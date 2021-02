Digitális identitástárcák jöhetnek a papíralapú okmányok helyett

A COVID-19 járvány kirobbanása jelentős lökést adott a digitális transzformációnak, felgyorsította a folyamatokat. Az elektronikus aláírással és hitelesítéssel foglalkozó NETLOCK Kft. ezt a saját bőrén tapasztalta, hiszen egy hónapon belül a megszokotthoz képest százas, ezres nagyságrendben igényeltek e-aláíró tanúsítványokat a cégek.

„Az ügyfelek megrohamoztak minket” – mondta Somkuti András, a Docler Csoport elnöke és a NETLOCK ügyvezetője, hozzátéve, hogy már évek óta létezik megbízható, kényelmes és biztonságos megoldás arra, hogy egy szerződést vagy bármilyen más dokumentumot aláírjunk a virtuális térben, elektronikusan, vagyis toll és papír nélkül. Sajnálatos módon azonban éppen a vírushelyzet volt az, amely megmutatta sok vállalat számára ennek a megoldásnak az előnyeit.

Ugyanakkor ez a technológia alapot biztosít ahhoz is, hogy bármilyen hivatalos dokumentumról jogilag is elfogadott hivatalos dokumentum készüljön, mégis, ma még mindig főként papír- és műanyagkártyákat hordunk magunkkal, amelyeket egy kevésbé védett tárcában tárolunk.

A NETLOCK vezetője szerint ez 5-10 év múlva jelentősen megváltozik, a papíralapú okmányokat kiváltja egy úgynevezett digitális identitástárca, amelynek segítségével bárki, bárhol, akár egy okostelefonon keresztül is igazolhatja magát a személyes iratok hiteles, digitális verziójának elérésével.

„Ez a jövő. A digitális identitástárca lehetővé teszi majd azt is, hogy mindig csak a kellő információt, az adott célhoz szükséges módon és mélységig osszuk meg a másik féllel. Ha azt kell igazolni, hogy valaki elmúlt 18 éves, nem kell majd megmutatni a személyi igazolványt, rajta a névvel és a pontos születési dátummal, személyi igazolvány számával, hanem azt tudjuk majd hitelesen igazolni, hogy valóban idősebbek vagyunk 18 évnél” – magyarázta az ügyvezető.

Az 1996-ban alapított NETLOCK az első magyar hitelesítés szolgáltatóként egy kis garázscégként indult. Ahogy egyre több tranzakció zajlott az online térben, úgy lett egyre nagyobb a kereslet a tranzakciók hitelesítése iránt. Később, ahogy nőtt a piac, úgy nőtt a cég is. 2013-ban aztán a Gattyán György alapította, öt országban jelen lévő Docler Holding cégcsoport tagja lett a vállalkozás, amelynek következtében további lendületet kapott a NETLOCK: az elmúlt néhány évben a cég megtriplázta a méretét és elindultak a nemzetközi terjeszkedés irányába is.

Egy közszolgáltató-attitűddel rendelkező cégből alakultunk át egy modern, gyors, innovatív és ügyfélközpontú tech-vállalattá

– jellemzi a változást Somkuti.

”A tranzakció-hitelesítési piac még mindig egy hatalmas óceán, annak ellenére, hogy egy több milliárd eurós piacról van szó. Európában, sőt, világszerte bőven van benne lehetőség: a versenytársak nem is egymással vannak elfoglalva, hanem az új piac szerzésével” – magyarázta Somkuti, hozzátéve, a magyar piacnak vannak ugyan korlátai, de akár egy új piaci szereplőnek is lenne még hely.

„Most is több szereplő működik, köztük külföldiek, bolgár, német vagy épp olasz hitelesítési szolgáltatók. Persze elbír több szolgáltatót a magyar piac is, hiszen nagyon dinamikusan növekszik, ahogy halad előre a digitális transzformáció. De ahogy a külföldi szereplőknek megnyílt a magyar, úgy a magyaroknak is a külföldi piac: izgalommal tekintünk mi is az afrikai és ázsiai országokra, ahol komoly lehetőségeik vannak az európai szolgáltatóknak” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy az európai szabályozás a legelőrehaladottabb, a legbiztonságosabb, a legprecízebb a világon, sok ország követendő példaként tekint az EU-ra, ezért az európai minősített aláírást sok helyen elfogadják.

A NETLOCK abban emelkedik ki a versenytársak közül, hogy komplex, integrált megoldásokat kínál, míg más cégek csak bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak, egy-egy területet lefedve: van például, aki videóazonosítással foglalkozik, hitelesítéssel azonban már nem. Somkuti azt sem tartja kizártnak, hogy idővel a cég külföldön együttműködjön más bizalmi szolgáltatókkal, akik a NETLOCK termékeit, szolgáltatásait is kínálják majd.

Az ügyvezető szerint a digitalizáció kiterjesztése a magyar hivatalokban ma már jogilag és technológiailag sem utópia.

Évről évre jobb a helyzet, egyre digitalizáltabb az államigazgatásunk. Ami viszont elgondolkodtató, az a folyamat üteme, összehasonlítva a külföldi gazdaságokéval

– jegyezte meg Somkuti, hozzátéve, a NETLOCK is részt vesz több állami projektben. Úgy gondolja, szépen lassan változnak a dolgok, sok olyan állami fejlesztés van, amely hozzájárul a digitalizáció előmozdításához.

Az elmúlt évek egyik legégetőbb problémája Magyarországon a munkaerőhiány volt, amely különösen sújtotta az informatikai szektort. „Az elmúlt években jelentősen nőtt a cég, de ez a növekedés nehéz volt és drága. Megtalálni és megtartani az embereket nem könnyű, kezelni kell egy magasabb fluktuációt is, ami abból fakad, hogy a próbaidő során sok minden változik. Vagy a munkavállaló kap egy jobb ajánlatot, mert annyira erős a piaci verseny, vagy mi mondjuk azt, hogy megpróbáltuk, de nem jött be. Az elképzeléseink azzal kapcsolatban, milyen gyorsan tud bővülni a cég, és a bővülés valódi üteme távolról sem találkozott egymással” – összegezte a NETLOCK vezetője.

Somkuti András elárulta, voltak olyan ambícióik, hogy hat hónap alatt 100 fővel bővülnek, de ennek csak a töredékét sikerült teljesíteni, bár 2020 az árbevételt tekintve még így is rekordot jelent. Kitért arra is, az idei évig a befektetések nagy részét saját forrásból, illetve tulajdonosi támogatásból finanszírozta a cég, de 2020-ban már banki finanszírozást is igénybe vettek. Szerinte a növekedést tekintve hároméves időtávon reális lehet a tőzsdére való bevezetés is.

A cikk eredetije a Budapesti Értéktőzsde kiadványában, a BÉT50-ben jelent meg. A BÉT50 médiatámogatója a Portfolio Csoport.

Címlapkép: Somkuti András - a Docler Holding elnöke az e-aláírás specialista NETLOCK vezetője Fotó: NETLOCK