Ursula von der Leyen: kezünkbe vesszük a migrációt, újabb szankciós rezsim érkezik

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen szerdán bejelentette, hogy az eddiginél is komolyabb fellépésre készülnek az embercsempészek és az illegális bevándorlás ellen. Egy hárompontos nyilatkozatban fektették le az intézkedések célját, amelyek a bűnszervezetek kivéreztetését és a csempészeknek bedőlő emberek tájékoztatását célozzák. Az EU végrehajtó szervének elnöke azonban nemcsak lezárná a törvénytelen útvonalakat, hanem olyan hivatalos csatornákat is nyitna, amelyen valóban szakképzett munkaerő áramolhatna Európába, olyan távoli országokból is, mint India.

Amellett, hogy a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban hétfőn bebetonozták a magyar kormány számára "lázadásra" okot adó Migrációs Paktumot – amely egy kontinensszintű rendszert hozna létre a bevándorlás kezelésére –, az Európai Unió elkezdett egyre keményebben fellépni az embercsempészet ellen is az utóbbi években.

Szerdán Ursula von der Leyen a migránscsempészet elleni globális szövetség második konferenciáján szólalt fel, ahol elmondta, hogy mára már kézzelfogható eredményei vannak a közös fellépésnek. Hollandiában nemrég egy csempészhálózat vezetőjét ítélték el, olyan emberek vallomásai alapján, akiket illegális úton juttattak Európába Afrikából.

Horror történetek litániája volt. Kínzás, nemi erőszak, éhezés, gyilkosság, hetekig és hónapokig tartó szisztematikus bántalmazás.

– jellemezte a vallomásokat a Bizottság elnöke.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően az EU ma már kontrolláltabb keretek között kezeli a migrációt, és egyre jobban beérni látszanak intézkedéseik. Ennek legfontosabb eredménye, hogy az illegális bevándorlás több főútvonalon jelentősen csökkent. Az adatok szerint

2024-ben 37 százalékkal, 2025-ben pedig további 26 százalékkal zuhant be a beérkezők száma.

A jelentős mérséklődés mögött szerinte az új jogszabályok, a megerősített kitoloncolási politika és a szorosabb partnerségek állnak. Többek között ezek is megerősítést kapnak 2026 júliusától, amikorra életbe lép a frissen elfogadott paktum.

Von der Leyen szerint azonban nem elég egyedi eseteket vizsgálni, az EU célja, hogy az embercsempészek teljes üzleti modelljét megtörjék.

Ennek érdekében egy hárompontos deklarációt fogadtak el, és azt kérik, hogy más nemzetközi szereplők is fogadják el az irányelveket, miszerint:

meg kell akadályozni, hogy a migránscsempészek egyáltalán felkínálhassák szolgáltatásaikat, reagálni kell az illegális bevándorlás változó üzleti modelljeire, illetve meg kell mutatni a potenciális áldozatoknak, hogy a bevándorlásra mindig vannak biztonságosabb alternatívák.

Elmondása szerint jelenleg is műveletek zajlanak a digitális térben, ahol a kábítószer-kereskedelem és a terrorpropaganda elleni fellépéshez hasonló módszerekkel próbálják visszaszorítani az illegális migrációt kínáló szolgáltatások elérését. Így már most több olyan közösségi média profilt sikerült azonosítani, amelyek embercsempész-hálózatokhoz köthetők.

Triplázott őrség

Ezen felül azonban a fizikai térben is dolgozni kell, ezért a Bizottság több forrás biztosítását tervezi az Europol számára, valamint bővíti annak Migránscsempészés Elleni Európai Központjának (EMSC) kapacitásait. Emellett az uniós határvédelmet segítő Frontex további jelentős megerősítése is cél, ahol

10 ezerről 30 ezer fősre bővítenék az állományt.

A fellépés hangsúlyos része egy új szankciós rendszer kialakítása is, amely kifejezetten az embercsempészekre irányul. A tervezett intézkedések között van az orosz pénzek immobilizálásának mintájára történő vagyoneszköz-befagyasztás és utazási tilalmak elrendelése, amelyek célja, hogy pénzügyi és fizikai értelemben is lekorlátozzák az illegális hálózatok működését.

Fontos része a stratégiának a légiközlekedési szektorral való szorosabb együttműködés is, mivel a csempészek egyre inkább használnak kereskedelmi útvonalakat, a klasszikus teherautós vagy motorcsónakos megoldások helyett.

Járható alternatíva

Azonban von der Leyen szerint a bevándorlás kézbe vételéhez nem elég csupán az illegális útvonalakat ellehetetleníteni, a legális migrációs lehetőségeket is bővíteni kell. Az elképzelés az, hogy ha valaki Európában szeretné folytatni, ahhoz belátható elvárások és előnyök tartozzanak.

Ez a Bizottság meglátásában egyszerre szolgálja az EU munkaerőpiaci érdekeit és partnereinek gazdasági fejlődését. Ide sorolható a már meglévő és bővülő Talent Partnerships programok sora, a tesztüzembe helyezett Talent Pool adatbázis és az Indiában induló Gateway iroda, amely kifejezetten a szakképzett munkaerőre fókuszál és várhatóan az EU–India kereskedelmi megállapodás előmozdításához is nagyban hozzájárul.

A Global Gateway azonban azzal az ígérettel is működik, hogy helyi beruházásokat visz a sokszor még feltörekvésben lévő – jellemzően afrikai – országokba, ahol képzéseket támogatnak, és munkahelyeket is teremtenek, hogy ne csak a kivándorlás legyen az egyetlen perspektíva. Ez az EU szerint egyszerre enyhíti az illegális migráció okait és csökkenti a csempészhálózatok befolyását.

Mindennek érdekében von der Leyen azt is bejelentette, hogy a még 2023-ban alapított csempészetellenes szövetség állandó titkárságot kap, így a formálisabb működés lehetővé fogja tenni, hogy hosszú távú együttműködéseket koordináljon, és a világ még több országát bevonó, még szervezettebb fellépés valósuljon meg. A Bizottság elnöke szerint

ez a megközelítés az egyetlen út, amely egyszerre garantálja a biztonságot, az emberi méltóság tiszteletét és az illegális hálózatok felszámolását.

Címlapkép forrása: EU