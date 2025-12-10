Az EU nagy hálózati forradalmat indít: olcsóbb energia, nagyobb függetlenség jöhet Európának

A Bizottság szerint a 2030-as célok teljesítése és az orosz energiáról való leválás egyaránt azon múlik, hogy sikerül-e Európa villamosenergia-hálózatát a XXI. század valós igényeihez igazítani.
Miért kell sürgősen új hálózati stratégia?
A dokumentum már a bevezetőjében rögzíti, hogy az EU továbbra is túl kevés saját energiát termel, és túl kevés elektomos összeköttetés van a tagállamok között.
Megjelölnek néhány kulcsadatot is, ami megmutatja a probléma nagyságát:
-
Az EU energiafelhasználásának 70%-át ma is fosszilisek adják, és a felhasznált olaj és gáz 98%-a import. Ezzel együtt 2024-ben Európa 375 milliárd eurót költött fosszilisimportokra.
-
2025-ben a hálózatokba és megújulókba irányuló beruházások töredékei a kínainak (EU: 117 milliárd USD, Kína: 327 milliárd USD).
-
A jelenlegi tervek alapján 2030-ra a szükséges határkeresztező kapacitás 45%-a, mintegy 41 GW hiányozna.
-
2040-re akár 310 TWh megújuló energia is elvészhet hálózati szűk keresztmetszetek miatt - ez majdnem a 2023-as teljes EU-fogyasztás fele.
A Bizottság álláspontja szerint a kontinens csak akkor válhat ismét versenyképesebbé, ha
az energiahálózatokat átfogóan összekapcsolják, digitalizálják, megerősítik, és jelentősen bővítik a megújulók befogadására alkalmas kapacitásokat.
Mit tartalmaz a „European Grids Package”?
A csomag célja az energiarendszer új alapokra helyezése, méghozzá több nagy pillér mentén:
Egységesebb, EU-szintű hálózati tervezés. A tervek szerint a Bizottság két éven belül kidolgoz egy központi európai szcenáriót, amely:
-
összhangban áll a klíma- és energiacélokkal,
-
minden tagállam inputját tartalmazza,
-
összehangolja a villamos, gáz- és hidrogéninfrastruktúrákat.
Az ENTSO-E, ENTSOG és az ENNOH ezután ennek alapján jelöli ki a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket. Ha valamely projektet egyetlen ország vagy rendszerirányító sem vállalja el, akkor a Bizottság elindíthatja az úgynevezett
„gap-filling” mechanizmust, amely közvetlenül ösztönzi a beruházások megindítását.
A meglévő hálózat maximális kihasználása. A Bizottság szerint sok helyen nem új vezetékekre, hanem jobb kihasználtságra van szükség.
Emiatt sok helyen a bővítés helyett (mellett)
-
a modernizációt és digitalizációt,
-
hálózatoptimalizáló technológiákat (grid-enhancing solutions),
-
smart grid eszközöket és adatvezérelt hálózatirányítást, valamint
-
csatlakozási sorok átlátható és tisztességes kezelését („first ready – first served”) támogatják.
A számítások szerint a hálózatok kapacitása 20-40%-kal növelhető pusztán technológiai fejlesztésekkel.
Végül az engedélyezési forradalom: gyorsabb eljárások, egyszerűbb szabályok. A legtöbb projekt esetén 2-3 évben maximálnák az engedélyezést. Továbbá az alacsony környezeti hatású beruházásoknál egyszerűsített eljárást vezetnének be és a helyi közösségeket kötelezően bevonnák és ehhez közvetlen előnyöket biztosítánának (pl. bevételrészesedés, közösségi fejlesztések) - 2026 első negyedévében érkezik egy gyakorlati „közösségi bevonási eszköztár”, amely jó példákat mutat be az elfogadottság növelésére.
Finanszírozási fordulat: 1,2 billió eurónyi hálózatfejlesztés kell 2040-ig. A Bizottság azt is felismerte, hogy a hálózatfejlesztés túlnyomó részben tarifákból történik, ami hosszú távon magasabb fogyasztói árakat eredményezne.
Ezért:
-
Igazságosabb határkeresztező költségmegosztást vezetnének be.
-
A CEF költségvetését jelentősen növelnék (2028–2034: 29,9 milliárd euró);
-
Az EIB fontosabb szerepet kap a magántőke bevonásában;
-
A hidrogénhálózatok esetében vizsgálják az uniós szintű CfD-mechanizmusokat.
Biztonság és ellenállóképesség a geopolitikai kockázatok korában. A Balti-tengerben történt incidensek, az egyre gyakoribb klímaesemények és a kritikus infrastruktúra sebezhetősége miatt a csomag: kötelezővé teszi a fizikai és kiberbiztonsági szempontok integrálását minden új projektbe, korlátozza a kritikus energiainfrastruktúrál magas kockázatú külföldi tulajdonlását és támogatja a kábelek és interkonnektorok ellenállóságának növelését (Cable Security Toolbox).
Energy Highways: nyolc gyorsítósávban futó európai gigaprojekt
Az EU számos nagy energetikai összeköttetést és zöld infrastruktúrát gyorsít fel, többek között új francia–spanyol villamos összeköttetéseket, Ciprus bekapcsolását az uniós hálózatba, balti integrációs projekteket, a balkáni gázszállítási irány megfordítását, valamint új offshore- és hidrogénfolyosó-fejlesztéseket.
Ezekhez a Bizottság
külön engedélyezési és finanszírozási gyorsítást rendel.
A dokumentum egyik legerősebb üzenete, hogy egy új energiarendszer korába lépünk, ahol a villamosenergia-hálózatok a gazdaság és az ellátásbiztonság új gerincét jelentik. Ha a beruházások elmaradnak, Európa tartósan drágább energiával és gyengébb versenyképességgel működik majd.
