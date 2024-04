Záporoznak a fontos adatok - Ütik a tőzsdéket

A piacok láthatóan az AI korában is még mindig narratívák mentén mozognak. Az Egyesült Államok gazdaságával kapcsolatos narratívák az elmúlt években többször is drámaian változtak. 2023 elején a piac egész biztos volt egy év végéig bekövetkező amerikai és globális recesszióban, ám a világgazdaság meglepő ellenálló képességet mutatott. Ezzel szemben ez év elején a piaci hangulat ingája átlendült a másik irányba. Egy pár kedvező inflációs adat után 2023 utolsó negyedévében egy túlzottan optimista "goldilock" forgatókönyv körül alakult ki a korábbihoz hasonlóan erős piaci konszenzus, amely szerint az inflációt anélkül sikerül megtörniük a jegybankoknak, hogy az komolyabb visszaesést okozzon a gazdasági növekedésben. Január óta a piaci narratíva ismét változni látszik. Az elmúlt pár hónap makacs inflációs és erősnek tűnő munkaerő piaci adatai inkább azt a nézetet erősítik, hogy a Fed a piac által tavaly év végén vártnál jóval tovább fogja a jelenlegi kamatszintet fenntartani. A kötvénypiac alkalmazkodása az új narratívához már több hónapja elkezdődött, míg a részvénypiac csak most kezd idomulni. A cikk célja, hogy áttekintsük a globális folyamatokat, amelyek továbbra is meghatározhatják a befektetési portfóliók teljesítményét.