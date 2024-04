Történelmi csúcson az arany!

Rég esett annyi szó az Opusról, mint az elmúlt napokban: a cég meghirdette az új hosszútávú stratégiáját, az osztalékfizetés is megmozgathatja a befektetők fantáziáját, a hét elején ráadásul Mészáros Lőrinc is megszólalt a cégről, majd kedden az Equilor felminősítette a papírt és megemelte célárát. Megnéztük, hogy mit mutat a technikai kép, most érdemes-e beszállni.