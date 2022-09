Jöhetnek az 5G-s, távvezérelt versenyautók? A Vodafone hálózatán már fut ilyen jármű

Az újgenerációs mobilhálózatokon eddig nem alkalmazott ipari, logisztikai üzleti modellek építhetők fel, melyek hozzájárulnak a hazai vállalatok fejlődéséhez, a munkahelyteremtéshez, nem utolsósorban pedig ösztönzik az exportot és vonzó célponttá teszik Magyarországot a gyártást külföldre kiszervező vállalatok számára - mondta el a Portfolio-nak Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország távozó vezérigazgatója. A vállalatot közel öt évig irányító topmenedzser szerint a legújabb technológiákra nyitott vállalatok komoly fejlődést, versenyképességük megerősödését érhetik el azáltal, hogy a digitalizáció segítségével hatékonyabbá, fenntarthatóbbá teszik munkafolyamataikat.

2018-ban csatlakozott a magyarországi Vodafone-hoz: hogy lehetne megvonni az elmúlt közel öt év mérlegét? Mik voltak a mérföldkövek a vállalatnál ebben az időszakban, és mik a legfontosabb tapasztalatok, amiket hazánkban szerzett?

Elgondolkodtató, hogy míg öt év egy karrierút tekintetében nem számít kirívóan jelentős időnek, addig a telekommunikációban kifejezetten soknak számít, a szektor folyamatos változása és a digitális fejlesztésekkel kapcsolatos állandó verseny miatt. Szakmailag és emberileg is minden perce értékes volt a Vodafone magyarországi leányvállalatánál eltöltött öt évemnek.

Az öt esztendőből az utolsó hármat feltétlenül kiemelném, hiszen nem túlzás azt állítanom, hogy ez a rövid periódus a legjelentősebb időszak volt a vállalat több mint húsz éves történetében.

Két évtizeddel ezelőtt a Vodafone Magyarország harmadikként lépett be a hazai mobilpiacra, 5 évvel később, mint versenytársaink, ugyanakkor jelenleg második helyen állunk a piaci versenyben, teljesen konvergens szolgáltatóként. Mindez nem kis részben az elmúlt évek elképesztő teljesítményének és a több mint 3000 nagyszerű kollégánknak köszönhető. Emellett kiváló termékek, szolgáltatások és teljes piacot átformáló fejlesztések, innovációk jellemezték ezt az időszakot. Kiemelném a ma már jól ismert RED korlátlan tarifacsomagjainkat, amelyek igen nagy népszerűségnek örvendenek ügyfeleink körében és úgy gondolom, hogy ezen díjcsomagunk bevezetése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egyik legkedveltebb hazai szolgáltatóvá váljunk. Mérföldkő volt vállalatunk életében a UPC integrációja, amely egy kulcsfontosságú momentum volt abban a tekintetben, hogy a Vodafone Magyarország erős konvergens szereplővé nője ki magát, amely immár az ország otthonainak és vállalkozásainak több mint felében jelen van.

Előbbiek mellett nagyon büszke vagyok HR kezdeményezéseinkre is, ezek közül kiemelkedő a hibrid munkavégzés bevezetése, valamint a szülői szabadságra vonatkozó irányelvünk, melynek keretében 16 hetes fizetett szabadságot biztosítunk a szülői szabadságot igénybe nem vevő fél számára is. Emellett, bár sajnos én csak rövid ideig élvezhetem, ám rendkívül izgatott vagyok az új zöld székházunk miatt is, amely a fenntarthatósági szempontok mellett a hibrid munkavégzés elvei mentén épül.

Nem utolsósorban pedig a Vodafone Magyarország társadalmi felelősségvállalási politikája az, ami miatt igazán büszke vagyok, hogy itt dolgozhatok. Úgy gondolom, hogy erről mind a vállalat, mind kollégáink tanúbizonyságot tettek a világjárvány, majd az ukrán háború alatt: technológiánkkal, anyagi és humán erőforrásainkkal minden tőlünk telhető módon igyekeztünk támogatni a bajbajutottakat.

Természetesen az előbb említett krízishelyzeteken felül is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy technológiánkat a közjó szolgálatába állítsuk: Vodafone Magyarország Alapítvány hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű térségekben élő diákok és tanárok digitális felzárkóztatására, továbbá az olyan kulcsfontosságú szektorok, mint az egészségügy digitalizációjára – elég csak az Országos Mentőszolgálattal közös ÉletMentő applikációra gondolni, amely immár 600 ezer ember telefonján megtalálható. Előbbiek mellett nagyon fontosnak tartom kiemelni a fenntarthatóságot, bolygónk védelmét is, ami gyakorlatilag minden tevékenységünknél kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az elmúlt években számos fenntarthatósági kezdeményezést indítottunk, csak hogy az egyik legfontosabbat említsem: vállalatunk mobil- és vezetékes hálózatának energiaellátását 2020 októbere óta 100%-ban megújuló energiaforrásokkal fedezzük.

Azt gondolom, minden okom megvan rá, hogy a Vodafone Magyarország elmúlt öt évének teljesítményére büszkén búcsúzzak a magyar vállalattól. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az elmúlt évtizedekben számos országban dolgozhattam és olyan izgalmas kultúrákat ismerhettem meg, mint például a japán, a holland, vagy éppen a máltai. Természetesen ehhez a listához tartozik Magyarország is, így keserédes érzésekkel távozom. Amit a legjobban sajnálok: hogy egy ilyen magas szakmai tudással rendelkező támogató csapattól és kollégáktól búcsúzom.

Szeptember 15-től a Vodafone Írország vezérigazgatójává nevezték ki: mennyire különbözik az ír piac a magyartól, milyen feladatokra, kihívásokra készül?

Írország ugyan méretét és lakosságát tekintve hasonló Magyarországhoz, azonban ha a telekommunikációs szektort nézzük, a Vodafone Írország első szereplő az ottani piacon, emellett az Egyesült Királysághoz való közelsége miatt is Írország a Vodafone Group egyik kulcsfontosságú piacának tekinthető. Hatalmas megtiszteltetés egy ilyen erős és kulcsfontosságú pozíciót betöltő vállalatnál kamatoztatni a Vodafone Magyarországnál szerzett tudásomat. Úgy gondolom, hogy a magyarországi leányvállalatnál gyűjtött tapasztalatok és kollégáim mérhetetlen segítőkészsége és támogatása nélkül nem érhettem volna el azt a felkészültségi szintet, amelynek köszönhetően a cégcsoport vezetősége bizalmat szavazott nekem a Vodafone Írország vezetéséhez. Ezért mérhetetlenül hálás vagyok munkatársaimnak és a Vodafone Magyarországnál kínálkozott lehetőségeknek, szakmai kihívásoknak.

Mennyiben változott a magyar telekommunikációs szektor az elmúlt öt évben? Mik voltak azok a fejlesztések, amikben a Vodafone – utólag visszatekintve – irányt tudott mutatni a piacnak?

Ahogyan az imént említettem, öt évnek a telekommunikációs szektorban az elképesztő gyorsasággal zajló digitalizáció, folyamatos innovációk miatt nagyobb súlya van, mint más szektorokban. Itt nincs megállás, ha nem tekintünk előre és nem a fejlődési lehetőségeket keressük, sőt, ha nem vagyunk képesek a teljes piacot is meghatározó fejlesztéseket megvalósítani, lemaradunk.

Úgy gondolom, hogy tudtuk tartani a lépést, sőt mi több, a Vodafone Magyarország gyakorlatilag forradalmasította a magyar piacot számos technológiát illetően. Csak hogy néhány példát említsek: 2019-ben a hazai szolgáltatók közül elsőként a Vodafone indította el mindenki számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatását Budapest belvárosában. Lakossági kültéri 5G szolgáltatásunkat azóta Budapest nagy részén, számos nagyvárosban és a Balaton partján is elérhetővé tettük. Fontos kiemelni, hogy nem csak a lakossági, hanem a vállalati szektorban is megkerülhetetlen szereplővé váltunk: több nagyvállalatnál privát 5G hálózati megoldást építettünk ki, ezáltal szerepet vállalva az ipari technológiák új szintre emelésében, továbbá, az IoT és CAT-M hálózatok segítségével versenyképes, innovatív és szektorspecifikus megoldásokat szállítunk ügyfeleinknek.

Az Umlaut Mobile Benchmark idei felmérésében a Vodafone Magyarország a legmagasabb pontszámot érte el: 1000-ből 911 pontot kapott az országos értékelésben a hálózat minőségére. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy értelmezhető ez az eredmény a felhasználók szempontjából?

Azt hiszem, a teljes vállalat nevében mondhatom, hogy rendkívül büszkék vagyunk erre az eredményre, hiszen sok éves munkánk ért révbe azáltal, hogy a Vodafone Magyarország hálózatát találta az ország vezető mobilhálózatának Európa egyik piacvezető mobilhálózat-tesztelő és - értékelő cége, az Umlaut. Az Umlaut Mobile Benchmark az összes országban szabványként alkalmazott keretrendszer, a hálózatok átlátható és független értékelését segíti elő. Ennek a szabványnak a használata személyes véleményem szerint az értékelés presztízsét is tovább növeli.

Az Umlaut 2022. március 10. és április 5. között, összesen 21 napon keresztül végzett mobil benchmark felmérést Magyarországon, ennek részeként pedig a Vodafone Magyarország hálózatát is tesztelték több mint 5700 km-es mérési távolságon, összesen 20 nagyvárosban.

Ebben az igen komplex felmérésben az elérhető 1000 pontból 911-et ért el az országos értékelésben a Vodafone, ami a legmagasabb pontszám a szolgáltatók között. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hogy hang- és adatszolgáltatás megbízhatósága szempontjából a Vodafone mobilhálózata a vezető, sőt, arra is rávilágított a kutatás, hogy a Vodafone kínálja a legsimább internetes böngészési és YouTube-ozási élményt a vizsgált városokban. Az Umlaut eredménye óriási elismerése a munkának. A 911 pontszám mögött pedig annak a több ezer kollégámnak a munkája áll, akik töretlen lelkesedéssel dolgoznak azon, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk ügyfeleinknek, folyamatosan megújuljunk és kihasználjuk a digitalizáció adta lehetőségeket.

Milyen technológia fejlesztések tették lehetővé ezt az eredményt? Milyen megoldások szükségesek ahhoz, hogy a hang- és adatteljesítmény folyamatosan magas szinten maradjon? Milyen költségekről beszélhetünk ezen a téren?

Egy stabil hálózatról kezdeményezett hívás felépül, nem szakad meg, a hangminősége pedig kiváló. Ahhoz azonban, hogy mindezeknek a kritériumok eleget tegyünk, számos tényező együttállása szükséges. Akkor stabil egy hálózat, ha minimális a nem tervezett kiesések száma, ha reziliens, azaz minden eshetőségre ’fel van készítve’. Ez nem jöhet létre a folyamatos fejlesztések és egy megbízható háttérinfrastruktúra nélkül. Az elmúlt öt év egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése volt a bázisállomásainkon való hálózati kapacitásbővítés a sebességnövelés érdekében. Ez azért is kulcsfontosságú, mert minél nagyobb a teljes elérhető sebesség, annál több ügyfél kiszolgálására vagyunk képesek, azonos minőség mellett. A kapacitásbővítés mellett a 4G és 5G lefedettség növelése is elengedhetetlen a folyamatosan magas szintű hang-és adatteljesítmény fenntartásához.

Természetesen fontos az is, hogy megfelelő mennyiségű bázisállomás álljon rendelkezésre a minél nagyobb lefedettség érdekében. A bázisállomás-hálózatunk fejlesztését elsősorban e szempont alapján tervezzük.

A számokat nézve az elmúlt öt évben frekvencia vásárlások nélkül is közel 300 millió eurót fektettünk hálózatfejlesztésbe, ami mind hazai, mind európai szinten kiemelkedőnek számít.

Hogy tudják a vállalatok hasznosítani a hálózati fejlettséget? Említene olyan konkrét példákat, amikor egy cég fejlődésében, új projektek kidolgozásában kimondottan keresték a magas szintű hálózati lefedettséget?

A megbízható és erős hálózatok alapvető fontosságúak a vállalatok életében, ugyanakkor ezen túlmenően a legújabb technológiákra nyitott vállalatok komoly fejlődést, versenyképességük megerősödését érhetik el azáltal, hogy a digitalizáció segítségével hatékonyabbá, fenntarthatóbbá teszik munkafolyamataikat, működésüket. Minderre kiváló példa a privát 5G hálózat, amely valóban a következő ipari forradalmat hozhatja el, számos iparágat és szektort forradalmasítva. Az újgenerációs mobilhálózatokon eddig nem alkalmazott ipari, logisztikai üzleti modellek építhetők fel, melyek hozzájárulnak a hazai vállalatok fejlődéséhez, a munkahelyteremtéshez, nem utolsósorban pedig ösztönzik az exportot és vonzó célponttá teszik Magyarországot a gyártást külföldre kiszervező vállalatok számára.

Az 5G ipari felhasználásának egy előremutató és fontos áttörést jelentő példája a vasúti áruszállítás digitalizációjában is mérföldkőnek számító fényeslitkei East-West Gate intermodális kombiterminálon kiépülő 5G-hálózat. Az East-West Gate Európában elsőként[1] használ majd saját 5G-hálózatot a belső kommunikációra és a technológiai eszközeinek működtetésére. Az 5G logisztikai felhasználási lehetőségeit jól szemlélteti továbbá, hogy a világon elsőként[2] 5G technológia segítségével, távolról irányítják a szárazföldi terminál teljesen automata, egészen finom mozdulatokra is képes óriásdaruit. Úgy gondolom, hogy az East-West Gate beruházás egyértelműen mutatja azokat az elképesztő perspektívákat, amelyeket az 5G a vállalati működésben, ügyfélkiszolgálásban, kommunikációban nyújthat.

Egy másik kiváló példa a komáromi Foxconn gyár, ahol 2021 nyarán indult el élesben az általunk kiépített privát 5G hálózat. A privát 5G hálózat révén a Foxconn gyárában a jövőben lehetővé válik kábelnélküli, „wireless” gyárak kialakítása, az épületek sosem látott hatékonyságú kihasználása, a kapacitások eddig nem ismert mértékű rugalmassága.

És végül, de nem utolsósorban szeretnék megemlíteni egy nagyon aktuális példát: két nappal ezelőtt jelentettük be, hogy sikeresen teszteltük a Vodafone, a BME Formula Racing Team és a Járműmérnökök Egyesületének partnerségében született közös fejlesztést, az 5G távvezérlésre átalakított elektromos versenyautót, amely nagyszerűen bizonyította az 5G gyorsaságát, pontosságát és minimális késleltetését, valamint a privát hálózat által létrehozott új üzleti realitásokat. A bejelentés azért is számít mérföldkőnek, ugyanis az 5G magánhálózatok az autóipar teljes értékláncában új távlatokat nyithatnak. Egyrészt a távolról történő, valós idejű vizsgálatok elvégzésével, illetve az ahhoz szükséges adatok azonnali továbbításával és a minőségi hibák azonosításával hatékonyabbá és gyorsabbá válik a teljes munkafolyamat. Mindazonáltal a valós idejű döntéshozatalnak – és ezáltal az azonnali beavatkozási lehetőségnek – köszönhetően, valamint a gyártási folyamatok automatizálásával és az emberi erőforrás csökkentésével a minőségbiztosítás területén is szintlépés érhető el.

Ez csupán néhány példa, ugyanakkor látva a külföldi trendeket, valamint ügyfeleink visszajelzéseit,

az újgenerációs mobilhálózatok és a legmodernebb hálózati technológiák valóban új szintre emelhetik a vállalatok működését és a régió versenyképességét.

Emiatt folyamatosan igyekszünk fejleszteni, úttörőek lenni. Ezen a ponton pedig szeretném megemlíteni a Vodafone Magyarország két olyan innovatív projektjét is, amely európai uniós szinten is egyedülálló: két magyar, a Vodafone támogatásával életre hívott kezdeményezés közvetlen uniós támogatást nyert a közelmúltban: Mosonmagyaróváron egy 5G magánhálózati agrár központ épülhet meg a Connecting Europe Facility 5G Communities pályázatának köszönhetően, valamint kvantumkommunikációs infrastruktúra fejlesztést hajthat végre a Vodafone Magyarország a Digital Europe Programme nyertes pályázatának keretei között.

