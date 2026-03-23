Életbe lép Ursula von der Leyen legnagyobb geopolitikai paktuma
Negyed évszázadnyi tárgyalás és politikai egyeztetés után az Európai Unió új szakaszba lépteti a Mercosur-megállapodást, annak ellenére is, hogy az Európai Parlament a gazdákra hivatkozva jogi normakontrollal fagyasztotta volna azt be, akár évekre. Az ideiglenes alkalmazás 2026. május 1-jétől kézzelfogható gazdasági előnyöket hozhat mindkét fél számára, és az EU rövidesen bemutatja az európai kereskedőknek szóló útmutatóját is.

Az Európai Bizottság hivatalosan is értesítette a dél-amerikai Mercosur-blokkot a szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásról szóló döntés eredményéről.

2026. május 1-jén lépnek életben vámkedvezmények azon országok között, amelyek eddig az időpontig lezárják saját ratifikációs folyamataikat és hivatalosan is értesítik az EU-t.

Argentína, Brazília és Uruguay már megtették ezt a lépést, míg Paraguay nemrég ratifikálta az egyezményt, és várhatóan hamarosan elküldi a szükséges értesítést is.

Az ideiglenes alkalmazás egyik legfontosabb eleme, hogy már az első naptól kezdve eltörli a vámokat bizonyos termékek esetében. Az Európai Bizottság közleményében hangsúlyozza, hogy az EU érzékeny ágazatai közben megfelelő védelmet kapnak a megállapodásba épített erős biztosítékok révén.

A Mercosur-paktum nemcsak gazdasági, hanem politikai és fenntarthatósági szempontból is jelentős lépés az EU-nak és személyesen von der Leyennek is, aki

gyakorlatilag Donald Trump amerikai elnök újbóli hivatalba lépése után egy évvel sikeresen zárta le a 25 évig tartó tárgyalásokat.

Ugyan gazdaságilag is ígéretesnek tűnik a megállapodás, a mentességek jelentős része csak 5-10-15 éves szakaszokban fog aktiválódni. Bizonyos szempontból talán fontosabb is az egész geopolitikai vetülete, hiszen az EU a saját jogán nyitott kapukat az világ egyik legzártabb piacára.

Az azonban nem véletlen, hogy Trump vámháborús működése előtt nehezen lehetett volna összehozni ezt.

A sokáig "teheneket autókért" hivatkozott Mercosur-megállapodás sokszor szinte pánikszerű reakciókat váltott ki a gazdákból, akik attól tartanak, hogy a sokkal költséghatékonyabban előállított hústermékek drasztikus árcsökkenést okozhatnak az uniós felvásárló piacon.

Ugyan erről jó ideje nem születtek érdemi tanulmányok, a Bizottság belső mérései szerint maximum 1-2 százalékos különbözet várható, hiszen az ide exportált húsokra ugyanúgy azok a szigorú uniós szabályozások fognak vonatkozni, mint a helyben előállítottakra.

Nagyon váratlan kilengésektől sem kell már tartani, hiszen ha 5 százalék közelébe kerülne akár az árszintbeli, akár a behozatali kilengés, akkor

a Bizottságnak 3 héten belül kéne reagálnia, akár a kedvezményes kvóták teljes felfüggesztésével is.

A vámcsökkentéseken kívül az EU és a Mercosur országai arra is vállalást tesznek, hogy szorosabb együttműködést alakítanak ki olyan kulcsterületeken, mint a munkavállalói jogok és a klímavédelem. Emellett a partnerség hozzájárul a globális ellátási láncok stabilabbá és kiszámíthatóbbá tételéhez, különösen a kritikus nyersanyagok áramlása szempontjából, amelyekből hatalmas tartalékok találhatóak mind Brazília, mind Argentína területén.

A vállalkozások számára a Bizottság az Access2Markets platformon biztosít majd részletes információkat arról, hogyan használhatják ki a megállapodás nyújtotta lehetőségeket. Az ehhez kapcsolódó tájékoztatás hamarosan elérhetővé válik online, megkönnyítve az exportőrök számára az új kereskedelmi környezethez való alkalmazkodást.

