Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet

Ukrajna jövőbeni uniós tagsága az ország „európai sorsának” része – mondta el Ursula von der Leyen szerdán. Szerinte a biztonsági garanciarendszer egyik alapvető eleme, hogy Kijev maga választhassa meg jövőjét. Úgy fogalmazott,

mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt közösen elérjük, mert ez nem csupán történelmi szükségszerűség, hanem az európai biztonsági architektúra kulcskérdése.

Beszédében a Bizottság elnöke a jövőbeni békemegállapodás alapelveit is körvonalazta, mondván: „semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül, semmit Európáról Európa nélkül, semmit a NATO-ról a NATO nélkül”. Ezzel párhuzamosan felhívta a figyelmet arra, hogy

Oroszország által elhurcolt ukrán gyerekek visszajuttatása minden európai kötelessége, és azt ígérte, hogy Európa nem feledkezik meg róluk.

Von der Leyen ugyanakkor óvatos optimizmussal szólt a folyamatokról: azt mondta, a következő napok veszélyekkel teliek és a helyzet rendkívül összetett, de szerinte lehetőség is rejlik a valódi előrelépésre. Ugyanakkor hozzátette,

továbbra sem látni jeleket arra, hogy Moszkva valóban kész lenne lezárni a háborút, ezért fenn kell tartani a nyomást Oroszországon, miközben minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely igazságos és tartós békéhez vezethet.

Ezek mellett hangsúlyozta, hogy Európának utat kell találnia a továbblépéshez:

le kell állítani az öldöklést, segíteni kell Ukrajna újjáépítését, vissza kell juttatni a gyerekeket és újra egyesíteni a családokat.

Azt is kiemelte, hogy tartós biztonságot kell teremteni Ukrajnának és az egész kontinensnek, és mindenek felett olyan jövőt kell biztosítani, amely európai keretek között képzelhető el.

Az Európai Bizottság kész bemutatni azt a jogi szöveget, amely a befagyasztott orosz eszközökből finanszírozható ukrán hitel alapját képezné. Von der Leyen szerint, mivel Oroszország részéről továbbra sincs valódi béketárgyalási szándék, Ukrajnát minden eszközzel támogatni kell önvédelmében. Ugyanakkor világossá tette, hogy nem tud olyan forgatókönyvet elképzelni, amelyben a terheket kizárólag az európai adófizetők viselnék.

Címlapkép forrása: EU