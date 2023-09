Kiderült, hogy szeretnek biztosítást kötni a magyarok - van meglepetés is

Future of Finance 2023 A biztosítások jövője is terítéken lesz a Future of Finance 2023 konferencián, érdemes eljönni!

A magyarok többsége már legszívesebben valamilyen digitális csatornában kötné meg új biztosítását – derült ki az Impetus Research 2023 tavaszán, a hazai 18-69 éves lakosság körében készített online reprezentatív felméréséből. Legnagyobb arányban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, valamint az utasbiztosítást kötnék meg honfitársaink digitális módon, előbbit a lakosság 60%-a, utóbbit 58%-a. Magasnak mondható a digitális kötést preferálók aránya a lakás és CASCO biztosítások esetén is, hiszen minden második magyar elkerülné a személyes egyeztetést a szerződés során. Bár az élet- és nyugdíjbiztosítások esetén látjuk a legalacsonyabb digitális kötési affinitást, a magyarok csaknem fele ezeknél a biztosításoknál is valamilyen digitális csatornát részesítene előnyben a szerződéskötésnél, a személyes ügyintézéssel szemben.

A digitális biztosításkötés leginkább a 30-44 évesek között népszerű, de a 45-60 év közöttiek is nagy arányban választanák valamelyik online csatornát új biztosítás vásárlásánál. Talán meglepő, hogy a 30 év alattiak körében ennél valamivel magasabb a személyes csatornákat preferálók aránya: bár a fiatalok között is legtöbben online kötnének biztosítást, a személyes segítségnyújtást nagyobb mértékben igénylik, mint az idősebb generációk tagjai.

Ha csak azok körében vizsgáljuk a digitális csatorna jelentőségét, akik valóban megvásárolnák az adott biztosítást, akkor az utasbiztosítás, a CASCO és a KGFB esetén láthatjuk a legmagasabb arányokat: az ezekre a termékekre nyitott ügyfelek 70-72 százaléka kötné meg legszívesebben valamilyen elektronikus csatorna segítségével biztosítását. A lakásbiztosítás területen látható némi lemaradás a digitális preferenciákban, hiszen a termék iránt fogékony személyek „csupán” kétharmada kötné meg következő lakásbiztosítását személyes kontaktus nélkül. Viszont a klasszikusan személyes csatornákban értékesített élet- és nyugdíjbiztosítások esetén is kijelenthető, hogy a termék iránt affinis célcsoport több, mint fele (57-58 százaléka) valamilyen digitális csatornát választott a kutatás során.

A lakosság körében legnépszerűbb négy értékesítési csatorna a biztosító oldalán történő kötés, a biztosítási alkusz oldalak, a biztosítós saját személyes tanácsadói (a biztosító irodájában vagy otthoni értékesítés során), valamint a biztosítói applikációban történő kötés.

A biztosító internetes oldalán történő kötés mindegyik biztosítástípus esetén a két legnépszerűbb vásárlási lehetőség között szerepel, több esetben a legtöbb szavazatot kapta. A biztosítási alkusz oldalak elsősorban a kötelező felelősségbiztosítások terén játszanak meghatározó, vezető szerepet. A lakás-, élet- és nyugdíjbiztosítások megkötése esetén a legmagasabb szakértői tanácsadást, személyes támogatást igénylők száma, ezeknél a termékeknél fordulnának legnagyobb arányban a magyarok a biztosító tanácsadójához vagy mennének el személyesen a biztosító irodájába.

Bár a biztosítói applikációk jellemzően még nem teszik lehetővé a biztosítások széles körű megvásárlását, a lakosság jelentős része, körülbelül egytizede kötne biztosítást ezek segítségével, a csatorna a negyedik legnépszerűbb módozat a felmérés adatai alapján.

„A digitális biztosításkötés több termék esetén is már jellemző, vezető kötési mód, elég csak az utas-, KGFB vagy CASCO termékekre gondolni. A pénzügy területen erősödő digitalizáció a biztosításokkal kapcsolatos lakossági preferenciák változásában is visszaköszön. A digitális biztosításkötés már a magyarok egy jelentős része számára preferált módja a biztosítás vásárlásnak, már nem csak a gépjármű vagy lakás területen. Bár az életbiztosítások értékesítése alapvetően nem a digitális csatornákban hatékony, a lakosság egy jelentős része választaná valamelyik digitális platformot e biztosítások vásárlása esetén is, ami elgondolkodtató. Bár a sikeres szerződéshez továbbra is kritikus a tanácsadói támogatás. A biztosítói weboldalak kiemelt szerepére utal az a tény is, hogy a lakosság tagjai legnagyobb arányban a biztosítói oldalakat jelölték meg elsőként a preferenciasorrendben. – kommentálta az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője. „A személyes tanácsadás és értékesítés szerepét azonban továbbra sem szabad alábecsülni. Nemcsak több biztosítás értékesítési jellegéből adódóan, hanem a lakossági igények miatt sem. Sokan szeretnének még hús-vér emberekkel szerződni, tőlük kérdezni, felvilágosítást kérni a vásárlás előtt. Ez különösen a fiatalok körében fontos szempont, és a tanácsadók egyben lehetőséget is jelentenek a biztosításokkal kapcsolatos edukáció számára. Hiszen az ismeretek és tapasztalatok hiánya miatt sok fiatal preferálja még a személyes értékesítést, ami sokáig munkát ad még a tanácsadóknak. Emellett megjelent egy réteg, akik számára az applikáció is releváns értékesítési csatorna, az ő részarányuk várhatóan a jövőben emelkedni fog, ezért a jövőben nagyobb figyelem kell, hogy e csatornára vetüljön.” – tette hozzá a szakember.

Címlapkép forrása: Getty Images