicsivel nagyobb, 192,8 milliárd eurós keretet szabott meg magára 2026-ra.

Ez a költségvetés olyan prioritásokra összpontosít, mint a védelem, a migráció, a versenyképesség és a felkészültség, és lehetővé teszi számunkra, hogy határozottan reagáljunk az európai polgárok igényeire. Ugyanakkor rugalmasságot is beépítettünk, hogy képesek legyünk kezelni a kialakuló válságokat.

- mondta el Nicolai Wammen, az unió soros elnökségét vivő Dánia pénzügyminisztere.

Ugyan a Tanács korábban azt kérte, hogy a tervezetthez képest 191 milliárd eurósra szigorítsák a költségvetést, a Parlament tárgyalóival folytatott egyeztetések meggyőzték őket arról, hogy érdemes megemelni a plafont.

Azt már akkor leírtuk részletesen, hogy milyen területeknek sikerült több pénzt kiharcolni, de az is fontos eleme a 2026-os tervezetnek, hogy a költségvetés teteje alatt, egy 715.7 millió eurós összeget elkülönítettek, hogy legyen némi mozgástér, ha az EU-nak váratlan eseményekre kell reagálnia.

Most, hogy a Tanács hivatalosan is elfogadta a javaslatot, a Parlament strasbourgi plenáris ülésén szerdán szavaznak róla, ami után az rögtön jogerőre is emelkedik.

Címlapkép forrása: EU