Harmadával vágták az EU-pénzt a turisztikai infrastruktúra-fejlesztési pályázaton

Keretvágás a turisztikai pályázatnál

Keretemelés a gazdaságfejlesztést és mobilitást támogató pályázatnál

Az Aktív turisztikai hálózatos pályázat benyújtási lehetősége már lezárult és a pályázati adatbázis aktuális állapota szerint eddig 23 projektre adtak le támogatási kérelmet összesen 16,8 milliárd forintos összegben, amelyekből 18-at hagytak jóvá 12 milliárd forint összegben. A hatályos szerződések állománya is csaknem ennyit tesz ki, így, hogy az Irányító Hatóságok vezetői saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy az aktuális pályázati keretösszeghez képest 20%-kal megemelik a támogatott projektek keretösszegét, így ez most éppen kijön a friss keretvágás mellett.Az "Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése" című Felhívás célja, hogy "a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. A Felhívás öt járásmód fejlesztését öleli fel (gyalogos, kerékpáros (pl. EuroVelo), lovas, vitorlás, kenus), hozzájárulva Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kínálatának bővítéséhez. A megvalósuló fejlesztések minden korosztály számára megteremtik Magyarország megismerésének, biztonságos bejárhatóságának lehetőségét. A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ezáltal járuljon hozzá a turisztikai szezon meghosszabbításához, a vendégszám növekedéséhez.A rendszer minden elemét - vonatkozzon ez a nyomvonal jelzésére, a szolgáltatásokra, kulturális kínálatra - egységes sűrűséggel és egységes arculattal javasolt fejleszteni annak érdekében, hogy a tematikus út piacképes termékké tudjon válni. A hálózatok kialakulásának alapvető feltétele az egységes tematika és az ezt kiegészítő, a bejárhatósághoz igazodó, azonos típusú és minőségi színvonalú szolgáltatáskínálat. A több megye (min. 3 megye) határán átívelő fejlesztések (természetjáró, kerékpáros, lovas, vízi útvonalak stb.) megvalósításával létrejönnek, illetve kiegészülnek az országos gerincvonalak, melyekhez a Terület és Településfejlesztési Operatív Program által támogatott hálózatok is kapcsolódhatnak."A fenti döntéstől teljesen függetlenül ma 33,5-ről 36,5 milliárd forintra megemelték a "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című, TOP-6.1.5-16 kódszámú felhívás keretösszegét, illetve egyéb technikai jellegű változtatásokat is végrehajtottak a felhívás szövegében. Ez a pályázat az állami utak építtetői és a megyei jogú városok önkormányzatai részére szól a közúthálózat gazdaságfejlesztő és mobilitást ösztönző felújítása és fejlesztése érdekében.Az aktuális pályázati adatbázis szerint összesen 44 projektre érkezett be támogatási kérelem 38,4 milliárd forint összegben, amelyek közül egyelőre 38-at hagytak jóvá 35 milliárd forint összegben, és"A beavatkozás célja a TEN-T hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A beavatkozások nem pontszerűen, hanem a térségek integrált gazdaság- és foglakoztatás fejlesztését szolgáló fejlesztési csomagjainak a részeként valósulhatnak meg. A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk kell közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, és a támogatott fejlesztéseknek közvetetten a kiesés középvállalkozások működéséhez (is) szükséges (közlekedési) infrastruktúra fejlesztésére kell irányuljanak."