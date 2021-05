Olcsóbb lehet idén a külföldi nyaralás, mintha belföldre utaznánk?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az idei nyár egészen biztosan más lesz utazási szempontból, mint a tavalyi volt. Az oltások megjelenésével együtt megjelent a könnyített utazás lehetősége is. A pandémia alapjaiban változtatta meg az igényeket, megnőtt a last minute és az utazási biztosítás szerepe, és változtak az úti célok is: belföldön tavaly jelentősen emelkedett a szállások díja, és nem is várható, hogy idén csökkennének, ez viszont lökést adhat a külföldi utazásoknak.