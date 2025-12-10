  • Megjelenítés
6 milliárd eurós magyar program áll egy nejlonzacskónyi készpénz miatt: Navracsics Tibor levélben kéri a feloldást

A magyar uniós források befagyasztása mellett egyre több jogi és elszámolási vita élezi a feszültséget a kormány és az Európai Bizottság között, amelyek már túlmutatnak a klasszikus jogállamisági konfliktusokon. A viták immár nemcsak a nagy összegű, régóta ismert blokkolt pénzekről, hanem konkrét programok kifizetéseinek akadozásáról és hosszan húzódó brüsszeli eljárásokról is szólnak. Ezek a csúszások a magyar kormány értelmezése szerint súlyos gazdasági következményekkel járnak, és veszélybe sodorhatják a teljes 2021–2027-es ciklus felhasználását. Brüsszeli forrásokból a Portfolio birtokába került egy levél, amelyet Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter intézett Raffaele Fitto kohéziós biztoshoz – amely még mélyebb betekintést ad ezeknek a vitáknak a természetébe.

A magyar kormány és az Európai Bizottság között továbbra is feszült a helyzet a kohéziós források jelentős részének befagyasztása miatt. Bár a legtöbbet a jogállamisági tárgyú viták miatt befagyasztott 6,3 milliárd eurónyi kohéziós forrásról beszélünk, valamint a helyreállítási alap hitelekkel együtt 10,4 milliárd eurós visszatételéről, több kisebb konfliktus is akadályozza a magyar kifizetéseket.

Az egyik ilyen vita középpontjában jelenleg az EDIHOP Plusz – a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz – figyelmeztetési eljárása áll, amelynek lezárását Budapest hónapok óta sürgeti.

Az Európai Bizottság egy jelentős, magyar bűnszervezet által elkövetett korrupciós bűnügy miatt nem teljesít egyelőre kifizetéseket ennél a programnál.

Brüsszeli forrásokból a Portfolio birtokába került egy levél, amely szerint ennek a vitának egy újabb fordulata, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a héten levelet küldött Raffaele Fitto uniós kohéziós biztosnak, amelyben már nemcsak szakmai, hanem intézményi bizalmi kérdéseket is felvetett, miközben a magyar helyreállítási tervből kohéziós politikába átcsoportosított beruházások ügyében is komoly kifogásokat fogalmazott meg.

Orbán Viktor vétója előtt betonozhatják be az USA tervét is keresztbehúzó ukrán hitelt

Óriási titkosítási hullám jöhet az EU-ban, teljesen elzárhatják a Bizottság minden dokumentumát

Teljesülnek Magyarország migrációs elvárásai, de a kormány nem kér a brüsszeli paktumból

A levél tónusa arra utal, hogy a magyar fél szerint a Bizottság indokolatlan késlekedései nemcsak politikai, hanem gazdasági károkat is okoznak, és veszélyeztetik a 2021–2027-es fejlesztési ciklus forrásfelhasználását.

A legnagyobb program áll egy hatalmas nyomozás miatt

A miniszter írása szerint az EDIHOP Plusz az ország legnagyobb kohéziós programja csaknem 6 milliárd eurós kerettel, mégis immár „közel egy éve” nem tudtak kifizetési kérelmeket benyújtani a Bizottságnak. Navracsics felidézi, hogy a figyelmeztetési eljárást egy korrupciós ügy indította el, amelyet szerinte a magyar hatóságok megfelelően feltártak. A levél szerint az ügyészség „kiterjedt vizsgálatot folytatott, amely több helyszínen koordinált akciókhoz, letartóztatásokhoz és előzetes letartóztatásokhoz vezetett”, majd 2024 februárjában vádemelés történt.

A konkrét ügy egy nyilvánosan is ismert esetről szól. A korrupciós botrány két minisztériumot – a Pénzügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget – is érintette. A vád szerint a hálózat központi figurája, dr. K. Tamás pályázati pénzek kiosztását befolyásolta kenőpénzek fejében, és a támogatások „lepapírozásával” olyan cégeket juttatott jelentős összegekhez, amelyek ezért cserébe visszaosztották a pénzek egy részét. A nyomozás alapján csak ő maga több mint 300 millió forintot tarthatott meg a jogosulatlanul kifizetett forrásokból, míg a teljes elcsalt összeg mintegy 491 millió forint volt. A hatóságok 2022 tavaszán razziáztak mindkét minisztériumban, miután a gyanús pénzmozgások és a pályázati döntések körüli mintázatok egyre egyértelműbben jelezték, hogy rendszerszintű visszaélések zajlanak az uniós támogatásoknál.

Az ügyet végül egy feltűnő jelenet robbantotta ki: az egyik gyanúsított egy nejlonzacskóba csomagolt nagy összegű készpénzzel próbált luxusautót vásárolni egy szalonban, ami kiváltotta a hatóságok érdeklődését és elindította a széles körű nyomozást. A vádirat szerint összesen 54 vádlott működött közre a hálózatban, amelyben hivatali vesztegetés, befolyással üzérkedés, pályázati visszaélés és pénzmosás gyanúja merült fel. A nyomozók több százmillió forintnyi vagyont – köztük ingatlanokat, nagy értékű autókat és luxuscikkeket – foglaltak le.

Navracsics úgy véli, hogy a határozott hatósági fellépés bizonyítja „a magyar intézményi és ellenőrzési rendszer megfelelő működését”.

A miniszter a Portfolio birtokába került levélben hangsúlyozza, hogy a magyar fél „többlépcsős korrekciós és megelőző intézkedéscsomagot” vezetett be, amely többek között magában foglalja az érintett tisztviselők azonnali eltávolítását, az összeférhetetlenségi ellenőrzések kiterjesztését, az Arachne-rendszer szélesebb körű használatát, a helyszíni ellenőrzések szigorítását és egy dedikált biztonsági osztály létrehozását az integritási hatóság alá tartozó belső ellenőrzési igazgatóságon belül. A magyar auditok jelentéseit idézve hozzáteszi: az ellenőrzések „nem azonosítottak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó körülményeket”.

A magyar kormány szerint mindezek ellenére az Európai Bizottság halogatja az eljárás lezárását. Navracsics felidézi, hogy 2024 decemberében a magyar fél a Bizottság informális jelzése alapján visszavonta kifizetési kérelmeit, mert arra számított, hogy a figyelmeztető levél „késedelem nélkül” érkezik. Ehhez képest azt csak 2025. február 20-án kapták meg. A miniszter szerint azóta az uniós végrehajtó testület olyan új projektminták vizsgálatát kérte, amelyek „teljesen függetlenek az eredeti ügytől”, és ezt Budapest „késleltetési taktikának” tartja.

A levél azt is kiemeli, hogy a Bizottság által hivatkozott, 20 vizsgált projektben mért 4,56 százalékos hibaarány „semmilyen kapcsolatban nem áll” a korrupciós üggyel.

A levél alapján a legkonkrétabb, vitatott tétel egy 76 ezer eurós bérköltség-elszámolás, amelyet egy kisvállalkozás nem kellően támasztott alá, ezért a teljes projekt elszámolhatatlanná vált. Navracsics szerint ez „elhanyagolható” hiba egy 6 milliárd eurós programban, és mégis ezzel „akadályozza és késlelteti a Bizottság Magyarország hozzáférését a legnagyobb európai uniós forráskerethez”.

A miniszter a levélben erős kritikát fogalmaz meg az Európai Bizottság működésével kapcsolatban is.

Azt írja, a tapasztalatok alapján az uniós testület szolgálatai nem konstruktívan járnak el, hanem „akadályokat teremtenek, vagy akár akadályozzák” az uniós források magyarországi felhasználását.

Navracsics szerint

emiatt a magyar kormány bizalma a Bizottság tisztességességébe, pártatlanságába és szakmai integritásába jelentősen megingott.

Van még egy fajsúlyos ügy

A levél második nagy témája a magyar helyreállítási tervből kohéziós politikába átvezetett beruházások ügye.

A magyar kormány az elmúlt évben több nagy értékű infrastrukturális fejlesztést – jellemzően közlekedési projekteket, például útfelújításokat, vasúti beruházásokat, közlekedésbiztonsági fejlesztéseket és egyes önkormányzati infrastruktúrafejlesztéseket – áthelyezett a helyreállítási alapból (helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz, RRF) a 2021–2027-es kohéziós politikai keretrendszerbe.

Ezek jellemzően olyan beruházások, amelyek eredetileg a magyar helyreállítási terv részeként indultak, de a fizikai megvalósítás üteme csúszik, így valószínű volt, hogy nem készülnek el az RRF szigorú határidejéig, 2026 májusáig.

Az RRF sajátossága, hogy kizárólag teljesített, fizikailag befejezett, ellenőrizhető beruházásokat finanszíroz, és a támogatások kifizetése mérföldkövek teljesítéséhez kötődik. Ezzel szemben a kohéziós politika – amelynek keretében Magyarország operatív programokból (például IKOP Plusz, TOP Plusz, KEHOP Plusz, GINOP Plusz) pályázhat forrásokra – rugalmasabb felhasználási időt és eltérő finanszírozási logikát alkalmaz. A magyar kormány érvelése szerint ha egy RRF-es projekt nem készül el időben, akkor célszerű azt átvinni kohéziós finanszírozásba, ahol hosszabb a megvalósítási időablak, és így megmenthető a beruházás, ahelyett hogy teljes egészében elúszna az uniós támogatás.

A birtokunkba került levél szerint a konfliktus abból fakadt, hogy Magyarország az áthelyezett projektekre már beadott kifizetési kérelmeket a kohéziós alapok terhére, miközben ezekhez a projektekhez korábban a helyreállítási alapban is szerepelt tervezett uniós hozzájárulás. A Bizottság ezt kettős finanszírozás gyanújaként értékelte – vagyis félő, hogy ugyanarra a tevékenységre két külön uniós forrásból is érkezne pénz. A kettős finanszírozás tilalma minden uniós költségvetési szabály alapelve, és vizsgálata emiatt automatikusan elindult.

Navracsics Tibor levele alapján a kormány viszont azt állítja,

hogy egyik projekt sem kapott tényleges kifizetést az RRF-ből, csupán szerepeltek a helyreállítási tervben mint tervezett beruházások, ezért nem is merülhet fel kettős finanszírozás.

Budapesti értelmezés szerint az áthelyezés önmagában nem minősül szabálytalanságnak, és „nem igényelt formális program módosítást”, mivel a kohéziós programok keretei között ezek a fejlesztések támogathatók. A kormány ezért a Bizottság eljárását „jogellenesnek” tartja, és úgy véli, hogy a kettős finanszírozás gyanúja „mesterséges”, inkább politikai, mint szakmai motivációjú.

Címlapkép forrása: EU

