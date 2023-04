Videó: 9 hónap után 1,2 milliós fizetés vár az Aldi kiválasztott dolgozóira

Idén is regionális vezetőket toboroz az Aldi Magyarország: azok, akik megfelelnek a kiválasztási folyamaton, 5-6 boltot irányítanak majd, a terület átvétele után bruttó 1,2 millió forintos havi fizetésért. A részletekről Kulcsár Dénest, az áruházlánc ügyvezetőjét kérdeztük.

Az érdeklődést jól mutatja, hogy az ALDI4Excellence nevű rendezvényre - ami az áruházlánc toborzónapja - száznál is több fiatal látogatott el. A program keretében elsősorban olyan menedzser-jelölteket keresnek, akik a kiválasztási folyamat és a 9 hónapos betanulási szakasz után regionális értékesítési vezetőként dolgoznak majd. Ez azt jelenti, hogy az áruházvezetők feletteseiként 5-6 üzletet irányítanak majd, akár 150 dolgozó is tartozhat hozzájuk, és alapvetően azért felelnek, hogy az üzletek hozzák az elvárt forgalmat.

Kulcsár Dénes, az áruházlánc ügyvezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy a cél, hogy felkeltsék azoknak a diákoknak a figyelmét, akik szeretnének kapcsolódni a kereskedelem világához. A képzési szakasz fontos eleme, hogy az új kollégák áruházi dolgozóként kezdenek, azaz az alapoktól ismerik meg az üzletek működését. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy legalább 2-3 év, mire a területi vezetők a munkájukhoz szükséges tudást és tapasztalatot megszerzik, és folyamatosan fejleszteniük kell kompetenciáikat.

Az áruházlánc a munkatársakat a későbbiekben a szakmai és személyes fejlődésükben is támogatja. Az új munkavállalóknak a későbbiekben jellemzően lehetőségük nyílik nemzetközi munkakörnyezetben is tapasztalatot szerezni, a karriernapon számos egyéni példát mutatott be a vállalat külföldi munkavégzésre.

Kulcsár Dénessel részletesen is beszélgettünk a témáról a Portfolio Checklistben: az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban (a hangsávon látható narancssárga jelzőikontól) is:

Címlapkép: Portfolio

A cikk és a videó megjelenését az Aldi Magyarország támogatta.