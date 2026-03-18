Von der Leyen kezébe veszi a tárgyalásokat – személyesen utazik a világ másik végére
Von der Leyen kezébe veszi a tárgyalásokat – személyesen utazik a világ másik végére

Új lendületet próbál adni az akadozó szabadkereskedelmi tárgyalásoknak az Európai Unió és Ausztrália, hiszen a megváltozott globális környezetben mindkét fél számára felértékelődött az együttműködés. Bár közeledés látható, a mezőgazdasági piacnyitás körüli viták továbbra is komoly akadályt jelentenek. A következő hetek tárgyalásai döntőek lehetnek abban, sikerül-e áttörést elérni.
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen március 23–25. között tesz látogatást Ausztráliában, ahol Anthony Albanese miniszterelnökkel tárgyal a két fél közötti szabadkereskedelmi megállapodás újraélesztéséről.

A felek az elmúlt hetekben ismét előrelépést jeleztek, miután a tárgyalások 2023-ban összeomlottak, elsősorban a mezőgazdasági piacnyitás körüli viták miatt. A mostani egyeztetések célja, hogy az USA protekcionista vámpolitikájával és konfliktusaival újraírt kereskedelmi és geopolitikai környezetben újraindítsák az együttműködést.

A vita középpontjában továbbra is az áll, hogy Ausztrália nagyobb kvótákat szeretne marha- és bárányhús exportjára az EU piacán, míg az unió jobb hozzáférést követel az ausztrál kritikus nyersanyagokhoz, valamint alacsonyabb vámokat az ipari termékek és személyautók esetében.

2023-ban az unió attól tartott, hogy az ausztrál cukor- és hústermékek aránytalanul nagy nyomást helyeznének az európai gazdákra, ezért inkább elég határozottan behúzta a kéziféket. Azóta azonban az EU megállapodásra lépett a dél-amerikai Mercosur-blokkal is, amely a gazdák meglátásában egy érzékenyebb, átpolitizált kérdéssé nőtte ki magát.

Ennek hatására Brüsszel rendkívül szigorú és könnyen aktiválható védőintézkedéseket épített a fokozatosan kinyíló vámegyezménybe, amelyek akár 5 százalék körüli eltérések miatt is kizárhatnak termékeket az unió piacáról. Még ha Ausztrália ragaszkodna is a kvótáihoz, a Bizottságnak már van egy komplett rendszere arra, hogy kezelje az ilyen típusú termékbeáramlási kockázatokat.

A tárgyalások előrehaladását segíti az is, hogy mindkét fél stratégiai jelentőségű partnerként tekint a másikra az indo-csendes-óceáni térségben.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy hasonló aggályok merültek fel a kanadaiakkal szemben is, akikkel 2017 óta van szabadkereskedelmi megállapodása az EU-nak. Ott egy 35, illetve 15 ezer tonnás vámkedvezményes kvótát sikerült kialkudni a friss és fagyasztott marhahústermékekre, de

a szigorú EU-s elvárások miatt ennek mindössze 3 százalékát sikerült kihasználniuk a 2020-as évek elejéig.

AI in Business 2026

